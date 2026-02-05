Dzięki praktycznemu wysięgnikowi piła akumulatorowa PSW 18-20 doskonale nadaje się do pielęgnacji wysokich drzew. Zoptymalizowany kąt ostrza 30 ° umożliwia wygodne przycinanie gałęzi na wysokości do 4 metrów, podczas gdy Ty pozostajesz bezpiecznie na ziemi. Łatwy naciąg łańcucha i automatyczne smarowanie sprawiają, że urządzenie jest łatwe w obsłudze. Dołączony pas na ramię ułatwia korzystanie z pilarki akumulatorowej, nawet podczas dłuższej pracy. Zestaw zawiera urządzenie, ostrze, łańcuch, osłonę, pas na ramię, klucz sześciokątny do napinania łańcucha oraz butelkę oleju.