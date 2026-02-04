Pompa BP 7.000 Garden Kärcher może wykorzystywać wodę z beczek, zbiorników itp. Jest wygodna w obsłudze, ekonomiczna i przyjazna dla środowiska. Kompaktowa pompa wody zapewnia dużą moc zasysania i ciśnienie wyjściowe. Do produkcji lekkiej oraz niezawodnej pompy zostały wykorzystane wysokiej jakości materiały, które zapewniają jej długą żywotność. Pompa ogrodowa jest bezobsługowa, można ją podłączyć bez użycia narzędzi i wygodnie przenosić za pomocą ergonomicznego uchwytu. Pozostałe praktyczne cechy: Duży przełącznik umożliwia włączenie i wyłącznie pompy stopą, bez nadwyrężania pleców. Możliwe jest przedłużenie gwarancji na okres pięciu lat. Zainstalowanie elektrycznego przełącznika ciśnienia umożliwia zmodernizowanie pompy BP 7.000 Garden oraz automatyczne włączanie/wyłączanie urządzenia. Wtedy może być wykorzystywane do zaopatrywania domu w wodę.