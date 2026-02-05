Dmuchawa do liści LBL 4 Battery Set

Dmuchawa szybko i skutecznie usuwa suche liście, skoszoną trawę, fragmenty przycinanych roślin, ziemię i drobne kamyki z wszystkich powierzchni wokół domu i w ogrodzie.

Akumulatorowa dmuchawa do liści 36 V, wyposażona w dwustopniową regulację mocy, osiąga maksymalną prędkość powietrza 250 km/h. Dmuchawa do liści jest wyposażona w odłączaną płaską dyszę ze zintegrowaną krawędzią zgarniającą, która umożliwia przesuwanie liści w kontrolowany i ukierunkowany sposób oraz rozluźnianie wilgotnych i rozdeptanych liści. Urządzenie ergonomicznie leży w dłoni i jest bardzo dobrze wyważone.

Cechy i zalety
Dmuchawa do liści LBL 4 Battery Set: Rura przedłużająca
Rura przedłużająca
Szybkie usuwanie dużych ilości liści i innych luźnych zanieczyszczeń.
Dmuchawa do liści LBL 4 Battery Set: Odpinana dysza płaska
Odpinana dysza płaska
Precyzyjne sprzątanie. Liście można formować w stosy.
Dmuchawa do liści LBL 4 Battery Set: Dwustopniowa regulacja mocy
Dwustopniowa regulacja mocy
Maksymalna moc lub maksymalny czas pracy: dopasowane do indywidualnych wymagań.
Zintegrowany skrobak
  • Skrobak umożliwia odrywanie silnie przylegających zanieczyszczeń, np. mokrych lub przydeptanych liści.
Ergonomiczna konstrukcja
  • Doskonale wyważone urządzenie.
Mocowanie bagnetowe
  • Rurę przedłużającą można łatwo zdemontować. Urządzenie zajmuje wtedy mniej miejsca przy przechowywania.
36 V bateria Kärcher do urządzeń opartych na platformie bateryjnej Kärcher.
  • Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Wymienna bateria może być wykorzystana z innymi urządzeniami z platformy akumulatorowej Kärcher 36 V.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Prędkość nadmuchu (km/h) maks. 250
Przepływ powietrza (m³/h) 330
Regulacja prędkości tak
Zakresy prędkości 2
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 36
Wydajność (Ah) 2,5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) maks. 550 (2,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 15 (2,5 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 48 / 78
Moc znamionowa (A) 2,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 2,2
Waga z opakowaniem (kg) 4,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 975 x 170 x 305

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 36 V / 2.5 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power+ 36 V (1 szt.)
  • Rura przedłużająca
  • Płaska dysza ze skrobakiem
Dmuchawa do liści LBL 4 Battery Set

Wideo

Zastosowania
  • Porządkowanie liści wokół domu
  • Usuwanie fragmentów przycinanych krzewów i żywopłotu
  • Ścieżki wokół domu
  • Teren wokół domu i ogród
