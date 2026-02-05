Akumulatorowe nożyce do żywopłotu Kärcher

Bezprzewodowe nożyce do żywopłotu Kärcher to niezastąpione narzędzie dla każdego ogrodnika. Są lekkie, wygodne w użyciu i proste w obsłudze, co sprawia, że praca w ogrodzie staje się prawdziwą przyjemnością. Zostały wyposażone w ostrza o wysokiej jakości, które gwarantują precyzyjne i równe cięcie. Dzięki zastosowaniu akumulatora, nożyce do żywopłotu Kärcher zapewniają długotrwałą pracę, bez konieczności ciągłego ładowania.

Kärcher

Cechy charakterystyczne nożyc do żywopłotu HGE

Obracany w zakresie 180° tylny uchwyt odciąża ramiona i barki użytkownika.

HGE

W zależności od zastosowania, użytkownik wybiera pomiędzy maksymalną mocą, a maksymalną prędkością.

HGE

Zrzucaj ścięte gałęzie na ziemię przy pomocy miotły do żywopłotów.

HGE
HGE
Zabezpieczenie końcówki ostrza chroni przed uszkodzeniami budynków i samego ostrza.
HGE
Funkcja piłowania jest szczególnie przydatna podczas pracy z żywopłotami, w których niekiedy występują grubsze gałęzie.
HGE
36-woltowa bateria litowa to część platformy bateryjnej Kärcher Battery Power.

Prezentacja 360° – akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE

Potężne akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 36-60 Battery to idealne rozwiązanie dla wymagających żywopłotów. Dzięki dwustopniowej kontroli prędkości, użytkownik wybiera pomiędzy maksymalną mocą a maksymalną prędkością w zależności od potrzeby. Ponadto, funkcja piłowania sprawia, że ścinanie grubszych gałęzi jest łatwe.

Nożyce do żywopłotu na wysięgniku

Przedłużenie: do łatwego cięcia wysokich żywopłotów. Posiadają mechanizm szybkiego mocowania i zajmują niewielką przestrzeń.

PHG Extension insert

Regulowana głowica tnąca: dostępne cztery stopnie kąta nachylenia, aż do 115°, dzięki czemu możliwe jest cięcie wielu różnych kształtów żywopłotu.

PHG Adjustable cutting head

Miotła do żywopłotu: ścinki spadają przed żywopłotem, a nie w obrębie samego żywopłotu.

PHG Cuttings sweeper
Sawing function
Funkcja piłowania: nożyce na wysięgniku mogą przecinać nawet grubsze gałęzie
Shoulder belt
Pasek na ramię: optymalny rozkład ciężaru urządzenia odciąża ramiona użytkownika podczas długiej pracy.
Blade protector
Ochraniacz końcówki ostrza: chroni ostrze i zapobiega uszkodzeniu budynków lub podłoża.

Prezentacja 360° – akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku PHG

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku PHG 18-45 Battery doskonale radzą sobie bez użycia drabiny. Regulowana głowica tnąca umożliwia wygodne cięcie z ziemi, dzięki czemu doskonale sprawdza się w przypadku wysokich i szerokich żywopłotów.

Nożyce zasilane 18-woltową baterią Kärcher Battery Power

HGE hedge trimmer 18-45 18 Volt

HGE 18-45 Battery Set

Niska masa umożliwia komfortową obsługę bez wysiłku: akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 18-45 Battery ze szlifowanym diamentowo ostrzem dla precyzyjnego cięcia.

Napięcie: 18 V
Długość cięcia: 45 cm
Rozstaw ostrzy: 18 mm
Wydajność na jednym ładowaniu*: max. 250 m*
Obracany uchwyt tylny: nie
Dwustopniowa regulacja prędkości: nie
Miotła do żywopłotu: nie

* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.

18-50 HGE

HGE 18-50 Battery Set

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 18-50 Battery: obracany o 180° uchwyt tylny i miotła do żywopłotu zapewniają wygodne cięcie.

Napięcie: 18 V
Długość cięcia: 50 cm
Rozstaw ostrzy: 22 mm
Wydajność na jednym ładowaniu*: max. 325 m*
Obracany uchwyt tylny: tak
Dwustopniowa regulacja prędkości: nie
Miotła do żywopłotu: tak

* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.

PHG Pole hedge trimmer 18-45 18 Volt

PHG 18-45 Battery

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku PHG 18-45 Battery doskonale sprawują się bez użycia drabiny. Regulowana głowica tnąca umożliwia wygodne cięcie żywopłotu z boku, z góry i od dołu z poziomu ziemi, dzięki czemu doskonale sprawdza się w przypadku wysokich i szerokich żywopłotów.

Napięcie: 18 V
Długość cięcia: 45 cm
Rozstaw ostrzy: 18 mm
Wydajność na jednym ładowaniu*: maks. 250 m*
Regulowana głowica tnąca: tak, 115°
Miotła do żywopłotu: tak

* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.

Nożyce zasilane 36-woltową baterią Kärcher Battery Power

HGE

HGE 36-60 Battery Set

W przypadku dużych żywopłotów wybierz model HGE 36-60 Battery z potężnym 36-woltowym akumulatorem, który zapewnia wygodne cięcie bezprzewodowe. Potężne akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 36-60 Battery posiadają uchwyt tylny obracany o 180° i dwustopniową regulację prędkości.

Napięcie: 36 V
Długość cięcia: 60 cm
Rozstaw ostrzy: 26 mm
Wydajność na jednym ładowaniu*: max. 600 m*
Obracany uchwyt tylny: yes
Dwustopniowa regulacja prędkości: yes
Miotła do żywopłotu: yes

* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.

POZOSTAŁE URZĄDZENIA ZASILANE AKUMULATORAMI KÄRCHER BATTERY POWER

18 V Battery Power

36 V

