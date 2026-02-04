Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden Set

Pompa BP 6.000 Garden Set zawiera zestaw węży ssawnych umożliwiający natychmiastowe użycie trwałej i mocnej pompy ogrodowej.

Dzięki wysokiej mocy ssania i wydajności ciśnieniowej zestaw ogrodowy BP 6.000 zapewnia idealne warunki do wygodnego podlewania ogrodu z beczek lub cystern. Zestaw ogrodowy BP 6.000 z odpornym na podciśnienie wężem spiralnym o długości 3,5 m z filtrem i zaworem zwrotnym (gwint przyłączeniowy G1", średnica 3/4") umożliwia natychmiastowe użycie wytrzymałej, lekkiej pompy, którą można łatwo przenosić dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Pompy ogrodowe Kärcher są wydajne i bezobsługowe, a ich podłączenie nie wymaga użycia narzędzi. Można je również wygodnie włączać i wyłączać za pomocą przełącznika nożnego, chroniąc w ten sposób plecy. Zastosowane materiały są wysokiej jakości i stanowią podstawę długiej żywotności. Możliwe jest również przedłużenie gwarancji Kärcher do pięciu lat. Za pomocą elektronicznego wyłącznika ciśnieniowego pompę można ulepszyć o funkcję automatycznego uruchamiania/zatrzymywania.

Cechy i zalety
Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden Set: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.
Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden Set: Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
Łatwe włączanie / wyłączanie
Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden Set: Gotowy do użycia
Możliwość szczelnego podłączenia węża spiralnego z filtrem i zaworem zwrotnym.
Optymalne zasysanie
  • Wysokiej jakości pompa natychmiast zasysa wodę z głębokości 8 metrów, np.: ze zbiornika.
Oddzielny otwór do napełniania
  • Łatwe napełnianie przed użytkowaniem.
Spust wody
  • Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Zoptymalizowane adaptery
  • Optymalne łączenie pompy bez narzędzi
Ergonomicznu uchwyt
  • Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1000
Maks. wydajność (l/h) < 6000
Wysokość tłoczenia (m) maks. 45
Ciśnienie (bar) maks. 4,5
Maks. wysokość samozasysania (m) 8
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Gwint przyłącza G1
Kabel zasilający (m) 1,5
Napięcie (V) 230 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 9,7
Waga z opakowaniem (kg) 11,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 384 x 204 x 253

Zakres dostawy

  • Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1
  • Dwukierunkowy adapter przyłączeniowy dla pomp G 1
  • z zestawem weży ssawnych

Wyposażenie

  • Prosty montaż węża
  • Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
  • Oddzielny otwór do napełniania
  • Zawór spustowy wody
  • Ergonomiczny uchwyt
Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden Set
Wideo

Zastosowania
  • Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.