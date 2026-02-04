Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden Set
Pompa BP 6.000 Garden Set zawiera zestaw węży ssawnych umożliwiający natychmiastowe użycie trwałej i mocnej pompy ogrodowej.
Dzięki wysokiej mocy ssania i wydajności ciśnieniowej zestaw ogrodowy BP 6.000 zapewnia idealne warunki do wygodnego podlewania ogrodu z beczek lub cystern. Zestaw ogrodowy BP 6.000 z odpornym na podciśnienie wężem spiralnym o długości 3,5 m z filtrem i zaworem zwrotnym (gwint przyłączeniowy G1", średnica 3/4") umożliwia natychmiastowe użycie wytrzymałej, lekkiej pompy, którą można łatwo przenosić dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Pompy ogrodowe Kärcher są wydajne i bezobsługowe, a ich podłączenie nie wymaga użycia narzędzi. Można je również wygodnie włączać i wyłączać za pomocą przełącznika nożnego, chroniąc w ten sposób plecy. Zastosowane materiały są wysokiej jakości i stanowią podstawę długiej żywotności. Możliwe jest również przedłużenie gwarancji Kärcher do pięciu lat. Za pomocą elektronicznego wyłącznika ciśnieniowego pompę można ulepszyć o funkcję automatycznego uruchamiania/zatrzymywania.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieMożliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania sięŁatwe włączanie / wyłączanie
Gotowy do użyciaMożliwość szczelnego podłączenia węża spiralnego z filtrem i zaworem zwrotnym.
Optymalne zasysanie
- Wysokiej jakości pompa natychmiast zasysa wodę z głębokości 8 metrów, np.: ze zbiornika.
Oddzielny otwór do napełniania
- Łatwe napełnianie przed użytkowaniem.
Spust wody
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Zoptymalizowane adaptery
- Optymalne łączenie pompy bez narzędzi
Ergonomicznu uchwyt
- Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1000
|Maks. wydajność (l/h)
|< 6000
|Wysokość tłoczenia (m)
|maks. 45
|Ciśnienie (bar)
|maks. 4,5
|Maks. wysokość samozasysania (m)
|8
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Gwint przyłącza
|G1
|Kabel zasilający (m)
|1,5
|Napięcie (V)
|230 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|9,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|384 x 204 x 253
Zakres dostawy
- Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1
- Dwukierunkowy adapter przyłączeniowy dla pomp G 1
- z zestawem weży ssawnych
Wyposażenie
- Prosty montaż węża
- Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
- Oddzielny otwór do napełniania
- Zawór spustowy wody
- Ergonomiczny uchwyt
Zastosowania
- Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.