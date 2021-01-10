Jaką akumulatorową piłę łańcuchową wybrać? Ranking pił elektrycznych Kärcher

Na co zwrócić uwagę przy wyborze akumulatorowej piły łańcuchowej do zastosowań domowo-ogrodowych?

Wybór piły łańcuchowej zależy przede wszystkim od jej przeznaczenia. Do przydomowych prac najlepiej sprawdzi się piła elektryczna akumulatorowa. Decydując się na pilarkę zasilaną baterią, warto rozważyć takie kwestie, jak: typ silnika i jego moc, długość prowadnicy, wagę urządzenia, wydajność akumulatora czy dodatkowe funkcje wpływające na komfort użytkowania. Dzięki temu łatwiej będzie dopasować piłę do potrzeb i osobistych preferencji.

Typ silnika w przypadku piły łańcuchowej na akumulator ma kluczowy wpływ na wydajność, żywotność oraz stabilność pracy. Elektryczne pilarki mogą być wyposażone w silniki szczotkowe (komutatorowe) lub bezszczotkowe (indukcyjne). Te pierwsze to konstrukcje starszego typu, które charakteryzują się gorszym odprowadzaniem ciepła, generowaniem większego tarcia, a także krótszą żywotnością. Z kolei silniki bezszczotkowe nie wymagają częstych przeglądów i konserwacji. Gwarantują utrzymywanie równej prędkości obrotowej przy zmiennym obciążeniu znamionowym w czasie pracy.

Moc silnika odpowiada za wydajność piły akumulatorowej, czyli możliwość cięcia twardszych oraz grubszych materiałów. Poza tym im większa moc, tym urządzenie jest mniej narażone na przegrzewanie i przeciążenia w czasie intensywnej eksploatacji.

Z kolei długość prowadnicy i łańcucha decyduje o komforcie użytkowania oraz efektywności piły elektrycznej na akumulator. Cięcie grubych pni krótkim ostrzem jest bardzo trudne i zajmuje dużo czasu. Dlatego długość prowadnicy powinna być dostosowana do prac, jakie będą wykonywane przy użyciu pilarki. Do użytku domowego wystarczy prowadnica o długości 30–35 cm. Najkrótsze pilarki przeznaczone są do przycinania mniejszych gałęzi i innych fragmentów drzew i krzewów. Zwykle tego typu urządzenia mają w zestawie wysięgnik, który ułatwia obcinanie.

Waga urządzenia to także istotny parametr, który trzeba wziąć pod uwagę. Najlżejsze modele pił elektrycznych akumulatorowych ważą od 3 kg. To pozwala na manewrowanie bez wysiłku. Mocne piły łańcuchowe mogą ważyć nawet 10 kg.

Decydując się na zakup piły akumulatorowej, należy zwrócić uwagę na maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu baterii. Ważne są także: jakość, wytrzymałość, odporność na uszkodzenia i warunki atmosferyczne akumulatora. Pilarki łańcuchowe wyposażone są zwykle w nowoczesne litowo-jonowe baterie. Warto wybrać sprzęt, który jest zasilany akumulatorem kompatybilnym z innymi urządzeniami. Dzięki temu można zaoszczędzić pieniądze, kupując urządzenia bez baterii w zestawie.

Na rynku dostępnych jest wiele modeli pilarek elektrycznych. Warto wybrać taką, która zapewnia komfort i wygodę użytkowania. Ważny jest system smarowania łańcucha czy poziom natężenia dźwięku. Prosta w obsłudze pilarka nie będzie sprawiała problemów w czasie pracy.

Ostrzenie łańcucha piły: kiedy jest potrzebne?

Dobrze naostrzony łańcuch tnący piły łańcuchowej decyduje o właściwej wydajności pilarki i ułatwia pracę. Dzięki temu cięcie jest sprawne i szybkie. Stępiony łańcuch powoduje, że piła pracuje wolno i jest zbyt obciążona. Regularne ostrzenie jest konieczne, ponieważ decyduje o precyzji cięcia.

Jak ostrzyć łańcuch do piły? Najlepiej przy pomocy specjalnego zestawu pilników (dobranych do średnicy podziałki łańcucha) oraz prowadnicy, która pozwala wygodnie przesuwać pilnik pod odpowiednim kątem. Jednak trzeba mieć wiedzę, jak to zrobić, ponieważ czynność ta jest dość skomplikowana. Można także kupić precyzyjną szlifierkę (ostrzałkę) elektryczną przeznaczoną do ostrzenia łańcuchów. Jest także możliwość oddania stępionej piły do serwisu lub warsztatu specjalizującego się w naprawie narzędzi.

Olej do piły akumulatorowej: do czego jest potrzebny?

Niezależnie od rodzaju napędu każda z pilarek wymaga smarowania łańcucha, dzięki temu może pracować. Nie wolno używać piły łańcuchowej bez oleju. Tworzy on cienką, ale bardzo odporną warstwę ochronną na powierzchni łańcucha. Zapewnia płynną pracę ogniw i w efekcie całego urządzenia. Niewystarczające smarowanie grozi zakleszczeniem lub zacięciem łańcucha, a nawet jego zerwaniem i trwałym uszkodzeniem. Odpowiedni olej do smarowania łańcucha należy wlać do specjalnego zbiorniczka i kontrolować jego poziom. To ważne, by nie zastępować go, np. olejem samochodowym ani smarem, ponieważ musi mieć prawidłową lepkość i być odporny na zmiany temperatur.

Jak działa akumulatorowa piła łańcuchowa do drewna?

Elektryczna piła łańcuchowa sprawdzi się, gdy trzeba zadbać o ogród czy sad, ale także nadaje się do pracy w warsztacie przy budowaniu konstrukcji drewnianych. Jest prosta w obsłudze i wygodna w użytkowaniu. Wystarczy właściwie wyregulować napięcie łańcucha, uzupełnić zbiornik olejem i pilarka jest gotowa do pracy. Pamiętać trzeba o naładowaniu baterii.



Zobacz, jak przygotować piłę akumulatorową do pracy: