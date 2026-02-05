Kosiarki akumulatorowe Kärcher

Kosiarka akumulatorowa Kärcher została stworzona do pielęgnacji trawników. Dostępna w wersjach 18 i 36-woltowych, oferuje wydajność porównywalną do kosiarek spalinowych, ale bez emisji hałasu i spalin. Kosiarka Kärcher jest wyposażona w akumulator o pojemności 5Ah, co zapewnia długotrwałą pracę bez konieczności częstego ładowania. Posiada funkcję mulczowania, która umożliwia rozdrobnienie trawy i wykorzystanie jej jako naturalnego nawozu.