Piła do gałęzi na wysięgniku: jaką elektryczną pilarkę wybrać?

Rodzaje pił łańcuchowych na wysięgniku teleskopowym: pilarki do cięcia gałęzi

Na rynku dostępnych jest wiele modeli pił łańcuchowych na wysięgniku. Różni je przede wszystkim rodzaj mechanizmu napędzającego. Do wyboru są:

pilarki spalinowe,

elektryczne zasilane sieciowo,

akumulatorowe.

Każda z nich ma swoje wady i zalety, a także trochę inne przeznaczenie. Decydując się na zakup piły na wysięgniku, warto wybrać odpowiednią do swoich potrzeb i preferencji.

Piła spalinowa na wysięgniku

Piła na wysięgniku spalinowa posiada silnik zasilany mieszanką benzyny i oleju. Z tego powodu są to urządzenia o dużej mocy i wydajności przeznaczone do szybkiego cięcia grubych gałęzi. Podczas pracy generują jednak hałas i emitują szkodliwe spaliny do środowiska. Poza tym są najcięższe ze wszystkich typów pił z wysięgnikiem. Ich zaletą jest jednak niezależność od źródła zasilania. Cechuje je swoboda ruchu w czasie pracy i możliwość zabrania do lasu czy na działkę. Zwykle piły spalinowe na wysięgniku wybierane są przez profesjonalistów – ogrodników czy leśników.

Budowa piły na wysięgniku spalinowej różni się także od wersji elektrycznej. Silnik znajduje się u nasady wysięgnika, a wewnątrz niego biegnie przekładnia napędowa. Na końcu zamontowana jest prowadnica z łańcuchem tnącym. Eksploatacja pilarki spalinowej wymaga czynności serwisowych, np. wymiany filtrów.

Piła elektryczna na wysięgniku (zasilana sieciowo)

Pilarka elektryczna na wysięgniku zasilana sieciowo wymaga dostępu do gniazdka elektrycznego. To oznacza, że ma ograniczony zasięg i zwykle używa się jej w przydomowym ogrodzie. Pewnym rozwiązaniem jest zastosowanie przedłużacza, jednak wraz z długością kabla spada napięcie, a więc i wydajność sprzętu. Poza tym kable znacząco obniżają komfort użytkowania. Jednak pilarka elektryczna do gałęzi na wysięgniku ma także swoje zalety.

Przede wszystkim jest prosta w obsłudze i nie sprawi problemu nawet początkującym użytkownikom. Jest lżejsza i łatwiej się nią manewruje. Wyposażona jest w silnik elektryczny połączony z prowadnicą i łańcuchem tnącym. Z uwagi na rodzaj zasilania nie emituje spalin i pracuje dość cicho. Oferuje jednak mniejszą moc, co nie znaczy, że nie usunie skutecznie wysoko umiejscowionych gałęzi. Poza tym nie wymaga skomplikowanych prac serwisowych. Wystarczy tylko naostrzyć łańcuch, właściwie go napiąć i kontrolować poziom oleju. Koszt pilarki elektrycznej także jest niższy niż w przypadku modelu spalinowego.

Piła (pilarka) akumulatorowa na wysięgniku

Piła akumulatorowa na wysięgniku zasilana jest baterią Nie potrzebuje w pobliżu źródła prądu. Dzięki temu kabel nie ogranicza swobody ruchu i można ją zabrać, np. na działkę. Poza tym brak przewodów oznacza większe bezpieczeństwo w czasie pracy. Pilarka akumulatorowa na wysięgniku jest mobilna jak spalinowa, ale nie zanieczyszcza środowiska spalinami i dość cicho pracuje. Jest także prosta w obsłudze i nie wymaga zawiłej konserwacji. Trzeba jednak pamiętać, by przed użyciem naładować baterię. Minusami mogą być też małe pojemność i wydajność akumulatora. Stąd, decydując się na zakup pilarki zasilanej baterią, warto wybrać sprawdzonego producenta. To daje gwarancję niezawodności i jakości.