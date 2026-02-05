Dmuchawa do liści LBL 4 Battery Set
Dmuchawa szybko i skutecznie usuwa suche liście, skoszoną trawę, fragmenty przycinanych roślin, ziemię i drobne kamyki z wszystkich powierzchni wokół domu i w ogrodzie.
Akumulatorowa dmuchawa do liści 36 V, wyposażona w dwustopniową regulację mocy, osiąga maksymalną prędkość powietrza 250 km/h. Dmuchawa do liści jest wyposażona w odłączaną płaską dyszę ze zintegrowaną krawędzią zgarniającą, która umożliwia przesuwanie liści w kontrolowany i ukierunkowany sposób oraz rozluźnianie wilgotnych i rozdeptanych liści. Urządzenie ergonomicznie leży w dłoni i jest bardzo dobrze wyważone.
Cechy i zalety
Rura przedłużającaSzybkie usuwanie dużych ilości liści i innych luźnych zanieczyszczeń.
Odpinana dysza płaskaPrecyzyjne sprzątanie. Liście można formować w stosy.
Dwustopniowa regulacja mocyMaksymalna moc lub maksymalny czas pracy: dopasowane do indywidualnych wymagań.
Zintegrowany skrobak
- Skrobak umożliwia odrywanie silnie przylegających zanieczyszczeń, np. mokrych lub przydeptanych liści.
Ergonomiczna konstrukcja
- Doskonale wyważone urządzenie.
Mocowanie bagnetowe
- Rurę przedłużającą można łatwo zdemontować. Urządzenie zajmuje wtedy mniej miejsca przy przechowywania.
36 V bateria Kärcher do urządzeń opartych na platformie bateryjnej Kärcher.
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienna bateria może być wykorzystana z innymi urządzeniami z platformy akumulatorowej Kärcher 36 V.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Prędkość nadmuchu (km/h)
|maks. 250
|Przepływ powietrza (m³/h)
|330
|Regulacja prędkości
|tak
|Zakresy prędkości
|2
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|36
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|maks. 550 (2,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 15 (2,5 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|48 / 78
|Moc znamionowa (A)
|2,5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|975 x 170 x 305
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Akumulator: Akumulator Battery Power 36 V / 2.5 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power+ 36 V (1 szt.)
- Rura przedłużająca
- Płaska dysza ze skrobakiem
Wideo
Zastosowania
- Porządkowanie liści wokół domu
- Usuwanie fragmentów przycinanych krzewów i żywopłotu
- Ścieżki wokół domu
- Teren wokół domu i ogród
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.