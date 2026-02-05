Kosiarki akumulatorowe Kärcher

Kosiarka akumulatorowa Kärcher została stworzona do pielęgnacji trawników. Dostępna w wersjach 18 i 36-woltowych, oferuje wydajność porównywalną do kosiarek spalinowych, ale bez emisji hałasu i spalin. Kosiarka Kärcher jest wyposażona w akumulator o pojemności 5Ah, co zapewnia długotrwałą pracę bez konieczności częstego ładowania. Posiada funkcję mulczowania, która umożliwia rozdrobnienie trawy i wykorzystanie jej jako naturalnego nawozu.

Kärcher Bez uciążliwego kabla i bez paliwa.

Cechy charakterystyczne

Przy pomocy zatyczki do mulczowania ścinki trawy można rozprowadzić na trawniku, dzięki czemu posłużą jako naturalny nawóz.

Mulching

Grzebienie do trawy automatycznie wyłapują źdźbła rosnące przy krawędziach. Nie ma potrzeby dodatkowego przycinania.

Edge Mowing

Praktyczny design sprawia, że kosiarka nie zajmuje dużej powierzchni.

Folded
Lithium Ion Battery
Długi czas pracy i wysoka moc dzięki ogniwom litowo-jonowym.
Push Assist
Łatwe prowadzenie nawet po nierównym terenie dzięki dodatkowej mocy napędu.
Height control
Uchwyt regulowany indywidualnie do wzrostu użytkownika.
Cutting height
Centralna regulacja wysokości koszenia.
RLM
Zaostrzone stalowe noże zapewniają czyste cięcie.
Ergonomic handle
Bezpieczny i komfortowy uchwyt wykonany z pianki.

Prezentacja 360° – Kosiarka akumulatorowa LMO

Dzięki dużej szerokości cięcia i pojemnemu koszowi na trawę mocna kosiarka akumulatorowa LMO 36-46 zapewnia użytkownikowi szybkie koszenie. Funkcja Push Assist aktywowana przyciskiem zapewnia wsparcie napędu. Idealna dla łatwego koszenia w ogrodach, również na nierównym terenie.

Kosiarki zasilane 18-woltową baterią Kärcher Battery Power

18-33 lawn mower

LMO 18-33 Battery Set

Maksymalna mobilność i zwrotność z zachowaniem niskiej masy. Kosiarka akumulatorowa LMO 18-33 Battery Set z akumulatorem 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power zapewnia wygodę pracy z zachowaniem kompaktowych wymiarów urządzenia.

Napięcie akumulatora: 18 V
Szerokość cięcia: 33 cm
Wysokość cięcia: 35–65 mm
Pojemność kosza na trawę: 35 l
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu*: 250 m²

* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power.

18-36 lawn mower

LMO 18-36 Battery Set

Wygodna regulacja wysokości koszenia w górnej części urządzenia i do 350 m² wydajności powierzchniowej na jednym ładowaniu: Kosiarka akumulatorowa LMO 18-36 zapewnia wysoce elastyczną pielęgnację małych i średnich trawników.

Napięcie akumulatora: 18 V
Szerokość cięcia: 36 cm
Wysokość cięcia: 30–70 mm
Pojemność kosza na trawę: 45 l
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu*: 350 m²

* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power

Kosiarki zasilane 36-woltową baterią Kärcher Battery Power

36-40 lawn mower

LMO 36-40 Battery Set

Dzięki wydajności powierzchniowej na jednym ładowaniu do 550 m² i pojemności kosza na trawę do 50 l, jest to idealne rozwiązanie nawet dla dużych trawników: kosiarka akumulatorowa z platformą bateryjną LMO 36-40 Battery Set z potężnym akumulatorem 36 V/5,0 Ah.

Napięcie akumulatora: 36 V
Szerokość cięcia: 40 cm
Wysokość cięcia: 20–70 mm
Pojemność kosza na trawę: 50 l
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu*: 550 m²

* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power.

36-46 Lawn Mower

LMO 36-46 Battery Set

Łatwość koszenia nawet na nierównym terenie: Kosiarka akumulatorowa z platformą bateryjną LMO 36-46 Battery Set posiada funkcję Push Assist, która zapewnia wsparcie napędu dla tylnych kół.

Napięcie akumulatora: 36 V
Szerokość cięcia: 46 cm
Wysokość cięcia: 20–70 mm
Pojemność kosza na trawę: 55 l
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu*: 650 m²

* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power

POZOSTAŁE URZĄDZENIA ZASILANE AKUMULATORAMI KÄRCHER BATTERY POWER

18 V Battery Power

Tutaj znajdziesz wszystkie urządzenia Kärcher zasilane 18-woltową baterią
36 V

Tutaj znajdziesz wszystkie urządzenia Kärcher zasilane 36-woltową baterią
