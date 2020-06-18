Nawadnianie trawnika i ogrodu deszczówką lub ze studni

Alternatywne źródła wody do samodzielnego nawadniania trawnika i ogrodu

Przy podlewaniu trawnika standardowo korzysta się z wody wodociągowej. Jeżeli jednak lato będzie wyjątkowo gorące, wówczas wygenerujesz wyższy rachunek i możesz zapłacić za nawadnianie więcej niż za wodę zużywaną w domu!

W okresie od wiosny do jesieni koszt podlewania ogrodu może być spory, jednak da się go zmniejszyć. Jak? Zakładając specjalny podlicznik ogrodowy – w ten sposób unikniesz opłat za odprowadzanie wody zużytej (ścieków, których przy podlewaniu nie ma). To rozwiązanie ma jednak wadę: należy pamiętać, aby z kranu ogrodowego i przewodu łączącego z podlicznikiem można było spuszczać wodę na zimę.

Można pójść o krok dalej w trosce nie tylko o rachunki, ale też o nadmierne zużycie wody pitnej, zwłaszcza kiedy panuje susza, a chcesz utrzymać piękny zielony trawnik oraz kwitnące rabaty.

Zamiast wody wodociągowej możesz zainstalować w ogrodzie studnię wierconą z pompą ssącą. Dzięki temu uzyskasz proste nawadnianie ogrodu wodą gruntową. Warunek jest jeden: jej poziom na działce powinien wynosić nie więcej niż 7 metrów poniżej terenu. Studnia szczególnie sprawdzi się przy większych ogrodach, dla których istnieją również rozwiązania z droższymi pompami w zestawie z systemem automatycznego podlewania; oszczędzisz więc również czas.

Innym sposobem podlewania ogrodu jest użycie wody deszczowej. Wystarczy wówczas postawić odpowiednie zbiorniki do gromadzenia deszczówki oraz zainwestować w pompy. Do wyboru są systemy obsługujące nawadnianie automatyczne lub ręczne.