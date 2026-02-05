Akumulatorowa dmuchawa do liści 36 V, wyposażona w dwustopniową regulację mocy, osiąga maksymalną prędkość powietrza 250 km/h. Dmuchawa do liści jest wyposażona w odłączaną płaską dyszę ze zintegrowaną krawędzią zgarniającą, która umożliwia przesuwanie liści w kontrolowany i ukierunkowany sposób oraz rozluźnianie wilgotnych i rozdeptanych liści. Urządzenie ergonomicznie leży w dłoni i jest bardzo dobrze wyważone.