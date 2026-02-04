Pompa ogrodowa BP 4.500 Garden

Wydajna i trwała: pompa ogrodowa BP 4.500 to idealne rozwiązanie podstawowe umożliwiające odpowiedzialne nawadnianie ogrodu z alternatywnych źródeł wody, takich jak cysterny, beczki itp.

Kompaktowa, solidna i trwała pompa ogrodowa BP 4.500 to idealny model podstawowy do podlewania ogrodu wodą z alternatywnych źródeł, takich jak cysterny i zbiorniki na wodę. Pompa imponuje wysoką mocą ssania i optymalną wydajnością ciśnieniową. Model BP 4.500 Garden można wygodnie transportować dzięki ergonomicznemu uchwytowi i niewielkiej wadze. Pompa ogrodowa nie wymaga konserwacji i można ją podłączyć bez użycia narzędzi. Urządzenie można wygodnie włączać i wyłączać za pomocą dużego przełącznika nożnego, nie nadwyrężając pleców. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje długą żywotność. Kärcher oferuje również przedłużoną pięcioletnią gwarancję. Co więcej: Pompę BP 4.500 Garden można ulepszyć o elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy, który zapewni automatyczną funkcją Start/Stop. Oznacza to jeszcze większy komfort podlewania ogrodu. Ale to nie wszystko: Zmodernizowana pompa jest idealna do zaopatrzenia w wodę użytkową w gospodarstwie domowym.

Cechy i zalety
Pompa ogrodowa BP 4.500 Garden: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.
Pompa ogrodowa BP 4.500 Garden: Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
Łatwe włączanie / wyłączanie
Pompa ogrodowa BP 4.500 Garden: Optymalne zasysanie
Maksymalna głębokość zasysania to 8 metrów.
Oddzielny otwór do napełniania
  • Łatwe napełnianie przed użytkowaniem.
Spust wody
  • Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Zoptymalizowane adaptery
  • Optymalne łączenie pompy bez narzędzi
Ergonomicznu uchwyt
  • Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 550
Maks. wydajność (l/h) < 4500
Wysokość tłoczenia (m) maks. 36
Ciśnienie (bar) maks. 3,6
Maks. wysokość samozasysania (m) 8
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Gwint przyłącza G1
Kabel zasilający (m) 1,5
Napięcie (V) 230 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 6,4
Waga z opakowaniem (kg) 7,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 372 x 186 x 231

Zakres dostawy

  • Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1

Wyposażenie

  • Prosty montaż węża
  • Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
  • Oddzielny otwór do napełniania
  • Zawór spustowy wody
  • Ergonomiczny uchwyt
Pompa ogrodowa BP 4.500 Garden
Wideo

Zastosowania
  • Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.