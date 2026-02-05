Akumulatorowe nożyce do żywopłotu Kärcher

Bezprzewodowe nożyce do żywopłotu Kärcher to niezastąpione narzędzie dla każdego ogrodnika. Są lekkie, wygodne w użyciu i proste w obsłudze, co sprawia, że praca w ogrodzie staje się prawdziwą przyjemnością. Zostały wyposażone w ostrza o wysokiej jakości, które gwarantują precyzyjne i równe cięcie. Dzięki zastosowaniu akumulatora, nożyce do żywopłotu Kärcher zapewniają długotrwałą pracę, bez konieczności ciągłego ładowania.