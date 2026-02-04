Kompaktowa, solidna i trwała pompa ogrodowa BP 4.500 to idealny model podstawowy do podlewania ogrodu wodą z alternatywnych źródeł, takich jak cysterny i zbiorniki na wodę. Pompa imponuje wysoką mocą ssania i optymalną wydajnością ciśnieniową. Model BP 4.500 Garden można wygodnie transportować dzięki ergonomicznemu uchwytowi i niewielkiej wadze. Pompa ogrodowa nie wymaga konserwacji i można ją podłączyć bez użycia narzędzi. Urządzenie można wygodnie włączać i wyłączać za pomocą dużego przełącznika nożnego, nie nadwyrężając pleców. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje długą żywotność. Kärcher oferuje również przedłużoną pięcioletnią gwarancję. Co więcej: Pompę BP 4.500 Garden można ulepszyć o elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy, który zapewni automatyczną funkcją Start/Stop. Oznacza to jeszcze większy komfort podlewania ogrodu. Ale to nie wszystko: Zmodernizowana pompa jest idealna do zaopatrzenia w wodę użytkową w gospodarstwie domowym.