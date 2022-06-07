Jak zaprojektować ogród? O czym pamiętać?
Czy samodzielne projektowanie ogrodu jest trudne? Czy lepiej powierzyć to zadanie specjalistom? Podpowiadamy, jak zaprojektować ogród przed domem na własną rękę i uniknąć niepowodzeń, rozczarowań oraz błędów.
Projekt ogrodu – samodzielnie czy z architektem zieleni?
Zanim zaczniemy zakładać ogród i robić nasadzenia roślin, warto wykonać projekt, który będzie podstawą do prac wykonawczych. Zaplanowanie całego procesu pozwala uzyskać oczekiwane efekty i wyeliminować wiele błędów. Projekt ogrodu można wykonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy fachowca – architekta krajobrazu bądź doświadczonego ogrodnika. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety.
Jeżeli nie mamy czasu i nie czujemy się na siłach, aby zaplanować ogród, warto skorzystać z usług fachowców. Architekt krajobrazu przygotuje projekt dostosowany do warunków terenowych oraz uwzględniający indywidualne oczekiwania i potrzeby inwestora. Decydując się na profesjonalne usługi, można uniknąć wielu błędów i rozczarowań. Trzeba jednak liczyć się z wysokimi kosztami. Usługi architektów krajobrazu nie należą bowiem do tanich. Cena projektu ogrodu zależy od powierzchni terenu i innych czynników, ale trzeba być przygotowanym na wydatek od 2000 zł do nawet 8000 zł.
Sposobem na oszczędności jest samodzielne zaprojektowanie ogrodu. Wystarczy odrobina wyobraźni i wiedzy na temat roślin, aby stworzyć piękną i funkcjonalną przestrzeń. Obecnie w Internecie można znaleźć wiele inspiracji, które są nieocenioną pomocą przy planowaniu ogrodu na własną rękę. Daje to także dużo satysfakcji i radości. Wystarczy na początek poznać kilka podstawowych zasad.
Czego potrzebujesz przed przystąpieniem do projektowania własnego ogrodu?
Zanim wykonamy projekt, musimy dokładnie zmierzyć działkę – to podstawa dobrze sporządzonego planu. Kolejny etap to określenie wyglądu i funkcji ogrodu. Przestrzeń powinna być utrzymana w stylu, który najbardziej nam odpowiada i współgra ze stylistyką domu. Oprócz estetycznych walorów należy również uwzględnić funkcje użytkowe ogrodu.
Zwykle ogród wykorzystywany jest jako miejsce do odpoczynku i rekreacji, ale to nie jedyne jego funkcje, o czym często się zapomina. Na etapie planowania trzeba wziąć pod uwagę także dodatkowe zadania, np. osłonięcie od sąsiadów czy wygospodarowanie miejsca na uprawę warzyw. W ogrodzie musi znaleźć się przestrzeń dla strefy gospodarczej czy komunikacyjnej (chodniki, ścieżki, podjazd itp.). Warto przy okazji przemyśleć umiejscowienie małej architektury, np. altany, placu zabaw dla dzieci czy oczka wodnego. Projektując ogród, powinniśmy wziąć pod uwagę potrzeby wszystkich domowników.
Pamiętajmy też, że o ogród trzeba dbać. Dlatego na etapie jego planowania trzeba uwzględnić nasze możliwości czasowe. Zakres zabiegów pielęgnacyjnych zależy bowiem nie tylko od wielkości działki, ale także funkcji i stylu ogrodu oraz rodzaju nasadzeń. Jeżeli nie mamy czasu zajmować się roślinami, unikajmy rozwiązań, które wymagają regularnych zabiegów.
Pomocnym narzędziem do projektowania ogrodów są darmowe programy komputerowe. Przy ich pomocy możemy stworzyć plan i wizję przestrzeni, w tym wizualizację 3D. To pozwoli w pewnym stopniu zobrazować nasze wyobrażenia i skonfrontować je z oczekiwaniami. Przykłady darmowych programów do projektowania zieleni to:
- Garden Planner – prosty w obsłudze program z 1200 gatunkami roślin i obiektów małej architektury;
- GardenPuzzle – profesjonalny program do projektowania zieleni online (aby korzystać z pełnej wersji, należy wykupić licencję);
- Garden Composer 3D – pozwala tworzyć rzeczywiste obiekty oraz trójwymiarowy podgląd planowanego ogrodu;
- Virtual Garden – w pełni darmowy program w języku angielskim;
- Zaprojektuj Ogród – program do projektowania online w języku polskim, z którego można skorzystać jednorazowo;
- MyGreenSpace – aplikacja do projektowania ogrodów z asystentem doboru roślin.
Jak zaplanować ogród? Najważniejsze zasady
Projektując samodzielnie ogród, należy przestrzegać pewnych zasad. Dzięki temu unikniemy niepowodzeń i błędów. Podstawowe zasady przy planowaniu przestrzeni ogrodowej to:
- Zachowanie proporcji i równowagi – zbyt duża ilość roślin i elementów w małym ogrodzie jest przytłaczająca.
- Drzewa i krzewy wieloletnie stanowią szkielet ogrodu – trzeba przemyśleć ich lokalizację, pamiętając o tym, że z biegiem czasu urosną.
- Nadmiar różnych gatunków roślin na małej przestrzeni tworzy efekt bałaganu – lepiej unikać wielu różnych roślin, kolorów i form.
- Duże rośliny posadzone na osi widokowej (np. z okna czy tarasu) zakłócają widok, optycznie pomniejszają ogród i zamykają przestrzeń.
- Rośliny powinny być tak dobrane, aby ogród przez cały rok był atrakcyjny – warto zachować równowagę między gatunkami zimozielonymi i zrzucającymi liście, a także wykonać nasadzenia roślin kwitnących w różnych okresach.
- Rośliny powinny układać się piętrami w kolejności:
- trawnik,
- rośliny jednoroczne i dwuletnie,
- byliny,
- krzewy
- oraz drzewa.
- Nie warto kierować się wyłącznie ich walorami wizualnymi. Pamiętajmy, że głównym powodem niepowodzenia w uprawie roślin jest źle dobrane stanowisko.Rośliny należy dobierać do:
- warunków glebowych,
- stopnia nasłonecznienia,
- wilgotności
- oraz narażenia na wiatr.
- Planując ogród, trzeba uwzględnić rośliny rosnące już na działce.
- Podstawą kompozycji powinny być drzewa dopasowane do skali ogrodu. Przy tym trzeba uwzględnić ich przyszły wygląd. Drzew nie należy jednak sadzić blisko obiektów architektury.
- Ścieżki i alejki warto zaplanować tak, aby do każdego zakątka ogrodu można było swobodnie dotrzeć. To ułatwia zabiegi pielęgnacyjne i porządkowe.
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Fot: Projektowanie ogrodu z basenem
Najczęstsze błędy przy projektowaniu ogrodu
Projektując samodzielnie ogród, jesteśmy narażeni na popełnianie błędów. Wynika to z braku fachowej wiedzy i doświadczenia. Dlatego warto poznać najczęstsze błędy przy planowaniu ogrodu:
- Zarówno nadmiar roślin, jak i ich zbyt mała liczba nie są dobrym rozwiązaniem.
- Sadzenie wielu gatunków roślin, a szczególnie po jednej sztuce, daje wrażenie chaosu.
- Brak drzew to brak trzeciego wymiaru, przez co kompozycje ogrodowe są niepełne. W ogrodzie nie ma także wówczas miejsc osłoniętych od słońca.
- Nadmiar kontrastów powoduje niepokój, np. posadzone na przemian krzewy żółte i czerwone.
- Nadmiar żywopłotów i szeregowych nasadzeń zmniejsza optycznie ogród.
- Brak wiedzy na temat kosztów roślin, ziemi i materiałów.
- Brak chęci zgłębiania podstawowej wiedzy na temat ogrodnictwa.
- Kupowanie roślin pod wpływem impulsu, bez przemyślenia.
Projektując ogród, wykonaj też projekt automatycznego nawadniania!
Podczas planowania ogrodu warto uwzględnić system nawadniania. Szczególnie praktyczne są instalacje automatyczne Kärcher. Pamiętajmy, że podlewanie to jeden z kluczowych zabiegów pielęgnacyjnych, który wpływa na kondycję i rozwój roślin. Nawadnianie przy pomocy węża ogrodowego jest jednak czasochłonne. Dlatego warto zainstalować system automatyczny już na etapie planowania ogrodu.
Trzeba wiedzieć, że system automatycznego nawadniania składa się z wielu elementów. Część z nich należy umieścić w gruncie, dlatego najlepiej instalację wykonać na etapie planowania ogrodu. Dobór poszczególnych elementów zależy od potrzeb roślin, wielkości ogrodu czy rodzaju gleby. W ofercie Kärcher dostępne są doskonale do siebie dopasowane akcesoria i urządzenia pozwalające stworzyć kompletny system automatycznego nawadniania ogrodu. Podstawowa instalacja obejmuje:
- elektrozawory do dopuszczania/odcinania dostępu do wody;
- sterownik – główny element systemu kontrolujący jego pracę i pozwalający na zaprogramowanie harmonogramu nawadniania oraz modyfikację ustawień na podstawie danych z czujników deszczu i wilgotności, np. inteligentny SensoTimer ST6 Kärcher;
- czujniki deszczu i wilgotności umieszczone w podłożu – dostarczają informacji na temat poziomu wilgotności gleby, co pozwala dostosować ilość wody do aktualnego zapotrzebowania roślin;
- urządzenia nawadniające dobrane do rodzaju roślinności – linie kroplujące, zraszacze;
- inne akcesoria – np. rury nawadniające, złącza, reduktory ciśnienia, filtry wody itp.;
- pompa ogrodowa – jeżeli woda jest pobierana z alternatywnych źródeł, np. ze studni.
Fot: Nawadnianie ogrodu wodą ze studni przy pomocy pompy elektrycznej
Jakie są zalety automatycznego podlewania ogrodu?
Podlewanie ogrodu przy pomocy automatycznego systemu nawadniającego ma wiele zalet.
- Przede wszystkim jest bezobsługowe i nie wymaga zaangażowania czasu i wysiłku. System aktywuje się tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba, a gdy pada deszcz, automatycznie się wyłącza. Dzięki temu rośliny otrzymują optymalną dawkę wilgoci w pełni przystosowaną do gatunku, co pozwala na ich prawidłowy wzrost.
- System automatycznego podlewania pozwala także oszczędzać wodę i w konsekwencji pieniądze.
- Ponadto zieleń jest podlewana równomiernie w każdym zakątku ogrodu.
Projektowanie ogrodu to trudna sztuka, ale nie niemożliwa do samodzielnego wykonania. Wystarczy odrobina chęci i nasze wskazówki, aby zaplanować przestrzeń idealnie dopasowaną do swoich potrzeb i oczekiwań.
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