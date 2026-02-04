Dzięki wysokiej mocy ssania i wydajności ciśnieniowej zestaw ogrodowy BP 6.000 zapewnia idealne warunki do wygodnego podlewania ogrodu z beczek lub cystern. Zestaw ogrodowy BP 6.000 z odpornym na podciśnienie wężem spiralnym o długości 3,5 m z filtrem i zaworem zwrotnym (gwint przyłączeniowy G1", średnica 3/4") umożliwia natychmiastowe użycie wytrzymałej, lekkiej pompy, którą można łatwo przenosić dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Pompy ogrodowe Kärcher są wydajne i bezobsługowe, a ich podłączenie nie wymaga użycia narzędzi. Można je również wygodnie włączać i wyłączać za pomocą przełącznika nożnego, chroniąc w ten sposób plecy. Zastosowane materiały są wysokiej jakości i stanowią podstawę długiej żywotności. Możliwe jest również przedłużenie gwarancji Kärcher do pięciu lat. Za pomocą elektronicznego wyłącznika ciśnieniowego pompę można ulepszyć o funkcję automatycznego uruchamiania/zatrzymywania.