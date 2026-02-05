Podkaszarki akumulatorowe Kärcher

Co potrafi podkaszarka akumulatorowa Kärcher?

Podkaszarka akumulatorowa Kärcher to połączenie mocy, precyzji i wygody użytkowania. Urządzenie takie idealnie sprawdza się do przycinania trawy w trudno dostępnych miejscach pod drzewami, na zboczach czy w rogu rabat. Silnik zasilany pojemnymi bateriami sprawia, że praca staje się lekka i efektywna – bez wysiłku i bez kabla.

Podkaszarki Kärcher są przeznaczone do zadań, przy których tradycyjna kosiarka się nie sprawdzi. Mają obrotową żyłkę, którą można obracać, by idealnie kosić obrzeża przy ścieżkach, drzewach czy tarasach. Dzięki teleskopowym uchwytom i regulowanym wałom z łatwością dopasowujesz urządzenie do swojego wzrostu. Pozwala to zachować wyprostowaną postawę podczas koszenia.