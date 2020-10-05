Co zrobić ze skoszoną trawą? Pomysły na ekologiczne wykorzystanie trawy po koszeniu

Co zrobić ze skoszoną trawą, żeby zmieniła się w wartościowy nawóz?

Jednym ze sposobów na wykorzystanie skoszonej trawy jest mulczowanie. To prosta i w pełni ekologiczna metoda, która pozwoli pozbyć się pokosu, a dodatkowo przynosi korzyści w postaci naturalnego nawozu. Polega na rozdrobnieniu skoszonej trawy i rozsypaniu jej na trawniku. Muszą być jednak spełnione pewne warunki. Trawa musi być sucha (aby nie gniła), najlepiej by była młoda, zdrowa, bez kwiatostanów i nasion. Stare i przesuszone części mogą się długo rozkładać. Źdźbła trawy nie powinny mieć więcej niż 4 cm, a najlepiej około 1 cm. Po jakimś czasie pokos stanie się naturalnym nawozem dla wzrastającego ponownie trawnika.

Korzyści z mulczowania trawy są ogromne. Oprócz tego, że doskonale nawozi, odżywia i przyspiesza wzrost, to także ogranicza parowanie wody z gleby. Dzięki temu zarówno nawożenie, jak i nawadnianie może być bardziej oszczędne.

Mulczowanie to także sposób na pozbycie się odpadów, jednak pozostawianie skoszonej trawy za każdym razem (latem kosi się raz w tygodniu) nie jest wskazane. Pokos nie zdąży się rozłożyć w tak krótkim czasie. Zbyt gruba warstwa może powodować gnicie i filcowanie darni, czyli zbijanie się martwych fragmentów roślin, co utrudnia wzrost, i zanikanie trawnika na pewnych fragmentach. Podobny efekt może przynieść mulczowanie w czasie deszczowej pogody. W słoneczne dni pokos rozkłada się błyskawicznie.

Z mulczowaniem trawy poradzą sobie kosiarki wyposażone w taką funkcję, które mielą i tną źdźbła na drobne części rozrzucane po trawniku w trakcie koszenia. Dobre urządzenie pozwala regulować ilość pokosu oraz to, czy ma być użyty w trakcie pracy.

Warto dodać, że koszenie trawnika z funkcją mulczowania powoduje, że trzeba to robić częściej, nawet 2 razy w tygodniu. Mulczowanie zbyt wysokiej trawy powoduje, że jest ona niedokładnie rozdrabniania.

Kosiarki akumulatorowe Kärcher standardowo wyposażone są w funkcję mulczowania. System koszenia 2w1 daje wybór – skoszona trawa może być zbierana do pojemnika albo rozrzucana na trawniku jako naturalny nawóz. Regulowane jest to za pomocą zatyczki do mulczowania.