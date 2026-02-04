Pompa Home & Garden BP 7 Home & Garden

Trwała, 5-stopniowa pompa ogrodowa BP 7 Premium Home & Garden umożliwiająca nawadnianie ogrodów i zasilanie domu (np.: przy wykorzystaniu wody deszczowej). Prosta w obsłudze, trwała, i bezpieczna!

Niezależnie od tego, czy potrzebne jest zapewnienie stałego nawadniania ogrodu z wykorzystaniem wody pod ciśnieniem, czy podłączenie wody do pralki lub toalety: wysokiej jakości, trwała i bezobsługowa pompa BP 7 Home & Garden jest idealnym rozwiązaniem w przypadku korzystania z alternatywnych źródeł wody. Pompa BP 7 włącza się i wyłącza niezależnie, dzięki automatycznej funkcji start/stop. W awaryjnych sytuacjach, zabezpieczenie przed pracą na sucho wyłączy pompę, a ikona symbolizująca błąd zostanie podświetlona. 5-stopniowa pompa zachwyca wysoką wydajnością, skutecznością oraz cichą pracą. Pompa ogrodowa BP 7 Home & Garden wymaga silnika o niższej mocy znamionowej w porównaniu z tradycyjnymi pompami o tym samym przepływie – oszczędność energii: około 30 %. Pompa wyróżnia się nie tylko cechami zapewniającymi wygodne użytkowanie takimi jak: włącznik nożny, dwa wyjścia wody do jednoczesnego zasilania dwóch podłączonych urządzeń oraz gumowe stopki pochłaniające hałas, ale również cechy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, takie jak: filtr wstępny w zestawie oraz zintegrowany zawór zwrotny zapewniający niezawodne działanie. Kärcher oferuje możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.

Cechy i zalety
Łatwe w użyciu zarówno w domu jak i w ogrodzie.
  • Pewne źródło wody w domu i stałe ciśnienie podczas nawadniania ogrodu.
Bezpieczna i wytrzymała
  • W standardzie filtr wstępny, zawór zwrotny i zabezpieczenie przed pracą na sucho.
Wielostopniowa pompa
  • Bardzo wydajna i cicha.
Automatyczny start/stop.
  • Pompa uruchamia się w zależności od zapotrzebowania na wodę.
Optymalne zasysanie
  • Wysokiej jakości pompa natychmiast zasysa wodę z głębokości 8 metrów, np.: ze zbiornika.
Wskaźnik błędów na urządzeniu
  • W razie awarii, kontrolki pokazują, w którym miejscu znajduje się przyczyna usterki - po stronie ssącej czy po stronie ciśnieniowej.
Dwa wyjścia wody
  • Różnorodne zastosowanie: np.: nawadnianie trawników przy pomocy zraszaczy i jednoczesne podlewanie ogrodowymi opryskiwaczami.
Elastyczny dwuwyjściowy adapter
  • Elastyczna w instalacji
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
  • Łatwe włączanie / wyłączanie
Ergonomicznu uchwyt
  • Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1200
Maks. wydajność (l/h) < 6000
Wysokość tłoczenia (m) 60
Ciśnienie (bar) maks. 6
Maks. wysokość samozasysania (m) 8
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Gwint przyłącza G1
Kabel zasilający (m) 1,85
Napięcie (V) 230 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 13,4
Waga z opakowaniem (kg) 15,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 230 x 540 x 373

Zakres dostawy

  • Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1

Wyposażenie

  • Prosty montaż węża
  • Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
  • Automatyczna funkcja start/stop
  • Filtr wstępny i zawór zwrotny
  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho
  • Duży wlew
  • Ergonomiczny uchwyt
  • Przechowywanie przewodu zasilającego na obudowie
  • Wskaźnik błędów na urządzeniu
  • Dwa wyjścia wody
  • Obracane gumowe stopki
Pompa Home & Garden BP 7 Home & Garden
Zastosowania
  • Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
  • Doprowadza wodę do toalet i pralek.
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.