Kosiarki akumulatorowe Kärcher
Kosiarka akumulatorowa Kärcher została stworzona do pielęgnacji trawników. Dostępna w wersjach 18 i 36-woltowych, oferuje wydajność porównywalną do kosiarek spalinowych, ale bez emisji hałasu i spalin. Kosiarka Kärcher jest wyposażona w akumulator o pojemności 5Ah, co zapewnia długotrwałą pracę bez konieczności częstego ładowania. Posiada funkcję mulczowania, która umożliwia rozdrobnienie trawy i wykorzystanie jej jako naturalnego nawozu.
Cechy charakterystyczne
Przy pomocy zatyczki do mulczowania ścinki trawy można rozprowadzić na trawniku, dzięki czemu posłużą jako naturalny nawóz.
Grzebienie do trawy automatycznie wyłapują źdźbła rosnące przy krawędziach. Nie ma potrzeby dodatkowego przycinania.
Praktyczny design sprawia, że kosiarka nie zajmuje dużej powierzchni.
Prezentacja 360° – Kosiarka akumulatorowa LMO
Kosiarki zasilane 18-woltową baterią Kärcher Battery Power
LMO 18-33 Battery Set
Maksymalna mobilność i zwrotność z zachowaniem niskiej masy. Kosiarka akumulatorowa LMO 18-33 Battery Set z akumulatorem 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power zapewnia wygodę pracy z zachowaniem kompaktowych wymiarów urządzenia.
Napięcie akumulatora: 18 V
Szerokość cięcia: 33 cm
Wysokość cięcia: 35–65 mm
Pojemność kosza na trawę: 35 l
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu*: 250 m²
* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power.
LMO 18-36 Battery Set
Wygodna regulacja wysokości koszenia w górnej części urządzenia i do 350 m² wydajności powierzchniowej na jednym ładowaniu: Kosiarka akumulatorowa LMO 18-36 zapewnia wysoce elastyczną pielęgnację małych i średnich trawników.
Napięcie akumulatora: 18 V
Szerokość cięcia: 36 cm
Wysokość cięcia: 30–70 mm
Pojemność kosza na trawę: 45 l
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu*: 350 m²
* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power
Kosiarki zasilane 36-woltową baterią Kärcher Battery Power
LMO 36-40 Battery Set
Dzięki wydajności powierzchniowej na jednym ładowaniu do 550 m² i pojemności kosza na trawę do 50 l, jest to idealne rozwiązanie nawet dla dużych trawników: kosiarka akumulatorowa z platformą bateryjną LMO 36-40 Battery Set z potężnym akumulatorem 36 V/5,0 Ah.
Napięcie akumulatora: 36 V
Szerokość cięcia: 40 cm
Wysokość cięcia: 20–70 mm
Pojemność kosza na trawę: 50 l
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu*: 550 m²
* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power.
LMO 36-46 Battery Set
Łatwość koszenia nawet na nierównym terenie: Kosiarka akumulatorowa z platformą bateryjną LMO 36-46 Battery Set posiada funkcję Push Assist, która zapewnia wsparcie napędu dla tylnych kół.
Napięcie akumulatora: 36 V
Szerokość cięcia: 46 cm
Wysokość cięcia: 20–70 mm
Pojemność kosza na trawę: 55 l
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu*: 650 m²
* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power