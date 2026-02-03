Ekonomiczne źródło wody do pralek, toalet, itp.: Zachwycająca pompa BP3 Home spełnia najwyższe normy jakości Kärcher i stanowi niezawodne źródło wody użytkowanej w całym domu. Umożliwia użytkownikom łatwe podłączenie i korzystanie z alternatywnych źródeł wody takich jak: studnie lub cysterny - automatycznie, z odpowiednią wydajnością oraz ciśnieniem. W zależności od ilości potrzebnej wody BP 3.200 Home automatycznie się włącza i wyłącza. Pompa wyposażona jest w szereg rozwiązań takich jak: zawór zwrotny, zintegrowany wskaźnik ciśnienia, zbiornik wyrównawczy ciśnienia (19 litrów) oraz zabezpieczenie termalne. Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia ułatwia obsługę oraz transportowanie urządzenia. Podstawę pompy można przymocować do posadzki za pomocą śrub, zapewniając stabilne ustawienie. Przełącznik umożliwiający wł./wył. znajduję się na pompie BP 3.200 Home, co ułatwia jej obsługę. Wysokiej jakości komponenty takie jak: kołnierz ze stali nierdzewnej i wał silnika, nie tylko zapewniają atrakcyjny wygląd urządzenia, ale także gwarantują wyjątkowo długą żywotność.