Akumulatorowe dmuchawy do liści Kärcher

LBL 4 Battery Set

Bez względu na to, gdzie gromadzą sie liście – dmuchawa do liści skutecznie je usunie. Pomoże w tym dwustopniowa regulacja prędkości nadmuchu oraz łatwość obsługi urządzenia.

Woltaż: 36 V

Prędkość przepływu powietrza: maks. 250 km/h

Ilość powietrza: maks. 330 m³/h

Wydajność na 1 ładowanie baterii*: maks. 550 m²

Waga: 2.2 kg

Tuba dmuchawy: dwuczęściowa

Płaska dysza ze zintegrowanym skrobakiem: tak

Regulacja mocy: dwustopniowa

Ładowarka: szybka ładowarka Kärcher do baterii 36 V

Bateria w zestawie: 36 V / 2.5 Ah

* Maksymalna wydajność baterii Kärcher 36 V/2.5 Ah.