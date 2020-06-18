Nawadnianie trawnika i ogrodu deszczówką lub ze studni
Latem rośliny wymagają szczególnej opieki i nawadniania. Podlewanie trawnika staje się koniecznością, szczególnie kiedy na zewnątrz panują wysokie temperatury. W tym celu możesz wykorzystać deszczówkę, czyli wodę z opadów deszczu, lub wodę ze studni głębinowej. Jakie rozwiązanie jest najlepsze i jakich urządzeń będziesz potrzebować?
Korzystanie z systemu nawadniania trawnika oraz ogrodu nie musi oznaczać wysokich rachunków za wodę. Według danych GUS średnio w ciągu doby zużywamy 100 litrów wody na osobę, z czego tylko 3% z tego do celów spożywczych.
Jak prezentują się koszty podlewania trawnika? Standardowy system podlewania zużywa w ciągu miesiąca do 0,5 m³ wody na każdy 1 m², co przy trawniku o powierzchni 100 m² może kosztować około 250 zł miesięcznie (średnia cena wody to 5 zł/m³). Nie musisz jednak korzystać z wody wodociągowej – istnieją alternatywne jej źródła które są bardziej ekonomiczne, jak na przykład woda deszczowa i woda ze studni.
Alternatywne źródła wody do samodzielnego nawadniania trawnika i ogrodu
Przy podlewaniu trawnika standardowo korzysta się z wody wodociągowej. Jeżeli jednak lato będzie wyjątkowo gorące, wówczas wygenerujesz wyższy rachunek i możesz zapłacić za nawadnianie więcej niż za wodę zużywaną w domu!
W okresie od wiosny do jesieni koszt podlewania ogrodu może być spory, jednak da się go zmniejszyć. Jak? Zakładając specjalny podlicznik ogrodowy – w ten sposób unikniesz opłat za odprowadzanie wody zużytej (ścieków, których przy podlewaniu nie ma). To rozwiązanie ma jednak wadę: należy pamiętać, aby z kranu ogrodowego i przewodu łączącego z podlicznikiem można było spuszczać wodę na zimę.
Można pójść o krok dalej w trosce nie tylko o rachunki, ale też o nadmierne zużycie wody pitnej, zwłaszcza kiedy panuje susza, a chcesz utrzymać piękny zielony trawnik oraz kwitnące rabaty.
Zamiast wody wodociągowej możesz zainstalować w ogrodzie studnię wierconą z pompą ssącą. Dzięki temu uzyskasz proste nawadnianie ogrodu wodą gruntową. Warunek jest jeden: jej poziom na działce powinien wynosić nie więcej niż 7 metrów poniżej terenu. Studnia szczególnie sprawdzi się przy większych ogrodach, dla których istnieją również rozwiązania z droższymi pompami w zestawie z systemem automatycznego podlewania; oszczędzisz więc również czas.
Innym sposobem podlewania ogrodu jest użycie wody deszczowej. Wystarczy wówczas postawić odpowiednie zbiorniki do gromadzenia deszczówki oraz zainwestować w pompy. Do wyboru są systemy obsługujące nawadnianie automatyczne lub ręczne.
Dlaczego warto korzystać z wody deszczowej?
Na świecie woda pitna stanowi obecnie zaledwie 2,5% wszystkich wód, stąd coraz popularniejsza staje się idea jej oszczędzania i szukania alternatyw dla jej codziennego zużycia. Zamiast marnować wodę z wodociągu, która nadaje się do picia, warto wykorzystać deszczówkę, która staje się naturalną odpowiedzią na zmieniający się klimat.
Zalety wykorzystania deszczówki do podlewania ogrodu:
- deszczówka jest bezpłatna, bo dosłownie spada z nieba,
- jest naturalna dla roślin i lepiej przez nie przyswajana,
- woda deszczowa jest miękka, nie zawiera magnezu, potasu i chloru,
- daje możliwość obniżenia wydatków na wodę,
- to oszczędzanie zasobów wody pitnej, tak cennej w czasach suszy,
- to niezależność od sieci wodociągowej,
- i zarazem najlepsza odpowiedź na coraz częstsze susze.
Wybierając deszczówkę, zmniejszasz zużycie naturalnych zasobów Ziemi. Organizacje ekologiczne w swoich kampaniach społecznych stawiają tezę, że wykorzystanie deszczówki w pracach ogrodowych i do spłukiwania toalety może zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę wodociągową nawet o połowę!
Nawadnianie ogrodu wodą deszczową – co będzie potrzebne?
Fot.: magazynowanie wody deszczowej w beczkach
Najprostszym sposobem na zbieranie deszczówki do podlewania ogrodu jest zamontowanie rynien przy dachach oraz ustawienie pojemników pod rurami spustowymi. To jednak nie wszystko, czego będziesz potrzebować.
System do nawadniania ogrodu deszczówką powinien zawierać:
- zbiornik o odpowiedniej pojemności,
- pompę ogrodową,
- wąż ciśnieniowy,
- filtr koszowy dopasowany do powierzchni dachu (zbiera liście itp.),
- akcesoria dodatkowe, np. syfon.
Aby wykorzystać deszczówkę do podlewania ogrodu, musisz ją przede wszystkim zgromadzić w pojemniku. Zbiorniki na deszczówkę dzieli się ze względu na materiał na betonowe i plastikowe, z czego za lepsze uznaje się te z tworzywa sztucznego, ponieważ beton może być nieszczelny, dodatkowo się kruszy i zapycha systemy nawadniania. Nie stosuje się zbiorników metalowych, ponieważ gromadzona w nich woda staje się kwaśna i sprzyja rozwojowi korozji.
Inny sposób podziału zbiorników na deszczówkę wiąże się z ich umieszczeniem. Wyróżniamy zbiorniki naziemne i podziemne. Przodują te pierwsze, które są łatwiejsze do zorganizowania i instalacji.
Fot.: prosta pompa do zasysania wody deszczowej z beczki
Drugim najważniejszym akcesorium jest pompa ogrodowa. To właśnie ona zasysa wodę z beczek i przekazuje ją przez wąż do akcesoriów służących nawadnianiu. To wygodna alternatywa wobec tradycyjnego czerpania wody za pomocą konewki. Do wyboru masz np. prostą pompę do zasysania wody z beczki z podstawowymi akcesoriami BP 1 BARREL-SET. W zestawie znajdują się: pompa, pistolet spryskujący, wąż oraz złączki. Nie brakuje też klamry mocującej (dzięki której przytwierdzisz pompę do krawędzi beczki), na której znajduje się przełącznik do włączania i wyłączania pompy – jest on niezbędny, aby pompa nie uległa zniszczeniu, oraz nie działała ciągle.
Możesz zdecydować się również na bardziej zaawansowany zestaw – pompę ogrodową BP 3 GARDEN SET PLUS, która świetnie się sprawdzi do nawadniania z oczka wodnego, zbiornika na deszczówkę czy beczki. W komplecie z pompą otrzymasz: wąż spiralny z filtrem, wąż ogrodowy oraz szybkozłączki. Wyłącznik pompy jest na tyle duży, że wygodnie możesz obsługiwać go stopą bez schylania się. Wbudowane zabezpieczenie termiczne skutecznie chroni pompę przed przegrzaniem. Zaletą zestawu jest to, że zawiera zoptymalizowany adapter przyłączeniowy, przez co nie potrzebujesz żadnych narzędzi do podłączenia pompy.
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Nawadnianie ze studni – alternatywne źródło wody do podlewania trawnika i ogrodu
Studnia nie tylko stanowi doskonały system nawadniania, ale też może zasilić cały dom w tanią wodę, tym samym obniżając koszty eksploatacji budynku. Wody gruntowe sprawdzą się do podlewania rozległej działki. Wykopanie studni to jednorazowa inwestycja, z której możesz korzystać przez długie lata.
Zalety wykorzystania wody ze studni do podlewania ogrodu:
- woda gruntowa jest bezpłatna,
- jest naturalna dla roślin, niechlorowana i dobrze przyswajana przez rośliny,
- woda ze studni nie wymaga uzdatnienia przed użyciem w ogrodzie,
- możliwość obniżenia wydatków na wodę,
- oszczędzanie zasobów wody pitnej,
- niezależność od sieci wodociągowej,
- doskonałe uzupełnienie podlewania deszczówką, gdy jest mało opadów.
Pamiętaj, że wiercenie studni jest obwarowane prawnie i przepisy jasno określają, jak powinna być wykonana. Przede wszystkim głębokość nie może przekroczyć 30 m, a odwiert nie może być bliżej niż 5 m od granicy działki i 15 m od szamba czy gnojownika. Ponadto wykorzystanie wód gruntowych jest dopuszczalne tylko, jeżeli pobór wody nie przekracza 5 m³ na dobę.
Nawadnianie ze studni – co będzie potrzebne?
Najpopularniejszymi rodzajami studniami tworzonymi w celu podlewania roślin w ogrodzie są:
- studnia wiercona, która jest dość kosztowna, ale zapewnia dostęp do głęboko położonych warstw wodonośnych – dzięki temu zmniejszysz ryzyko wyschnięcia źródła wody w bardzo suche lato;
- studnia abisyńska, która jest tańsza, ale bywa zawodna, ponieważ może się okazać, że poziom wody spadnie na tyle, że pompa nie będzie w stanie jej zassać;
- studnia kopana (kręgowa) zbudowana z betonowych kręgów, ale nie jest zbyt głęboka i zazwyczaj służy wyłącznie do celów gospodarczych.
System do nawadniania ogrodu wodą ze studni powinien zawierać:
- odpowiedni rodzaj studni, najlepiej ustalony z hydrologiem,
- pompę głębinową,
- akcesoria dodatkowe, np. zbiornik przeponowy.
Do budowy studni przede wszystkim potrzebna jest pompa zasilana prądem, jak na przykład te z serii BP DEEP WELL, które są odpowiednie do pompowania wody ze studni głębinowych i zbiorników lub cystern na deszczówkę. Dzięki stalowemu filtrowi urządzenie jest chronione przed piaskiem, drobnymi kamieniami i innymi zanieczyszczeniami. Pompy wyróżniają się łatwym i bezpiecznym włącznikiem z bezpiecznikiem. Co ważne, wszystkie pompy ciśnieniowe Kärcher mogą jednocześnie zasilać punkty odbioru wody w domu (pralka, WC), jak i w ogrodzie (podlewanie roślin).
Na końcu węża, którym dostarczana jest woda, warto zamontować zbiornik przeponowy, który umożliwia korzystanie z wody na bieżąco. Gdy ciśnienie w zbiorniku spada, specjalny czujnik wysyła sygnał, a pompa uruchamia się i tłoczy wodę do momentu, gdy ciśnienie w hydroforze osiągnie odpowiednią wartość.
Podstawowe i niezbędne akcesoria do domowego systemu nawadniania trawnika i ogrodu
System do nawadniania powinien być tak zaprojektowany, aby umożliwiał oszczędne i efektywne wykorzystanie dostępnej wody. Jest to szczególnie ważne przy systemach do samodzielnego montażu, ale uspokajamy! Poniżej lista niezbędnych akcesoriów do nawadniania, które są kompatybilne dzięki praktycznemu systemowi łączenia typu click.
Ręczny system nawadniający ogród i trawnik powinien obejmować:
- szybkozłączki,
- pistolety,
- spryskiwacze,
- węże,
- bębny na węże,
- zraszacze.
Wskazówka Jeżeli szukasz więcej inspiracji i informacji o akcesoriach i sprzętach przydatnych w ogrodzie, zachęcamy do odwiedzenia naszego działu: Systemy nawadniania >>
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Fot.: nawadnianie trawnika wodą deszczową zmagazynowaną w zbiorniku podziemnym
Jak widać, niedrogo możemy samodzielnie zbudować prosty system nawadniania ogrodu, który zaspokoi większość naszych potrzeb. Warto poznać podstawowe zasady związane z podlewaniem, aby móc cieszyć się pięknie zieloną trawą i żywymi kolorami kwiatów.
Wskazówki na temat podlewania trawy i roślin:
1. Trawnik lepiej podlewać rzadziej, a intensywnie, średnio co 2–3 dni, zużywając nawet 12 l wody na 1 m³.
2. Rozłożone i młode trawniki podlewaj nawet 2 razy w ciągu dnia, przed wschodem i po zachodzie słońca.
3. Podlewanie powinno być powolne, o niedużym strumieniu.
4. Woda przy podlewaniu powinna dotrzeć do warstwy głębokiej na ok. 15 cm. Można to sprawdzić, wbijając pręt lub kołek w ziemię.
5. Unikaj zalewania górnych części roślin, bo grozi to infekcją grzybiczą.
6. Roślin nigdy nie podlewaj w południe, najlepiej z samego rana.
7. Obserwuj kolor trawy, najlepiej u nasady.
W ogrodzie warto stosować wyściółki (kora, słoma, kamyczki itd.), które spowalniają proces wysychania ziemi.
Samodzielne nawadnianie ogrodu może przynieść wiele przyjemności. Jest to świetny sposób na odcięcie się od trudów codziennego dnia oraz na relaks. Jeżeli jednak zależy nam na ograniczeniu strat wody pitnej, warto zamontować system nawadniający, który pozwoli czerpać ze studni lub wykorzystywać deszczówkę – jest to sposób nie tylko ekonomiczny, ale i ekologiczny, ponadto świetnie sprawdzi się w przypadku awarii sieci wodociągowej. Efekt? Pewność, że Twój ogród zawsze będzie wyglądać bujnie i kwitnąco!