Woda z beczek na deszczówkę, cystern itp. może być pobierana przez pompę ogrodową BP 6.000 Garden firmy Kärcher w wygodny, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska sposób. Kompaktowa pompa wodna zapewnia wysoką moc ssania i ciśnienie wyjściowe. Materiały zastosowane w tej lekkiej, ale wytrzymałej pompie są wysokiej jakości i gwarantują długą żywotność. Pompa ogrodowa nie wymaga konserwacji, można ją podłączyć bez użycia narzędzi i wygodnie przenosić dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Kolejne praktyczne rozwiązanie: Duży przełącznik nożny umożliwia włączanie i wyłączanie pompy w sposób chroniący plecy. Możliwe jest również przedłużenie gwarancji do pięciu lat. Co więcej, pompę BP 6.000 Garden można również zmodernizować o funkcję automatycznego uruchamiania/zatrzymywania poprzez zainstalowanie elektronicznego wyłącznika ciśnieniowego. Dzięki temu może być również używana jako źródło wody użytkowej w gospodarstwie domowym.