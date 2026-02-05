Akumulatorowe nożyce do żywopłotu Kärcher
Bezprzewodowe nożyce do żywopłotu Kärcher to niezastąpione narzędzie dla każdego ogrodnika. Są lekkie, wygodne w użyciu i proste w obsłudze, co sprawia, że praca w ogrodzie staje się prawdziwą przyjemnością. Zostały wyposażone w ostrza o wysokiej jakości, które gwarantują precyzyjne i równe cięcie. Dzięki zastosowaniu akumulatora, nożyce do żywopłotu Kärcher zapewniają długotrwałą pracę, bez konieczności ciągłego ładowania.
Cechy charakterystyczne nożyc do żywopłotu HGE
Obracany w zakresie 180° tylny uchwyt odciąża ramiona i barki użytkownika.
W zależności od zastosowania, użytkownik wybiera pomiędzy maksymalną mocą, a maksymalną prędkością.
Zrzucaj ścięte gałęzie na ziemię przy pomocy miotły do żywopłotów.
Prezentacja 360° – akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE
Nożyce do żywopłotu na wysięgniku
Przedłużenie: do łatwego cięcia wysokich żywopłotów. Posiadają mechanizm szybkiego mocowania i zajmują niewielką przestrzeń.
Regulowana głowica tnąca: dostępne cztery stopnie kąta nachylenia, aż do 115°, dzięki czemu możliwe jest cięcie wielu różnych kształtów żywopłotu.
Miotła do żywopłotu: ścinki spadają przed żywopłotem, a nie w obrębie samego żywopłotu.
Prezentacja 360° – akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku PHG
Nożyce zasilane 18-woltową baterią Kärcher Battery Power
HGE 18-45 Battery Set
Niska masa umożliwia komfortową obsługę bez wysiłku: akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 18-45 Battery ze szlifowanym diamentowo ostrzem dla precyzyjnego cięcia.
Napięcie: 18 V
Długość cięcia: 45 cm
Rozstaw ostrzy: 18 mm
Wydajność na jednym ładowaniu*: max. 250 m*
Obracany uchwyt tylny: nie
Dwustopniowa regulacja prędkości: nie
Miotła do żywopłotu: nie
* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.
HGE 18-50 Battery Set
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 18-50 Battery: obracany o 180° uchwyt tylny i miotła do żywopłotu zapewniają wygodne cięcie.
Napięcie: 18 V
Długość cięcia: 50 cm
Rozstaw ostrzy: 22 mm
Wydajność na jednym ładowaniu*: max. 325 m*
Obracany uchwyt tylny: tak
Dwustopniowa regulacja prędkości: nie
Miotła do żywopłotu: tak
* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.
PHG 18-45 Battery
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku PHG 18-45 Battery doskonale sprawują się bez użycia drabiny. Regulowana głowica tnąca umożliwia wygodne cięcie żywopłotu z boku, z góry i od dołu z poziomu ziemi, dzięki czemu doskonale sprawdza się w przypadku wysokich i szerokich żywopłotów.
Napięcie: 18 V
Długość cięcia: 45 cm
Rozstaw ostrzy: 18 mm
Wydajność na jednym ładowaniu*: maks. 250 m*
Regulowana głowica tnąca: tak, 115°
Miotła do żywopłotu: tak
* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.
Nożyce zasilane 36-woltową baterią Kärcher Battery Power
HGE 36-60 Battery Set
W przypadku dużych żywopłotów wybierz model HGE 36-60 Battery z potężnym 36-woltowym akumulatorem, który zapewnia wygodne cięcie bezprzewodowe. Potężne akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 36-60 Battery posiadają uchwyt tylny obracany o 180° i dwustopniową regulację prędkości.
Napięcie: 36 V
Długość cięcia: 60 cm
Rozstaw ostrzy: 26 mm
Wydajność na jednym ładowaniu*: max. 600 m*
Obracany uchwyt tylny: yes
Dwustopniowa regulacja prędkości: yes
Miotła do żywopłotu: yes
* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.