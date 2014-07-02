Pompa do zbiorników BP 2 Cistern
Pompa głębinowa Kärcher przeznaczona jest do pompowania wody ze studni głębinowych i zbiorników/cystern na deszczówkę.
Trwały korpus ze stali szlechetnej zwiększa odporność pompy na wstrząsy i mechaniczne uszkodzenia oraz umożliwia pompie bezpieczną pracę pod wodą. Stalowy filtr zabezpiecza urządzenie przed piaskiem i innymi cząstkami zanieczyszczeń. Przyłącz węża 3/4” i 1” z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża. Włącznik pływakowy chroni pompę przed uszkodzeniem, zatrzymując jej działanie w przypadku zbyt niskiego poziomu wody.
Cechy i zalety
Obudowa pompy, gwintowane przyłącza i wygodny uchwyt do przenoszenia wykonane ze stali szlachetnej.Bezpieczny transport pompy, trwałość i odporność na uderzenia.
Zawór kontrolnyPrzyłącz węża 3/4” i 1” z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża.
Filtr wstępnyStalowy filtr zabezpiecza pompę przed piaskiem i innymi zanieczyszczeniami.
Wyłącznik pływakowy
- Chroni pompę przed uszkodzeniem, zatrzymując jej działanie w przypadku zbyt niskiego poziomu wody.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|800
|Maks. wydajność (l/h)
|< 5700
|Wysokość tłoczenia (m)
|32
|Ciśnienie (bar)
|maks. 3,2
|Głębokość zanurzenia (m)
|maks. 7
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Gwint przyłącza
|G1
|Kabel zasilający (m)
|10
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|srebrny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|9,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|130 x 130 x 475
Zakres dostawy
- Przyłącz węża 3/4” i 1” z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża
Wyposażenie
- Wbudowany zawór zwrotny
- Obudowa pompy i gwintowane przyłącze wykonane ze stali szlachetnej
- Włącznik pływakowy
- Mocny uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
- Filtr wstępny
- Proste definiowanie poziomu wyłączenia
Zastosowania
- Podlewanie ogrodu z cystern
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.