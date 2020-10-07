Jak, kiedy i czym podlewać ogórki: gruntowe, szklarniowe i pod folią?

Uprawa własnych ogórków – podstawy

Uprawa ogórków gruntowych wymaga podłoża żyznego, próchniczego i zasobnego w składniki pokarmowe, a do tego łatwo nagrzewającego się.

Odpowiednie są zatem gleby piaszczysto-gliniaste, lessy, czarnoziemy i mady.

Natomiast słabo rosną na ziemiach ciężkich i nadmiernie wilgotnych, jak również na lekkich i piaszczystych.

Odczyn gleby odpowiedni dla uprawy ogórków powinien być zasadowy. W tym celu warto wykonać wapnowanie, najlepiej jesienią w roku poprzedzającym siew.

Najczęstsza forma uprawy ogórków to siew nasion bezpośrednio do gruntu. Ze względu na wysokie wymagania termiczne wysiewać należy dopiero wtedy, gdy średnia dobowa temperatura będzie wynosiła około 10–12°C, czyli w drugiej połowie maja. Gleba jest wówczas dostatecznie nagrzana, a prawdopodobieństwo przymrozków jest niskie. Dzięki temu ogórki szybko i równomiernie wzejdą.

Zbyt wczesny siew w nieogrzaną ziemię skutkuje chorobami i gniciem nasion. W celu przedłużenia okresu zbiorów ogórka siew można przeprowadzać do pierwszej dekady czerwca. Rośliny powinny pojawić się po 10–14 dniach. W niesprzyjających warunkach glebowych i klimatycznych wschody są nierównomierne i rozciągnięte w czasie

Ogórki można także uprawiać z rozsady, dzięki czemu zbiór może być przyspieszony o 2–3 tygodnie. Wówczas nasiona należy wysiać do doniczek (ogórek nie lubi przesadzania) w drugiej połowie kwietnia, a rozsada będzie gotowa do wysadzenia do gruntu po około 4 tygodniach. Tydzień wcześniej dobrze jest zahartować sadzonki przez ograniczenie podlewania i wystawianie doniczek na zewnątrz w ciągu dnia. Ogórki z rozsady należy sadzić rzadziej niż sieje się nasiona.

Charakterystyczne dla ogórków są wysokie wymagania termiczne – rośliny te potrzebują ciepłego powietrza i nagrzanej gleby. Nie tolerują przymrozków, a rozwój kwiatów i owoców zostaje zahamowany już przy temperaturze 12–13°C. Optymalna temperatura dla uprawy ogórków gruntowych wynosi 20–25°C. Najlepiej rosną na stanowiskach osłoniętych od wiatru (nie wysusza podłoża) i intensywnie oświetlonych, ale z rozproszonym światłem. Pełne słońce powoduje oparzenia liści. Ogórki słabo rosną w cieniu, np. pod drzewami.

Ogórki pochodzą ze strefy klimatycznej o sporej ilości opadów i dlatego mają duże wymagania wodne oraz są wrażliwe na suszę. Płytki i rozległy system korzeniowy (głębokość ok. 30 cm) powoduje, że roślina pobiera wodę z wierzchniej warstwy gleby, z której wilgoć paruje najszybciej. Dodatkowo ogórek ma stosunkowo dużą transpiracyjną powierzchnię liści i w krótkim czasie daje obfity plon. W związku z tym podlewanie jest podstawowym zabiegiem w uprawie ogórków.

Ogórki najczęściej uprawia się metoda płaską. Krzaki wówczas intensywnie rozrastają się po ziemi.

Uprawa pionowa polega na prowadzeniu ogórków przy podporach (np. na sznurkach). Ta metoda zapewnia lepsze nasłonecznienie i napowietrzenie, owady zapylają kwiaty, ogórki łatwiej zbierać, a podlewanie odbywa się bez zraszania liści.

Trzeba także pamiętać o stosowaniu płodozmianu. Ogórki mogą być wysiewane po 3–4 latach po warzywach dyniowatych. Najlepszymi przedplonami dla ogórka są: pomidor, burak, ziemniak, fasola, groch, cebula, zboża. Warto także zadbać o właściwe sąsiedztwo. Idealnym będą: koper, kukurydza, pietruszka, groch, fasola, seler, pietruszka, słonecznik. Natomiast ogórki źle rosną w towarzystwie ziemniaków, rzodkiewki i pomidorów.

Ogórki uprawiane są w gruncie, ale z uwagi na to, że są ciepłolubne, często sadzi się je w szklarniach i tunelach foliowych. Dzięki temu mają optymalne warunki do wzrostu i rozwoju – odpowiednią temperaturę i wysoką wilgotność podłoża oraz powietrza. Taka uprawa zapewnia wcześniejszy zbiór i wydłuża okres wegetacji. Zaletą jest też to, że ogórki pod osłoną znacznie rzadziej zapadają na choroby grzybowe. W tunelu czy szklarni wykonuje się zasadniczo te same zabiegi pielęgnacyjne, co przy uprawie gruntowej. Różnice są niewielkie. Pod osłoną często uprawia się specjalne odmiany ogórków, które w gruncie nie urosną, np. ogórek szklarniowy. Zwykle stosuje się metodę pionową, a także inny sposób nawadniania.