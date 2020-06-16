Koszenie trawnika: kiedy, jak często, na jaką wysokość, czym najlepiej?

Jak często i kiedy kosić trawnik?

Koszenie trawnika to przecież nic trudnego – wystarczy tylko wybrać odpowiednią maszynę i zabrać się do pracy! Niestety, osoby z takim podejściem bardzo często kończą z rzadkim i marnym trawnikiem, zastanawiając się, co poszło nie tak. Prawidłowe koszenie trawy wymaga przestrzegania kilku ważnych zasad. Jeżeli będziemy je stosować, to uzyskanie gęstego zielonego dywanu w ogrodzie nie będzie musiało pozostawać tylko w sferze marzeń.

W pierwszej kolejności należy wiedzieć, jak często kosić trawę. Najlepiej robić to przynajmniej raz w tygodniu. Zawsze korzystniejsze będzie częstsze ścinanie niewielkiej części źdźbeł niż bardzo rzadkie i niskie koszenie. Jeżeli zdarzy nam się zapomnieć o tym elemencie pielęgnacji podwórka i okaże się, że trawa jest już dość wysoka, to najlepiej najpierw skosić najwyżej połowę jej wysokości, a dopiero za parę dni ściąć ją jeszcze bardziej.

Im wyższa jest trawa, tym gorzej będzie wyglądać po niskim skoszeniu. Jeśli tylko możemy, starajmy się nie skracać źdźbeł niżej niż w połowie ich wysokości (a najlepiej o 1/3) oraz nie dopuszczajmy do tego, aby trawnik urósł na więcej niż 8 cm. Częste koszenie trawnika sprawia, że lepiej rośnie. Ogranicza też rozwój chwastów.

Kiedy kosić trawę, aby było to jak najkorzystniejsze dla roślin? Najlepiej zająć się tym rano albo wieczorem, to najbardziej polecane pory dnia na takie prace, ze względu na nasłonecznienie.