Sprytny sposób podlewania ogrodu: Wysoka moc zasysania i ciśnienie kompaktowej i trwałej pompy ogrodowej BP 5.000 Garden Kärcher umożliwiają wygodne, przyjazne dla środowiska oraz ekonomiczne wykorzystywanie wody pochodzącej ze studni, zbiorników, itd. Lekkie i niezawodne urządzenie można wygodnie transportować dzięki uchwytowi posiadającemu ergonomiczny kształt. Pompa ogrodowa jest bezobsługowa i można ją podłączyć bez użycia narzędzi. Duży przełącznik umożliwia wygodne włączenie i wyłącznie pompy stopą, bez nadwyrężania pleców. Do produkcji pompy zostały wykorzystane wysokiej jakości materiały, które zapewniają jej długą żywotność. Możliwe jest przedłużenie gwarancji na okres pięciu lat. Dzięki elektronicznemu przełącznikowi ciśnieniowemu urządzenie BP 5.000 Garden można zmodyfikować i dodać automatyczną funkcję wł./wył. Wtedy może być wykorzystywane do zaopatrywania domu w wodę.