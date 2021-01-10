Piła do gałęzi na wysięgniku: jaką elektryczną pilarkę wybrać?
Piła na wysięgniku to praktyczne i bezpieczne narzędzie ułatwiające cięcie gałęzi. Jakie są rodzaje pilarek i jaki mają zakres zastosowań? Dowiedz się, dlaczego piła łańcuchowa elektryczna na wysięgniku najlepiej sprawdzi się w przydomowym ogrodzie i małym sadzie.
Do jakich prac w ogrodzie przydaje się piła łańcuchowa na wysięgniku?
Piła łańcuchowa na wysięgniku to praktyczny sprzęt, który umożliwia przycinanie położonych wysoko gałęzi drzew i krzewów bez użycia drabiny czy podnośnika. Dzięki temu, że urządzenie wyposażone jest w teleskopowy wysięgnik, bez problemu sięga kilka metrów ponad ziemię. Tego typu pilarki mają także kompaktowe wymiary i są dość lekkie. To sprawia, że łatwo nim manewrować. Poza tym mają mniejszą moc niż tradycyjne piły łańcuchowe.
Piła na wysięgniku pozwala na cięcia pielęgnacyjne i porządkowe wśród koron drzew. Przy tym ich użytkowanie jest komfortowe i szybkie. Nie trzeba tracić czasu na szukanie drabiny i jej stabilne ustawianie. Co najważniejsze, pilarka na wysięgniku zapewnia bezpieczeństwo w czasie pracy. Posługiwanie się tradycyjną piłą łańcuchową na drabinie jest ryzykowne i może zakończyć się wypadkiem. Dlatego najbezpieczniej jest przeprowadzać cięcia gałęzi z poziomu ziemi przy pomocy piły łańcuchowej na wysięgniku.
Rodzaje pił łańcuchowych na wysięgniku teleskopowym: pilarki do cięcia gałęzi
Na rynku dostępnych jest wiele modeli pił łańcuchowych na wysięgniku. Różni je przede wszystkim rodzaj mechanizmu napędzającego. Do wyboru są:
- pilarki spalinowe,
- elektryczne zasilane sieciowo,
- akumulatorowe.
Każda z nich ma swoje wady i zalety, a także trochę inne przeznaczenie. Decydując się na zakup piły na wysięgniku, warto wybrać odpowiednią do swoich potrzeb i preferencji.
Piła spalinowa na wysięgniku
Piła na wysięgniku spalinowa posiada silnik zasilany mieszanką benzyny i oleju. Z tego powodu są to urządzenia o dużej mocy i wydajności przeznaczone do szybkiego cięcia grubych gałęzi. Podczas pracy generują jednak hałas i emitują szkodliwe spaliny do środowiska. Poza tym są najcięższe ze wszystkich typów pił z wysięgnikiem. Ich zaletą jest jednak niezależność od źródła zasilania. Cechuje je swoboda ruchu w czasie pracy i możliwość zabrania do lasu czy na działkę. Zwykle piły spalinowe na wysięgniku wybierane są przez profesjonalistów – ogrodników czy leśników.
Budowa piły na wysięgniku spalinowej różni się także od wersji elektrycznej. Silnik znajduje się u nasady wysięgnika, a wewnątrz niego biegnie przekładnia napędowa. Na końcu zamontowana jest prowadnica z łańcuchem tnącym. Eksploatacja pilarki spalinowej wymaga czynności serwisowych, np. wymiany filtrów.
Piła elektryczna na wysięgniku (zasilana sieciowo)
Pilarka elektryczna na wysięgniku zasilana sieciowo wymaga dostępu do gniazdka elektrycznego. To oznacza, że ma ograniczony zasięg i zwykle używa się jej w przydomowym ogrodzie. Pewnym rozwiązaniem jest zastosowanie przedłużacza, jednak wraz z długością kabla spada napięcie, a więc i wydajność sprzętu. Poza tym kable znacząco obniżają komfort użytkowania. Jednak pilarka elektryczna do gałęzi na wysięgniku ma także swoje zalety.
Przede wszystkim jest prosta w obsłudze i nie sprawi problemu nawet początkującym użytkownikom. Jest lżejsza i łatwiej się nią manewruje. Wyposażona jest w silnik elektryczny połączony z prowadnicą i łańcuchem tnącym. Z uwagi na rodzaj zasilania nie emituje spalin i pracuje dość cicho. Oferuje jednak mniejszą moc, co nie znaczy, że nie usunie skutecznie wysoko umiejscowionych gałęzi. Poza tym nie wymaga skomplikowanych prac serwisowych. Wystarczy tylko naostrzyć łańcuch, właściwie go napiąć i kontrolować poziom oleju. Koszt pilarki elektrycznej także jest niższy niż w przypadku modelu spalinowego.
Piła (pilarka) akumulatorowa na wysięgniku
Piła akumulatorowa na wysięgniku zasilana jest baterią Nie potrzebuje w pobliżu źródła prądu. Dzięki temu kabel nie ogranicza swobody ruchu i można ją zabrać, np. na działkę. Poza tym brak przewodów oznacza większe bezpieczeństwo w czasie pracy. Pilarka akumulatorowa na wysięgniku jest mobilna jak spalinowa, ale nie zanieczyszcza środowiska spalinami i dość cicho pracuje. Jest także prosta w obsłudze i nie wymaga zawiłej konserwacji. Trzeba jednak pamiętać, by przed użyciem naładować baterię. Minusami mogą być też małe pojemność i wydajność akumulatora. Stąd, decydując się na zakup pilarki zasilanej baterią, warto wybrać sprawdzonego producenta. To daje gwarancję niezawodności i jakości.
Jaką piłę elektryczną na wysięgniku teleskopowym wybrać i dlaczego?
Warta polecenia jest piła do gałęzi na wysięgniku PSW 18-20 Kärcher. Umożliwia precyzyjne i szybkie cięcie na wysokości nawet 4 metrów. Odpowiednia długość ostrza (20 cm) i prędkość łańcucha na poziomie 5,5 m/s zapewniają wydajną pracę. Przy tym użytkowanie piły jest bezpieczne i praktyczne. Ostrze ma zoptymalizowany kąt 30°, dzięki czemu wygodnie można przycinać wysoko położone gałęzie z poziomu ziemi. Pas na ramię ułatwia korzystanie z pilarki Kärcher, ponieważ właściwie rozkłada obciążenie na ręce i ramiona użytkownika. Dzięki temu nawet dłuższa praca nie jest męcząca.
Piła łańcuchowa akumulatorowa na wysięgniku Kärcher zasilana jest wytrzymałym akumulatorem litowo-jonowym 18 V, który jest kompatybilny z platformą bateryjną tej marki. Wydajność pilarki to 80 cięć (dla średnicy 5 cm) na jednym ładowaniu. Dla wygody i ułatwienia pracy wyświetlacz pokazuje aktualny stan baterii. Zarówno podczas pracy, jak i procesu ładowania widać, ile minut pozostało do końca.
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Regulacja i automatyczne smarowanie łańcucha
Piła na wysięgniku PSW 18-20 Kärcher nie wymaga skomplikowanych prac serwisowych i konserwatorskich. Jest prosta i praktyczna w użytkowaniu. Wyposażono ją w łatwy w obsłudze system naciągu łańcucha. Śruba do regulacji znajduje się w dogodnym miejscu i przy pomocy klucza sześciokątnego dokonuje się ustawień. Poza tym pilarka posiada automatyczne smarowanie łańcucha, co oznacza właściwie bezobsługową eksploatację urządzenia. Dodatkową zaletą jest przezroczysty zbiornik oleju, który ułatwia kontrolę jego poziomu. Warto pamiętać, by nie używać piły łańcuchowej bez odpowiedniego smarowania łańcucha.
Długi i wytrzymały wysięgnik teleskopowy z włókna szklanego
Pilarka PSW 18-20 Kärcher doskonale nadaje się do pielęgnacji wysokich drzew dzięki praktycznemu wysięgnikowi. Jest prosty w montażu (szybkozłącze śrubowe) i można go sprawnie rozłożyć na 3 części, co ułatwia przechowywanie – rozłożony sprzęt zajmuje mniej miejsca. Jego główną zaletą jest jednak lekkość. Wykonany jest z włókna szklanego. Niewielka masa ułatwia manewrowanie piłą i precyzyjne cięcie nawet na wysokości 4 metrów.
Bezpieczeństwo użytkowania piły do cięcia gałęzi na wysokości
Elektryczna pilarka na wysięgniku Kärcher daje gwarancję wygodnego i przede wszystkim bezpiecznego przecinania pielęgnacyjnego nawet wysokich drzew z poziomu ziemi. Nie wymaga użycia drabiny, przez co znika ryzyko wypadku. Poza tym wyposażona jest w szereg zabezpieczeń. Bezpieczne odblokowanie zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu pilarki, z kolei hak stabilizujący ułatwia precyzyjne cięcie gałęzi.
Jak działa akumulatorowa piła z wysięgnikiem do cięcia gałęzi?
Zasada działania piły elektrycznej do gałęzi na wysięgniku jest prosta. Zasilany przez baterię silnik wprawia w ruch łańcuch tnący poruszający się wzdłuż prowadnicy.
O czym trzeba pamiętać przed przystąpieniem do pracy? Przede wszystkim o naładowaniu akumulatora. Bezpośrednio przed cięciem należy wyregulować napięcie łańcucha przy pomocy klucza sześciokątnego. Nie można także zapominać o uzupełnieniu oleju do smarowania łańcucha. Po wykonaniu tych czynności można przystępować do pracy, oczywiście zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.
Poniższy materiał wideo przedstawia jak przygotować piłę do pracy:
Kiedy wybrać pilarkę na wysięgniku, a kiedy tradycyjną akumulatorową piłę łańcuchową?
Pilarki łańcuchowe to praktyczne narzędzia, które mają swoje zastosowanie w przydomowym ogrodzie bądź sadzie. Zastępują piłę ręczną i siekierę przy cięciu gałęzi i drewna.
Kiedy sięgnąć po pilarkę na wysięgniku, a kiedy po tradycyjną? To przede wszystkim zależy od umiejscowienia i grubości gałęzi. Typowa piła łańcuchowa ma dłuższą prowadnicę, przez co ma wiele zastosowań i nadaje się do przecinania grubego drewna. Natomiast jeżeli trzeba przyciąć gałęzie w koronie drzewa, lepiej wybrać pilarkę na wysięgniku. Jest to bezpieczniejsze i wygodniejsze. Mając do dyspozycji zwykłą pilarkę, należy skorzystać z drabiny, co niesie za sobą ryzyko wypadku, ale także obniża komfort pracy. Dzięki pile na wysięgniku można dokonać cięć pielęgnacyjnych z poziomu ziemi.
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Jakie dodatkowe akumulatorowe narzędzia ogrodowe pomagają utrzymać porządek wokół domu?
Przydomowy ogród wymaga pielęgnacji. Jego wygląd i kondycja zależą od szeregu czynności pielęgnacyjnych. Dbanie o ogród przy pomocy tradycyjnych sprzętów jest pracochłonne i zajmuje dużo czasu. Dzięki urządzeniom akumulatorowym koszenie trawnika, usuwanie chwastów czy liści nie będzie uciążliwe i męczące, a praca w ogrodzie stanie się przyjemna.
Jakie narzędzia akumulatorowe są przydatne? Oto sprzęty, które ułatwią pielęgnację ogrodu i sadu. Możesz dobrać je według swoich potrzeb, aby usprawnić pracę, podnieść estetykę swojej posesji czy też szybciej uporać się z przygotowaniem opału:
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Dlaczego akumulatorowe narzędzia do pracy w przydomowym ogrodzie są najlepsze? Ich główną zaletą jest brak kabla zasilającego. Daje to swobodę ruchu i możliwość zabrania urządzeń wszędzie tam, gdzie są potrzebne. Dodatkowo narzędzia marki Kärcher pracują w oparciu o platformę bateryjną tej marki. To oznacza, że jeden akumulator (18 V lub 36 V) pasuje do innych sprzętów. Dzięki temu można zaoszczędzić pieniądze. Ułatwia to też pracę, ponieważ, posiadając więcej baterii, można pracować bez przerw na ładowanie.
Platforma bateryjna Kärcher to wiele możliwości i gwarancja niezawodności. Wymienne akumulatory pasują do wszystkich urządzeń z serii Home & Gardenl. Technologia Real Time daje użytkownikowi dostęp do najważniejszych informacji o aktualnym stanie akumulatora dotyczącym pracy oraz poziomu naładowania baterii. Na wyświetlaczu znajdują się dane o pozostałym czasie pracy (podany w minutach), procentowym stanie naładowania, ale także pozostałym czasie do końca procesu ładowania. Baterie Kärcher są zbudowane z wydajnych ogniw litowo-jonowych, przez co są wyjątkowo wytrzymałe. Poza tym charakteryzują się odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne.
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