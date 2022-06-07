Jak zaprojektować ogród owocowy i sadzić drzewka owocowe?

Ogród owocowy – jakie gatunki mogą się w nim znaleźć?

W ostatnich latach zakładanie ogrodów owocowych staje się coraz bardziej popularne. To efekt trendu ekologicznego promującego zdrowy styl życia. Sad w ogrodzie dostarcza owoce na potrzeby własne. Przy tym są one uprawiane bez lub z minimalnym użyciem chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych. Własne drzewa owocowe w ogrodzie dają gwarancję pewnego źródła pochodzenia. Ich pielęgnacja zapewnia także aktywność fizyczną i daje satysfakcję z wyhodowanych plonów.

W sadzie owocowym na działce sadzi się różne gatunki. Warto wiedzieć, że rośliny sadownicze to różnorodna grupa drzew, krzewów i bylin owocowych. Przy wyborze gatunków można kierować się różnymi kryteriami, np. preferowanym smakiem. Trzeba jednak pamiętać, że rośliny mają swoje wymagania. Warto też sadzić różne odmiany, aby mieć owoce w sadzie od późnej wiosny do jesieni.

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