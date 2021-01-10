Jaką akumulatorową piłę łańcuchową wybrać? Ranking pił elektrycznych Kärcher
Piła łańcuchowa jest praktycznym urządzeniem i ma wiele zastosowań. Jaki rodzaj pilarki sprawdzi się do wycinki drzew, a jaki przyda się w przydomowym ogrodzie? Dowiedz się, dlaczego warto wybrać piłę łańcuchową akumulatorową.
Do czego służy piła łańcuchowa, jak jest zbudowana?
Piła łańcuchowa to popularne urządzenie do cięcia i obróbki drewna. Jest alternatywą dla piły ręcznej i siekiery. Znacznie ułatwia pracę i pozwala zaoszczędzić czas. Tego rodzaju sprzęt wykorzystywany jest przez profesjonalistów podczas wycinki drzew w lesie, ale także ma szerokie zastosowanie w ogrodzie i domu.
Przede wszystkim piły łańcuchowe wykorzystywane są w czasie samodzielnego przygotowywania drewna na opał. Urządzenie sprawnie tnie pnie i gałęzie na mniejsze kawałki. Poza tym pilarki łańcuchowe służą do porządkowych prac ogrodowych. Zastępują sekatory i piły ręczne, które wymagają użycia siły. Dzięki temu łatwo można usunąć uschnięte gałęzie czy wyciąć drzewo. Piła przyda się także do cięć pielęgnacyjnych. Regularne przycinanie roślin i usuwanie chorych części jest gwarancją ich zdrowego wzrostu i dobrej kondycji.
Piła łańcuchowa może służyć także do upiększania ogrodu. Dzięki niej możliwe jest nadanie roślinom różnych kształtów, nawet najbardziej fantazyjnych (wszystko zależy od umiejętności). Przyda się także przy budowie drewnianych konstrukcji, takich jak; altany, płoty, meble czy place zabaw dla dzieci. Wykonanie ich samodzielnie to spora oszczędność pieniędzy.
Jak działa piła łańcuchowa? Składa się z dwóch podstawowych elementów: silnika (spalinowego lub elektrycznego) i łańcucha tnącego, który zbudowany jest z małych ostrzy (ogniw). Na pierwszy rzut oka mogą nie wyglądać na bardzo ostre, ale przy odpowiedniej prędkości tną bardzo dobrze.
Zasada działania pilarki łańcuchowej jest dosyć prosta. Silnik poprzez sprzęgło odśrodkowe (mechanizm napędowy) wprawia w ruch łańcuch tnący, który porusza się wzdłuż prowadnicy. Obecnie nowoczesne piły wyposażone są w szereg innowacyjnych technologii, które zarówno sprawiają, że użytkowanie jest bardziej komfortowe, jak i wpływają na bezpieczeństwo pracy. Przykładem może być regulacja mechanizmu napinającego. Nowe modele zamiast specjalnej śruby mają wygodne pokrętło.
Rodzaje pił łańcuchowych do drewna
Na rynku dostępnych jest wiele modeli pił łańcuchowych. Warto wybrać odpowiednią do swoich potrzeb. Znaczenie ma przede wszystkim główne zastosowanie pilarki. Inny rodzaj sprawdzi się w czasie wycinki lasu, a inny do prac ogrodowych. Na rynku dostępne są piły łańcuchowe spalinowe oraz elektryczne, w tym akumulatorowe. Jaka pilarka jest przydatna do przycinania gałęzi, a jaka nadaje się do cięższych prac?
Piły łańcuchowe spalinowe
Piła łańcuchowa spalinowa przeznaczona jest głównie do wycinki drzew, prac budowlanych i dekarskich oraz do przygotowania drewna na opał. Urządzenia te wyposażone są w silnik spalinowy, najczęściej dwusuwowy, zasilany mieszanką benzyny i oleju. Z uwagi na to dysponują dużą mocą i są bardzo wydajne. Bez przeszkód potną twarde i grube drewno.
Piły spalinowe zwykle wybierane są przez profesjonalistów. Są także odporne na uszkodzenia mechaniczne, ciężkie i masywne, a prowadnica może mieć długość nawet jednego metra. Ich zaletą jest także mobilność – bez problemu można zabrać piłę łańcuchową spalinową do lasu lub na działkę. Wadami są generowanie hałasu i emitowanie szkodliwych spalin. Poza tym wymagają skomplikowanego serwisu, np. wymiany świec, filtrów. Ich obsługa także wymaga pewnej wiedzy technicznej.
Piły łańcuchowe elektryczne zasilane sieciowo
Piła łańcuchowa elektryczna zasilana sieciowo jest znacznie łatwiejsza w obsłudze od spalinowej. Nie wymaga skomplikowanej konserwacji – wystarczy kontrola napięcia łańcucha i poziomu oleju w układzie smarowania.
Mogą z niej korzystać osoby mniej doświadczone i początkujące. Pilarki elektryczne są niezwykle przydatne w każdym ogrodzie, ale także nadają się do przygotowania drewna na opał. Są znacznie lżejsze od spalinowych, mniej hałaśliwe oraz nie powodują powstawania spalin w otoczeniu. Piły elektryczne do drewna mają jednak mniejszą moc i ograniczony zasięg pracy z uwagi na konieczność stałego podłączenia do źródła zasilania. Pewnym rozwiązaniem są przedłużacze, ale należy pamiętać, że im dłuższe, tym bardziej spada napięcie, a tym samym wydajność urządzenia. Poza tym obecność kabla wpływa na obniżenie komfortu pracy.
Piły łańcuchowe akumulatorowe
Piła łańcuchowa akumulatorowa zasilana jest energią, która pochodzi z baterii. Można przyjąć, że posiada zalety zarówno sprzętu z napędem spalinowym, jak i elektrycznym, ale nie ma ich wad. Jest lekka i łatwo nią manewrować, nie ma ograniczonego zasięgu, nie emituje także spalin i jest dość cicha w czasie pracy. Doskonale sprawdzi się do prac ogrodniczych czy mało wymagającej obróbki drewna. Wadą i ograniczeniem jest czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora, jednak, wybierając pilarkę akumulatorową dobrego producenta, mamy pewność, że bateria będzie także wytrzymała. Ponadto warto korzystać z narzędzi, które działają w oparciu o kompatybilne akumulatory. Dodatkowa bateria pozwoli uniknąć przerw w pracy.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze akumulatorowej piły łańcuchowej do zastosowań domowo-ogrodowych?
Wybór piły łańcuchowej zależy przede wszystkim od jej przeznaczenia. Do przydomowych prac najlepiej sprawdzi się piła elektryczna akumulatorowa. Decydując się na pilarkę zasilaną baterią, warto rozważyć takie kwestie, jak: typ silnika i jego moc, długość prowadnicy, wagę urządzenia, wydajność akumulatora czy dodatkowe funkcje wpływające na komfort użytkowania. Dzięki temu łatwiej będzie dopasować piłę do potrzeb i osobistych preferencji.
Typ silnika w przypadku piły łańcuchowej na akumulator ma kluczowy wpływ na wydajność, żywotność oraz stabilność pracy. Elektryczne pilarki mogą być wyposażone w silniki szczotkowe (komutatorowe) lub bezszczotkowe (indukcyjne). Te pierwsze to konstrukcje starszego typu, które charakteryzują się gorszym odprowadzaniem ciepła, generowaniem większego tarcia, a także krótszą żywotnością. Z kolei silniki bezszczotkowe nie wymagają częstych przeglądów i konserwacji. Gwarantują utrzymywanie równej prędkości obrotowej przy zmiennym obciążeniu znamionowym w czasie pracy.
Moc silnika odpowiada za wydajność piły akumulatorowej, czyli możliwość cięcia twardszych oraz grubszych materiałów. Poza tym im większa moc, tym urządzenie jest mniej narażone na przegrzewanie i przeciążenia w czasie intensywnej eksploatacji.
Z kolei długość prowadnicy i łańcucha decyduje o komforcie użytkowania oraz efektywności piły elektrycznej na akumulator. Cięcie grubych pni krótkim ostrzem jest bardzo trudne i zajmuje dużo czasu. Dlatego długość prowadnicy powinna być dostosowana do prac, jakie będą wykonywane przy użyciu pilarki. Do użytku domowego wystarczy prowadnica o długości 30–35 cm. Najkrótsze pilarki przeznaczone są do przycinania mniejszych gałęzi i innych fragmentów drzew i krzewów. Zwykle tego typu urządzenia mają w zestawie wysięgnik, który ułatwia obcinanie.
Waga urządzenia to także istotny parametr, który trzeba wziąć pod uwagę. Najlżejsze modele pił elektrycznych akumulatorowych ważą od 3 kg. To pozwala na manewrowanie bez wysiłku. Mocne piły łańcuchowe mogą ważyć nawet 10 kg.
Decydując się na zakup piły akumulatorowej, należy zwrócić uwagę na maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu baterii. Ważne są także: jakość, wytrzymałość, odporność na uszkodzenia i warunki atmosferyczne akumulatora. Pilarki łańcuchowe wyposażone są zwykle w nowoczesne litowo-jonowe baterie. Warto wybrać sprzęt, który jest zasilany akumulatorem kompatybilnym z innymi urządzeniami. Dzięki temu można zaoszczędzić pieniądze, kupując urządzenia bez baterii w zestawie.
Na rynku dostępnych jest wiele modeli pilarek elektrycznych. Warto wybrać taką, która zapewnia komfort i wygodę użytkowania. Ważny jest system smarowania łańcucha czy poziom natężenia dźwięku. Prosta w obsłudze pilarka nie będzie sprawiała problemów w czasie pracy.
Ostrzenie łańcucha piły: kiedy jest potrzebne?
Dobrze naostrzony łańcuch tnący piły łańcuchowej decyduje o właściwej wydajności pilarki i ułatwia pracę. Dzięki temu cięcie jest sprawne i szybkie. Stępiony łańcuch powoduje, że piła pracuje wolno i jest zbyt obciążona. Regularne ostrzenie jest konieczne, ponieważ decyduje o precyzji cięcia.
Jak ostrzyć łańcuch do piły? Najlepiej przy pomocy specjalnego zestawu pilników (dobranych do średnicy podziałki łańcucha) oraz prowadnicy, która pozwala wygodnie przesuwać pilnik pod odpowiednim kątem. Jednak trzeba mieć wiedzę, jak to zrobić, ponieważ czynność ta jest dość skomplikowana. Można także kupić precyzyjną szlifierkę (ostrzałkę) elektryczną przeznaczoną do ostrzenia łańcuchów. Jest także możliwość oddania stępionej piły do serwisu lub warsztatu specjalizującego się w naprawie narzędzi.
Olej do piły akumulatorowej: do czego jest potrzebny?
Niezależnie od rodzaju napędu każda z pilarek wymaga smarowania łańcucha, dzięki temu może pracować. Nie wolno używać piły łańcuchowej bez oleju. Tworzy on cienką, ale bardzo odporną warstwę ochronną na powierzchni łańcucha. Zapewnia płynną pracę ogniw i w efekcie całego urządzenia. Niewystarczające smarowanie grozi zakleszczeniem lub zacięciem łańcucha, a nawet jego zerwaniem i trwałym uszkodzeniem. Odpowiedni olej do smarowania łańcucha należy wlać do specjalnego zbiorniczka i kontrolować jego poziom. To ważne, by nie zastępować go, np. olejem samochodowym ani smarem, ponieważ musi mieć prawidłową lepkość i być odporny na zmiany temperatur.
Jak działa akumulatorowa piła łańcuchowa do drewna?
Elektryczna piła łańcuchowa sprawdzi się, gdy trzeba zadbać o ogród czy sad, ale także nadaje się do pracy w warsztacie przy budowaniu konstrukcji drewnianych. Jest prosta w obsłudze i wygodna w użytkowaniu. Wystarczy właściwie wyregulować napięcie łańcucha, uzupełnić zbiornik olejem i pilarka jest gotowa do pracy. Pamiętać trzeba o naładowaniu baterii.
Zobacz, jak przygotować piłę akumulatorową do pracy:
Akumulatorowa piła łańcuchowa: jaką wybrać? Ranking elektrycznych pił Kärcher
Marka Kärcher oferuje piły łańcuchowe z serii CNS zasilane kompatybilną baterią 18 V lub 36 V. Co je wyróżnia? Przede wszystkim wyposażone są w bezszczotkowe silniki, co gwarantuje długi czas eksploatacji i żywotności urządzeń. Poza tym mają szereg udogodnień, które zapewniają wygodę i komfort, ale także bezpieczeństwo w czasie użytkowania.
Piły łańcuchowe CNS Kärcher wyposażone są w praktyczną regulację naciągu łańcucha przy pomocy pokrętła. Smarowanie łańcucha jest automatyczne, co oznacza brak konieczności wykonywania skomplikowanych prac konserwacyjnych. Dla ułatwienia kontroli poziomu oleju zbiornik jest przezroczysty. Maksymalne bezpieczeństwo w czasie pracy zapewnia blokada ostrza i natychmiastowe zatrzymanie łańcucha w przypadku efektu odrzutu.
Poniższy ranking prezentuje piły elektryczne zasilane akumulatorowo CNS oraz piłę do gałęzi na wysięgniku PSW.
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Lekka akumulatorowa piła łańcuchowa do cięcia gałęzi
fot.: lekka akumulatorowa piła łańcuchowa do cięcia gałęzi
Akumulatorowa piła łańcuchowa CNS 18-30 Kärcher jest doskonała do wszechstronnych prac ogrodowych, ale także nadaje się do cięcia drewna opałowego. Dzięki temu, że jest lekka (3,2 kg) i ma idealną długość prowadnicy (30 cm) znakomicie sprawdzi się przy pielęgnacji drzew i krzewów. Wyjątkowo duża prędkość łańcucha (10 m/s) sprawia, że każde cięcie jest szybkie i nie wymaga wysiłku. To przynosi korzyści i dla roślin (nie są kaleczone) i dla użytkownika (praca nie jest męcząca). CNS 18-30 jest prosta w obsłudze i nie wymaga wielu czynności serwisowych. Wyposażona jest w beznarzędziowy system napinania łańcucha (przy pomocy pokrętła), automatyczne smarowanie oraz przezroczysty zbiornik oleju, który ułatwia kontrolę jego poziomu. Bezpieczeństwo podczas pracy zapewnia połączenie hamulca i oburęcznego włącznika oraz ochrona przed odrzutem (łańcuch zatrzymuje się natychmiast).
Piła łańcuchowa CNS 18-30 Kärcher zasilana jest litowo-jonową baterią 18 V kompatybilną z platformą bateryjną tej marki. Wydajność na jednym ładowaniu wynosi 70 cięć dla średnicy 10 cm. Dodatkowo wskaźnik pokazuje aktualny stan akumulatora. Poza tym bateria jest odporna na warunki atmosferyczne.
Akumulatorowa piła łańcuchowa do drewna opałowego czy ścinania małych drzew
fot.: akumulatorowa piła łańcuchowa do drewna opałowego czy ścinania małych drzew
Najmocniejsza w rankingu jest piła łańcuchowa CNS 36-35 Kärcher, która idealnie sprawdzi się do wymagających prac. Bez problemu poradzi sobie z cięciem grubych gałęzi i drewna opałowego, a także zetnie małe drzewo. Dzięki ponadprzeciętnej prędkości pracy (21 m/s) i optymalnej długości ostrza (35 cm) doskonale nadaje się do pielęgnacji i utrzymania porządku w ogrodzie. Obsługa CNS 36-35 jest bardzo prosta i poradzi sobie z tym nawet mniej doświadczony użytkownik. Gwarantują to beznarzędziowy system naciągania łańcucha i automatyczne smarowanie łańcucha. Dzięki hamulcowi, systemowi 2 przełączników, blokadzie oraz ochronie przed odrzutem piła akumulatorowa Kärcher jest maksymalnie bezpieczna w czasie pracy.
CNS 36-35 zasilana jest baterią 36 V kompatybilną z urządzeniami z platformy bateryjnej Kärcher. Wydajność na jednym ładowaniu wynosi aż 200 cięć (dla średnicy 10 cm). Bateria jest w pełni przystosowana do pracy w zmieniających się warunkach atmosferycznych.
Elektryczna pilarka na wysięgniku teleskopowym zasilana akumulatorowo
fot.: elektryczna pilarka na wysięgniku teleskopowym zasilana akumulatorowo
W rankingu znalazła się też piła do gałęzi na wysięgniku PSW 18-20 Kärcher. Jej zaletą jest możliwość łatwego sięgnięcia do gałęzi na wysokości nawet 4 metrów. To bezpieczny i praktyczny sposób na pielęgnację wysokich drzew. Zoptymalizowany kąt ostrza 30° umożliwia wygodne przycinanie gałęzi z poziomu ziemi. Wysięgnik jest wykonany z lekkiego włókna szklanego, a hak stabilizujący umożliwia dokładne cięcie. Dodatkowo pas na ramię ułatwia korzystanie z pilarki akumulatorowej przez dłuższy czas.
Piła łańcuchowa na wysięgniku Kärcher jest prosta i wygodna w użytkowaniu. Posiada łatwą regulację naciągu łańcucha przy pomocy klucza sześciokątnego, automatyczne smarowanie i przezroczysty zbiornik oleju. Poza tym piła zajmuje mało miejsca przy przechowywaniu, ponieważ można ją rozłożyć na 3 części. Pilarka do gałęzi na wysięgniku Kärcher zasilana jest baterią 18V, która jest kompatybilna z platformą bateryjną tej marki. Naładowany akumulator umożliwia 80 cięć (dla średnicy 5 cm).
Zakup czy wynajem piły łańcuchowej?
Piła łańcuchowa jest niewątpliwie przydatnym urządzeniem, które ma mnóstwo zastosowań. Czy jednak opłaca się kupować pilarkę, by przyciąć kilka gałęzi w ogrodzie? Wszystko zależy od tego, jak często sprzęt będzie używany. W gospodarstwach, w których samodzielnie przygotowuje się drewno opałowe, pilarka łańcuchowa jest niezastąpiona. Także w dużych ogrodach drzewa wymagają regularnych cięć pielęgnacyjnych.
Co jednak, jeżeli pilarka łańcuchowa jest używana kilka razy w roku? Czy nie lepiej pójść do wypożyczalni pił? Z pewnością bardziej opłaca się zakup, ponieważ koszt wynajmu pilarki to nawet 100 zł za dzień. Warto zatem zainwestować we własny sprzęt i zawsze mieć go pod ręką.
Dlaczego warto zdecydować się na urządzenia ogrodowe oparte na technologii akumulatorowej?
Urządzenia oparte na technologii akumulatorowej są coraz bardziej popularne. Wynika to z wygody użytkowania i nieograniczonego zasięgu. Sprzęt na baterie można zabrać wszędzie, niezależnie czy jest źródło zasilania, czy go nie ma. Poza tym brak kabla to także większa swoboda ruchu w czasie pracy.
Godne uwagi są także urządzenia korzystające z kompatybilnych akumulatorów. Marka Kärcher oferuje szereg urządzeń, które działają w oparciu o platformę bateryjną. Dotyczy to nie tylko produktów dla domu i ogrodu – Home & Garden, ale również Kärcher Professional. To oznacza oszczędność pieniędzy, ponieważ raz kupując sprzęt wyposażony w akumulator, następnym razem można wybrać sporo tańszą opcję bez baterii w zestawie. Poza tym, posiadając np. 2 wymienne akumulatory, możemy pracować bez przerw na ładowanie.
Dodatkową zaletą jest technologia Real Time. Dzięki temu użytkownik ma dostęp do najważniejszych informacji o aktualnym stanie akumulatora:
- pozostały czas pracy podawany w minutach – dzięki temu wiadomo, kiedy konieczna jest wymiana lub ładowanie baterii, a czas pracy jest dostosowany do danego urządzenia,
- procentowy stan naładowania baterii,
- poziom naładowania podawany w minutach – kontrola pozostałego czasu podczas procesu ładowania.
- Narzędzia ogrodowe zasilane akumulatorowo w ramach platformy bateryjnej >>
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