Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden
Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden jest trwała, wydajna i doskonale nadaje się do podlewania wodą z alternatywnych źródeł, takich jak cysterny lub zbiorniki na wodę.
Woda z beczek na deszczówkę, cystern itp. może być pobierana przez pompę ogrodową BP 6.000 Garden firmy Kärcher w wygodny, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska sposób. Kompaktowa pompa wodna zapewnia wysoką moc ssania i ciśnienie wyjściowe. Materiały zastosowane w tej lekkiej, ale wytrzymałej pompie są wysokiej jakości i gwarantują długą żywotność. Pompa ogrodowa nie wymaga konserwacji, można ją podłączyć bez użycia narzędzi i wygodnie przenosić dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Kolejne praktyczne rozwiązanie: Duży przełącznik nożny umożliwia włączanie i wyłączanie pompy w sposób chroniący plecy. Możliwe jest również przedłużenie gwarancji do pięciu lat. Co więcej, pompę BP 6.000 Garden można również zmodernizować o funkcję automatycznego uruchamiania/zatrzymywania poprzez zainstalowanie elektronicznego wyłącznika ciśnieniowego. Dzięki temu może być również używana jako źródło wody użytkowej w gospodarstwie domowym.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieKärcher oferuje przedłużenie gwarancji do 5 lat.
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania sięŁatwe włączanie / wyłączanie
Optymalne zasysanieWysokiej jakości pompa natychmiast zasysa wodę z głębokości 8 metrów, np.: ze zbiornika.
Oddzielny otwór do napełniania
- Łatwe napełnianie przed użytkowaniem.
Spust wody
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Zoptymalizowane adaptery
- Optymalne łączenie pompy bez narzędzi
Ergonomicznu uchwyt
- Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1000
|Maks. wydajność (l/h)
|< 6000
|Wysokość tłoczenia (m)
|maks. 45
|Ciśnienie (bar)
|maks. 4,5
|Maks. wysokość samozasysania (m)
|8
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|35
|Gwint przyłącza
|G1
|Kabel zasilający (m)
|1,5
|Napięcie (V)
|230 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|9,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|10,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|384 x 204 x 253
Zakres dostawy
- Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1
- Dwukierunkowy adapter przyłączeniowy dla pomp G 1
Wyposażenie
- Prosty montaż węża
- Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
- Oddzielny otwór do napełniania
- Zawór spustowy wody
- Ergonomiczny uchwyt
Wideo
Zastosowania
- Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.