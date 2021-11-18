Jak uporządkować zaniedbaną działkę, zarośnięty ogród? Od czego zacząć?

Zaniedbana działka – od czego zacząć?

Zaniedbana działka nie prezentuje się dobrze, ale daje szansę na stworzenie własnej przestrzeni, miejsca do odpoczynku oraz aktywności na świeżym powietrzu lub uprawy ekologicznych warzyw i owoców. Trzeba jednak mieć świadomość, że doprowadzenie zarośniętego ogrodu do właściwego stanu wymaga zaangażowania oraz nakładów pracy i czasu. Efekty tych działań z pewnością zrekompensują włożony trud.

Od czego zacząć porządkowanie zaniedbanej działki? Pierwszym krokiem jest dokładne obejrzenie terenu. Może się tam znajdować dosłownie wszystko, w tym także elementy, które stanowią zagrożenie podczas prac porządkowych, np. wystające druty, rozbite szkło itp. Jeżeli działka przez dłuższy czas nie była użytkowana, mogła stać się wysypiskiem dla okolicznych mieszkańców, którzy podrzucali śmieci. Bardzo ważne jest zatem uprzątnięcie wszelkich zanieczyszczeń i niepotrzebnych przedmiotów.

Kolejny etap to wybór sprzętu niezbędnego do wykonywania wszelkich prac porządkowych i pielęgnacyjnych. Brak źródła prądu eliminuje narzędzia elektryczne. Pozostają zatem spalinowe i akumulatorowe. Z uwagi na prace, które mogą trwać wiele godzin, najlepiej wybrać lekkie i ciche urządzenia bateryjne.

Narzędzia ogrodowe akumulatorowe Kärcher doskonale sprawdzą się do oczyszczania zarośniętej działki. Zapewniają bowiem nieograniczony zasięg pracy i swobodę ruchów. Dzięki uniwersalnej platformie bateryjnej Kärcher Battery Power nie trzeba zaś martwić się rozładowanym akumulatorem - wystarczy sięgnąć po drugi w pełni naładowany. Wszystkie baterie tej samej klasy napięcia są kompatybilne z urządzeniami akumulatorowymi wszystkich serii.

Narzędzia bateryjne zasilane akumulatorem litowo-jonowym 18 V lub 36 V są lekkie, zwrotne i ergonomiczne, przez co nawet długa praca nie jest męcząca. Inne zalety to: prosta obsługa, niski poziom hałasu, ograniczone wibracje i brak emisji szkodliwych spalin. Brak kabla zasilającego to zaś większe bezpieczeństwo z uwagi na wyeliminowanie ryzyka przecięcia przewodu.