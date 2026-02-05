Akumulatorowe dmuchawy do liści Kärcher

Bezprzewodowa dmuchawa do liści Kärcher to przydatne urządzenie dla każdego ogrodnika. Pozwala szybko i efektywnie pozbyć się liści, skoszonej trawy oraz przyciętych gałązek z trawników, podjazdów czy alejek ogrodowych. Jest również idealna do usuwania ziemi i drobnych kamyków. Dzięki zasilaniu akumulatorowemu, dmuchawa do liści jest mobilna i wydajna, co sprawia, że poradzi sobie nawet z trudno dostępnymi miejscami.

Kärcher

Cechy charakterystyczne

Bez przewodu. Z pełną mocą: prędkość nadmuchu przekracza 200 km/h – i pozwala szybko oczyścić ogród z liści, skoszonej trawy lub przyciętych roślin. Wyświetlacz LCD zintegrowany z baterią dmuchawy pokazuje na bieżąco status jej naładowania i przewidywany czas pracy. Dzięki temu zawsze wiesz, że dmuchawa nie wyczerpie się w najmniej odpowiednim momencie.

Maksymalna swoboda ruchów (brak kabla zasilającego) i doskonałe wyważenie dmuchawy.
Płaska dysza ze zintegrowanym skrobakiem umożliwia odrywanie silnie przylegających zanieczyszczeń, np. przyschniętych liści.
Redukcja mocy pozwala na wydłużenie czasu pracy baterii. Warto wybrać tą opcję podczas usuwania suchych liści lub innych lekkich zanieczyszczeń.
Odpinana tuba dmuchawy ułatwia przechowywanie.
Atrakcyjna stylistyka oraz chroniony wlot powietrza.

Prezentacja 360° – Dmuchawa do liści LBL 4

Dane techniczne

36 V Platforma Bateryjna Kärcher

LBL 4

LBL 4 Battery Set

Bez względu na to, gdzie gromadzą sie liście – dmuchawa do liści skutecznie je usunie. Pomoże w tym dwustopniowa regulacja prędkości nadmuchu oraz łatwość obsługi urządzenia.

Woltaż: 36 V
Prędkość przepływu powietrza: maks. 250 km/h
Ilość powietrza: maks. 330 m³/h
Wydajność na 1 ładowanie baterii*: maks. 550 m²
Waga: 2.2 kg
Tuba dmuchawy: dwuczęściowa
Płaska dysza ze zintegrowanym skrobakiem: tak
Regulacja mocy: dwustopniowa
Ładowarka: szybka ładowarka Kärcher do baterii 36 V
Bateria w zestawie: 36 V / 2.5 Ah

* Maksymalna wydajność baterii Kärcher 36 V/2.5 Ah.

