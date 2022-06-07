Jak zaprojektować ogród? O czym pamiętać?

Projekt ogrodu – samodzielnie czy z architektem zieleni?

Zanim zaczniemy zakładać ogród i robić nasadzenia roślin, warto wykonać projekt, który będzie podstawą do prac wykonawczych. Zaplanowanie całego procesu pozwala uzyskać oczekiwane efekty i wyeliminować wiele błędów. Projekt ogrodu można wykonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy fachowca – architekta krajobrazu bądź doświadczonego ogrodnika. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety.

Jeżeli nie mamy czasu i nie czujemy się na siłach, aby zaplanować ogród, warto skorzystać z usług fachowców. Architekt krajobrazu przygotuje projekt dostosowany do warunków terenowych oraz uwzględniający indywidualne oczekiwania i potrzeby inwestora. Decydując się na profesjonalne usługi, można uniknąć wielu błędów i rozczarowań. Trzeba jednak liczyć się z wysokimi kosztami. Usługi architektów krajobrazu nie należą bowiem do tanich. Cena projektu ogrodu zależy od powierzchni terenu i innych czynników, ale trzeba być przygotowanym na wydatek od 2000 zł do nawet 8000 zł.

Sposobem na oszczędności jest samodzielne zaprojektowanie ogrodu. Wystarczy odrobina wyobraźni i wiedzy na temat roślin, aby stworzyć piękną i funkcjonalną przestrzeń. Obecnie w Internecie można znaleźć wiele inspiracji, które są nieocenioną pomocą przy planowaniu ogrodu na własną rękę. Daje to także dużo satysfakcji i radości. Wystarczy na początek poznać kilka podstawowych zasad.