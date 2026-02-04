Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden

Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden jest trwała, wydajna i doskonale nadaje się do podlewania wodą z alternatywnych źródeł, takich jak cysterny lub zbiorniki na wodę.

Woda z beczek na deszczówkę, cystern itp. może być pobierana przez pompę ogrodową BP 6.000 Garden firmy Kärcher w wygodny, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska sposób. Kompaktowa pompa wodna zapewnia wysoką moc ssania i ciśnienie wyjściowe. Materiały zastosowane w tej lekkiej, ale wytrzymałej pompie są wysokiej jakości i gwarantują długą żywotność. Pompa ogrodowa nie wymaga konserwacji, można ją podłączyć bez użycia narzędzi i wygodnie przenosić dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Kolejne praktyczne rozwiązanie: Duży przełącznik nożny umożliwia włączanie i wyłączanie pompy w sposób chroniący plecy. Możliwe jest również przedłużenie gwarancji do pięciu lat. Co więcej, pompę BP 6.000 Garden można również zmodernizować o funkcję automatycznego uruchamiania/zatrzymywania poprzez zainstalowanie elektronicznego wyłącznika ciśnieniowego. Dzięki temu może być również używana jako źródło wody użytkowej w gospodarstwie domowym.

Cechy i zalety
Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidne i wytrzymałe urządzenie
Kärcher oferuje przedłużenie gwarancji do 5 lat.
Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden: Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
Łatwe włączanie / wyłączanie
Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden: Optymalne zasysanie
Optymalne zasysanie
Wysokiej jakości pompa natychmiast zasysa wodę z głębokości 8 metrów, np.: ze zbiornika.
Oddzielny otwór do napełniania
  • Łatwe napełnianie przed użytkowaniem.
Spust wody
  • Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Zoptymalizowane adaptery
  • Optymalne łączenie pompy bez narzędzi
Ergonomicznu uchwyt
  • Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1000
Maks. wydajność (l/h) < 6000
Wysokość tłoczenia (m) maks. 45
Ciśnienie (bar) maks. 4,5
Maks. wysokość samozasysania (m) 8
Temp. doprowadzanej wody (°C) 35
Gwint przyłącza G1
Kabel zasilający (m) 1,5
Napięcie (V) 230 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 9,5
Waga z opakowaniem (kg) 10,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 384 x 204 x 253

Zakres dostawy

  • Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1
  • Dwukierunkowy adapter przyłączeniowy dla pomp G 1

Wyposażenie

  • Prosty montaż węża
  • Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
  • Oddzielny otwór do napełniania
  • Zawór spustowy wody
  • Ergonomiczny uchwyt
Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden
Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden

Wideo

Zastosowania
  • Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.