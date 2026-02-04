Niezależnie od tego, czy potrzebne jest zapewnienie stałego nawadniania ogrodu z wykorzystaniem wody pod ciśnieniem, czy podłączenie wody do pralki lub toalety: wysokiej jakości, trwała i bezobsługowa pompa BP 7 Home & Garden jest idealnym rozwiązaniem w przypadku korzystania z alternatywnych źródeł wody. Pompa BP 7 włącza się i wyłącza niezależnie, dzięki automatycznej funkcji start/stop. W awaryjnych sytuacjach, zabezpieczenie przed pracą na sucho wyłączy pompę, a ikona symbolizująca błąd zostanie podświetlona. 5-stopniowa pompa zachwyca wysoką wydajnością, skutecznością oraz cichą pracą. Pompa ogrodowa BP 7 Home & Garden wymaga silnika o niższej mocy znamionowej w porównaniu z tradycyjnymi pompami o tym samym przepływie – oszczędność energii: około 30 %. Pompa wyróżnia się nie tylko cechami zapewniającymi wygodne użytkowanie takimi jak: włącznik nożny, dwa wyjścia wody do jednoczesnego zasilania dwóch podłączonych urządzeń oraz gumowe stopki pochłaniające hałas, ale również cechy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, takie jak: filtr wstępny w zestawie oraz zintegrowany zawór zwrotny zapewniający niezawodne działanie. Kärcher oferuje możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.