Akumulatorowe piły łańcuchowe Kärcher
Niezwykle praktyczna, akumulatorowa piła łańcuchowa Kärcher to idealne narzędzie do pielęgnacji drzew. Dzięki systemowi napinania łańcucha, który nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi, jej obsługa jest wyjątkowo prosta. Dodatkowo, automatyczne smarowanie zwiększa wydajność pracy i przedłuża żywotność urządzenia. Bezprzewodowa piła łańcuchowa Kärcher jest zasilana akumulatorowo, co zapewnia swobodę i komfort użytkowania.
Cechy charakterystyczne piły łańcuchowej CNS
Łatwa regulacja naciągu łańcucha poprzez pokrętło.
Automatyczne smarowanie łańcucha oznacza bezobsługowe użytkowanie akumulatorowej piły łańcuchowej.
Bezszczotkowy silnik dla dłuższego czasu eksploatacji.
Prezentacja 360° – piła łańcuchowa CNS
Dzięki ponadprzeciętnej prędkości pracy i optymalnej szerokości cięcia, dla akumulatorowej piły łańcuchowej CNS 36-35 Battery problemu nie stanowią nawet pnie drzew. Beznarzędziowy system naciągania łańcucha i automatyczna lubrykacja łańcucha sprawiają, że obsługa urządzenia jest bardzo prosta, zarówno dla profesjonalistów, jak i osób początkujących. Dzięki hamulcowi piły i systemowi 2 przełączników zapewnione jest całkowite bezpieczeństwo.
Piła do gałęzi na wysięgniku PSW
Łatwa regulacja naciągu łańcucha przy pomocy klucza sześciokątnego.
Niewielkie potrzeby związane ze zużyciem i konserwacją dzięki automatycznej lubrykacji łańcucha.
Dzięki prostemu w montażu wysięgnikowi z włókna szklanego możliwe jest łatwe ścinanie gałęzi rosnących na wysokości nawet 4 metrów.
Prezentacja 360° – piła do gałęzi na wysięgniku PSW
Piły łańcuchowe zasilane 18-woltową baterią Kärcher Battery Power
CNS 18-30 Battery
Łatwa w obsłudze, wszechstronna i doskonała do pielęgnacji drzew: lekka akumulatorowa piła łańcuchowa CNS 18-30 Battery z beznarzędziowym systemem naciągania łańcucha.
Napięcie: 18 V
Długość prowadnicy: 30 cm
Prędkość łańcucha: 10 m/s
Pojemność zbiornika oleju: 200 ml
Wydajność na jednym ładowaniu*: 70 cięć (dla średnicy 10 cm)
Beznarzędziowe naciąganie łańcucha: Tak
Automatyczne smarowanie łańcucha: Tak
Silnik bezszczotkowy: Tak
* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power.
PSW 18-20 Battery
Dzięki akumulatorowej pile łańcuchowej na wysięgniku PSW 18-20 Battery możemy dosięgnąć wszystkich gałęzi rosnących na wysokości do 4 metrów. Dla bezpiecznej i praktycznej pielęgnacji drzew.
Napięcie: 18 V
Długość prowadnicy: 20 cm
Prędkość łańcucha: 5.5 m/s
Pojemność zbiornika oleju: 50 ml
Wydajność na jednym ładowaniu*: 80 cięć (dla średnicy 5 cm)
Beznarzędziowe naciąganie łańcucha: Nie
Automatyczne smarowanie łańcucha: Tak
Silnik bezszczotkowy: Nie
* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.
Piły łańcuchowe zasilane 36-woltową baterią Kärcher Battery Power
CNS 36-35 Battery
Wysoka prędkość łańcucha i szeroka prowadnica: Akumulatorowa piła łańcuchowa CNS 36-35 Battery to idealne rozwiązanie dla wymagających prac pielęgnacyjnych.
Napięcie: 36 V
Długość prowadnicy: 35 cm
Prędkość łańcucha: 21 m/s
Pojemność zbiornika oleju: 190 ml
Wydajność na jednym ładowaniu*: 200 cięć (dla średnicy 10 cm)
Beznarzędziowe naciąganie łańcucha: Tak
Automatyczne smarowanie łańcucha: Tak
Silnik bezszczotkowy: Tak
* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power.