Pompa do zbiorników BP 2 Cistern

Pompa głębinowa Kärcher przeznaczona jest do pompowania wody ze studni głębinowych i zbiorników/cystern na deszczówkę.

Trwały korpus ze stali szlechetnej zwiększa odporność pompy na wstrząsy i mechaniczne uszkodzenia oraz umożliwia pompie bezpieczną pracę pod wodą. Stalowy filtr zabezpiecza urządzenie przed piaskiem i innymi cząstkami zanieczyszczeń. Przyłącz węża 3/4” i 1” z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża. Włącznik pływakowy chroni pompę przed uszkodzeniem, zatrzymując jej działanie w przypadku zbyt niskiego poziomu wody.

Cechy i zalety
Pompa do zbiorników BP 2 Cistern: Obudowa pompy, gwintowane przyłącza i wygodny uchwyt do przenoszenia wykonane ze stali szlachetnej.
Bezpieczny transport pompy, trwałość i odporność na uderzenia.
Pompa do zbiorników BP 2 Cistern: Zawór kontrolny
Przyłącz węża 3/4” i 1” z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża.
Pompa do zbiorników BP 2 Cistern: Filtr wstępny
Stalowy filtr zabezpiecza pompę przed piaskiem i innymi zanieczyszczeniami.
Wyłącznik pływakowy
  • Chroni pompę przed uszkodzeniem, zatrzymując jej działanie w przypadku zbyt niskiego poziomu wody.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 800
Maks. wydajność (l/h) < 5700
Wysokość tłoczenia (m) 32
Ciśnienie (bar) maks. 3,2
Głębokość zanurzenia (m) maks. 7
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Gwint przyłącza G1
Kabel zasilający (m) 10
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor srebrny
Waga bez akcesoriów (kg) 9,9
Waga z opakowaniem (kg) 11,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 130 x 130 x 475

Zakres dostawy

  • Przyłącz węża 3/4” i 1” z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża

Wyposażenie

  • Wbudowany zawór zwrotny
  • Obudowa pompy i gwintowane przyłącze wykonane ze stali szlachetnej
  • Włącznik pływakowy
  • Mocny uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
  • Filtr wstępny
  • Proste definiowanie poziomu wyłączenia
Pompa do zbiorników BP 2 Cistern
Zastosowania
  • Podlewanie ogrodu z cystern
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.