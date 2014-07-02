Pompa Home & Garden BP 3 Home & Garden

Automatyczna pompa Home & Garden doskonale sprawdza się zarówno w nawadnianiu ogrodów jak i zasilaniu domowych pralek czy toalet wodą z alternatywnych źródeł.

Pompa może zasilać wodą użytkową Twój dom dostarczając ją m.in. do pralki czy WC. Jednocześnie może też służyć do nawadniania ogrodu. Pompa może pobierać wodę z beczek, cystern i zbiorników na deszczówkę, źródeł naturalnych czy studni. Dzięki temu możemy oszczędzać drogą wodę wodociągową dbając nie tylko o zasobność portfela, ale także o środowisko. Pompa Home & Garden jest wysoce energooszczędna i cicha. Włącza się automatycznie w chwili wystąpienia zapotrzebowania na wodę, a następnie samodzielnie się wyłącza. Dwuwyjściowy adapter pozwala na podłączenie i zasilanie obu wyjść równocześnie. W wyposażoniu filtr wstępny, zawór zwrotny, zwijanie przewodu zasilającego oraz zabezpieczenie przed pracą na sucho. W razie awarii, kontrolki pokazują, w którym miejscu znajduje się przyczyna usterki – po stronie ssącej czy po stronie ciśnieniowej.

Cechy i zalety
Łatwe w użyciu zarówno w domu jak i w ogrodzie.
Niezawodne źródło zaopatrzenia w wodę domu i ogrodu.
Bezpieczna i wytrzymała
W standardzie filtr wstępny, zawór zwrotny i zabezpieczenie przed pracą na sucho.
Automatyczne włączanie / wyłączanie
Pompa uruchamia się w zależności od zapotrzebowania na wodę.
Optymalne zasysanie
  • Maksymalna głębokość zasysania to 8 metrów.
Wskaźnik błędów na urządzeniu
  • W razie awarii, kontrolki pokazują, w którym miejscu znajduje się przyczyna usterki - po stronie ssącej czy po stronie ciśnieniowej.
Dwa wyjścia wody
  • Dwuwyjściowy adapter pozwala na podłączenie i zasilanie obu wyjść równocześnie.
Elastyczny dwuwyjściowy adapter
  • Adapter można zamontować na różne sposoby, co pozwala ustawić podłączane węże w pożądanym kierunku.
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
  • Łatwe włączanie / wyłączanie
Ergonomicznu uchwyt
  • Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 800
Maks. wydajność (l/h) < 3300
Wysokość tłoczenia (m) 40
Ciśnienie (bar) maks. 4
Maks. wysokość samozasysania (m) 8
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Gwint przyłącza G1
Kabel zasilający (m) 1,85
Napięcie (V) 230 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 10,2
Waga z opakowaniem (kg) 11,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 230 x 540 x 373

Zakres dostawy

  • Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1

Wyposażenie

  • Prosty montaż węża
  • Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
  • Automatyczna funkcja start/stop
  • Filtr wstępny i zawór zwrotny
  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho
  • Duży wlew
  • Ergonomiczny uchwyt
  • Przechowywanie przewodu zasilającego na obudowie
  • Wskaźnik błędów na urządzeniu
  • Dwa wyjścia wody
  • Obracane gumowe stopki
Zastosowania
  • Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
  • Doprowadza wodę do toalet i pralek.
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.