Jaką myjkę ciśnieniową wybrać do użytku domowego? Oto ranking myjek ciśnieniowych Kärcher
W poszukiwaniu dobrego i wygodnego sposobu na utrzymanie czystości w całym domu warto zainteresować się kupnem myjki ciśnieniowej. To wszechstronne urządzenie, które świetnie czyści powierzchnie i sprzęty w domu i ogrodzie, a także pojazdy. Jaka myjka ciśnieniowa do domu? Oto ranking myjek ciśnieniowych 2025 od marki Karcher!
Jaka myjka ciśnieniowa najlepiej spełni Twoje potrzeby? Kryteria wyboru do rankingu myjek
Szeroki wybór myjek ciśnieniowych może przyprawić o istny zawrót głowy. Jak wybrać model, który najlepiej odpowie na Twoje potrzeby? Przy wyborze najlepszej myjki ciśnieniowej warto zwrócić uwagę na kilka parametrów świadczących o funkcjonalności, wygodzie użytkowania, wszechstronności zastosowania urządzenia.
W przygotowanym rankingu myjek ciśnieniowych uwzględniliśmy kilka kryteriów. Co ważne – nie ma gorszych i lepszych myjek. Raczej patrzymy na nie jako na dobrze dobrane do roli, jaką mają ogrywać, i te mniej trafnie wybrane do danego zadania.
1. Ciśnienie
Wyrażane w barach albo megapaskalach (bar, MPa). Maksymalne ciśnienie robocze myjki ciśnieniowej do domu może wynosić od 50 do nawet 200 barów. Jeśli jednak zamierzasz korzystać z myjki tylko okazjonalnie, wystarczy około 100 barów.
Im wyższe ciśnienie, tym mniejsza potrzeba stosowania detergentów oraz większa liczba zastosowań myjki. Pamiętaj, że najlepsza myjka ciśnieniowa to nie zawsze ta o najwyższym ciśnieniu – zbyt silny strumień może uszkodzić delikatne powierzchnie, dlatego ważna jest możliwość regulacji ciśnienia.
2. Wydajność tłoczenia (l/h)
Drugi najważniejszy parametr przy decyzji, jaką myjkę ciśnieniową wybrać. Myjki domowe mają wydajność w granicy 350 litrów na godzinę.
Wyższa wydajność przekłada się na szybsze spłukiwanie brudu i porównanie myjek ciśnieniowych często pokazuje, że modele o większym przepływie sprawniej czyszczą duże powierzchnie (tarasy, podjazdy).
3. Wydajność powierzchniowa (m²/h)
Parametr określający, ile powierzchni płaskiej wyczyścisz myjką w godzinę. Jeśli masz duży taras czy spory podjazd i planujesz je regularnie myć, zwróć uwagę na tę wartość.
4. Moc przyłącza (kW)
Jaka moc myjki ciśnieniowej jest odpowiednia? To zależy, jak często i do czego będziesz jej używać.
Tanie myjki do podstawowych zastosowań mają moc w zakresie 1200–1600 W, natomiast bardziej zaawansowane urządzenia do kompleksowego stosowania w domu i ogrodzie mają moc nawet do 3 kW. Im większa, tym wyższe ciśnienie, ale też pobór energii będzie większy.
5. Zasilanie myjki ciśnieniowej
Większość myjek to urządzenia elektryczne wymagające podłączenia do gniazdka (230 V), ale dostępne są także myjki akumulatorowe.
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa z wbudowanym akumulatorem 18 V daje swobodę pracy bez kabla i możliwość użycia np. w ogrodzie działkowym czy na kempingu – ogranicza ją jednak czas działania baterii (na jednym ładowaniu zwykle kilkanaście minut) oraz niższe ciśnienie.
Wybierz zasilanie sieciowe do dłuższych sesji czyszczenia i cięższych prac, a bateryjne, gdy priorytetem jest mobilność i doraźne, lekkie zastosowania.
6. Waga bez akcesoriów (kg)
Im lżejszy sprzęt, tym łatwiej go używać i większa jest jego mobilność.
7. Długość węża
Ogranicza ona zasięg pracy myjki. Przy dużym ogrodzie i chęci mycia oddalonych od źródła prądu elementów zwróć uwagę na ten parametr albo wybierz myjkę z akumulatorem.
8. Mobilność myjki
Zwróć uwagę, czy myjka ma kółka i teleskopowy uchwyt – to istotne przy cięższych urządzeniach (np. 13–18 kg), aby wygodnie przemieszczać je po podwórku.
W przypadku myjek akumulatorowych węże mogą być krótsze lub zastąpione zintegrowanymi lancami, ale za to cały sprzęt jest lekki i przenośny.
9. Regulacja ciśnienia i dodatkowe funkcje
Coraz częściej myjki są wyposażone w rozwiązania smart. Przykładowo Kärcher ma aplikację Home & Garden, która pomaga dobrać odpowiednie ustawienia do danej powierzchni oraz oferuje poradniki i instrukcje obsługi na smartfonie.
- Modele serii Smart Control (np. K5 i K7) mają pistolet z wyświetlaczem LCD, gdzie widać aktualny poziom ciśnienia, i możliwość połączenia z aplikacją przez Bluetooth.
- Inne ułatwienia to systemy podawania detergentu (np. Plug ’n’ Clean – butelka detergentu wpina się bezpośrednio w myjkę) czy Quick Connect – szybkozłączki ułatwiające podpinanie węża.
10. Elementy wyposażenia w podstawowym zestawie
Sprawdź, co jest oferowane w zestawie do myjki – dysza rotacyjna czy dodatkowe końcówki pozwolą łatwiej myć powierzchnie lub sięgać trudno dostępnych miejsc.
Niektóre modele Kärcher występują w wersjach Car lub Home (np. Car & Home Kit) i zawierają dedykowane zestawy akcesoriów do samochodu i domu. Dopasuj wyposażenie do swoich potrzeb – unikniesz później dodatkowych zakupów.
11. Dostępność akcesoriów
Sprawdź, czy podstawowy zestaw można dodatkowo rozszerzyć o inne akcesoria, np. szczotki do szorowania, dysze rotacyjne (tzw. turbo), pianownice do nakładania piany aktywnej, czy przystawki do czyszczenia powierzchni płaskich (tzw. T-Racer).
Jeśli planujesz myć samochód, przyda się dysza do piany i szczotka.
W myjce ciśnieniowej do kostki brukowej czy czyszczenia tarasu przyda się przystawka patio cleaner ułatwi i przyspieszy pracę, zapobiegając chlapaniu brudnej wody.
Jakie parametry myjki ciśnieniowej są najważniejsze? Klasy wydajności
Przy wyborze modelu myjki ciśnieniowej do zastosowań domowych warto sugerować się klasą wydajności. Dzięki temu łatwiej znaleźć optymalne urządzenie do potrzeb wśród szerokiej oferty. Klasa wydajności grupuje profesjonalne myjki wysokociśnieniowe Kärcher na podstawie takich parametrów technicznych, jak:
● wydajność powierzchniowa (m²/h)
● ciśnienie (bar/MPa)
● wydajność tłoczenia wody (l/h)
● moc (W).
Parametry te decydują m.in. o sile, z jaką woda wypłukuje brud, efektywności mycia, szybkości pracy czy mocy silnika. W oparciu o te cechy do poszczególnych klas wydajności przypisany został zakres zastosowań oraz określono zdolność usuwania zabrudzeń o różnym stopniu.
W praktyce oznacza to, że im wyższa klasa urządzeń wysokociśnieniowych, tym większa wydajność i skuteczność czyszczenia, ale także krótszy czas pracy, szerszy wachlarz zastosowań oraz większy komfort obsługi. Nie każdy jednak potrzebuje myjki o mocy maksymalnej. Do czyszczenia mniejszych przedmiotów i powierzchni o lekkim lub średnim stopniu zabrudzenia polecane są modele niższych klas. Natomiast do intensywnych i wymagających zadań oraz silnego brudu najlepiej wybrać myjki ciśnieniowe wysokiej klasy wydajności.
Nie każdy jednak potrzebuje profesjonalnej myjki ciśnieniowej o mocy maksymalnej. Do czyszczenia mniejszych przedmiotów i powierzchni o lekkim lub średnim stopniu zabrudzenia polecane są modele niższych klas. Natomiast do intensywnych i wymagających zadań oraz silnego brudu najlepiej wybrać myjki ciśnieniowe wysokiej klasy wydajności. Jesteś rolnikiem i szukasz sprzętu, który poradzi sobie z czyszczeniem obejścia? Sprawdź, jakie profesjonalne myjki ciśnieniowe do gospodarstwa polecamy!
Warto też wiedzieć, że wybierając myjkę ciśnieniową niskiej klasy, można ją wykorzystać do czyszczenia dużych powierzchni. Jednak trzeba się liczyć z dłuższym czasem pracy, mniejszą efektywnością i ograniczoną skutecznością usuwania zabrudzeń. Może się okazać, że konieczne będzie zastosowanie środków czyszczących, aby pozbyć się zabrudzeń. Dlatego przy wyborze myjki warto wziąć pod uwagę planowane zastosowanie.
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Polecane myjki ciśnieniowe. Ranking najlepszych
Myjki ciśnieniowe cechują się imponującą wielofunkcyjnością oraz wysoką skutecznością czyszczenia w krótkim czasie bez wysiłku. Wybierając urządzenie wysokociśnieniowe do użytku przydomowego, warto postawić na model dopasowany do potrzeb. Jakie będzie główne zastosowanie myjki? Inne parametry i wyposażenie są potrzebne do mycia samochodu, a inne do wydajnego usuwania zabrudzeń z elewacji czy kostki brukowej.
W ofercie Kärcher dostępne są cztery wiodące linie urządzeń wysokociśnieniowych:
- Bezprzewodowe zapewniające mobilność i swobodne czyszczenie, do mniej wymagających zadań w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej.
- Compact wyróżniające się niewielkimi wymiarami, przemyślaną konstrukcją i łatwością przechowywania oraz szybką gotowością do pracy.
- Power Control oferujące delikatne i skuteczne czyszczenie oraz wsparcie użytkownika dzięki aplikacji Home & Garden.
- Smart Control, czyli najbardziej zaawansowane technologicznie, przeznaczone do każdego zadania. Z łącznością Bluetooth i aplikacją Home & Garden.
Myjka wysokociśnieniowa – jaką wybrać do użytku domowego? Najlepsze modele
Jeśli chodzi o myjki ciśnieniowe, ranking powinien obejmować wszystkie wskazane powyżej parametry, a do tego cenę. Porównuj myjki pod względem ciśnienia i wydajności, a także szukaj tej dopasowanej do Twoich potrzeb i budżetu.
Dobra i tania myjka wysokociśnieniowa do 500–600 zł
Fot.: tania myjka ciśnieniowa do użytku domowego
Tanie myjki od Kärcher to urządzenia nadające się do szybkich i wygodnych porządków przy domu. Seria K2 ma ciśnienie robocze do 120 barów oraz wydajność na poziomie 400 l/h, co wystarcza, aby wygodnie i efektywnie umyć taras, meble ogrodowe, rower.
Pełna gama licznych produktów z tej serii dostępna jest na stronie: Myjki ciśnieniowe: porównywarka cen, funkcji i opinii >>.
Wielozadaniowe myjki dużej mocy do zastosowań domowych
Fot.: wielozadaniowa domowa myjka ciśnieniowa
Najlepsze myjki ciśnieniowe do licznych zadań w domu i wokół niego mają moc na poziomie około 180 barów, dodatkowe końcówki myjące i wysoką wydajność. Tego typu urządzenia to już koszt 1500–2000 zł, ale jeśli planujesz częste wykorzystanie myjki do czyszczenia mocno zabrudzonych powierzchni, to naprawdę warto zainwestować. Kärcher w tym zakresie poleca serię K5 lub K7.
Zastanawiasz się, do czego mogłaby Ci się przydać myjka ciśnieniowa? Opinie użytkowników na forach i w mediach społecznościowych wskazują, że zastosowań jest naprawdę wiele. Dopiero gdy kupisz taki sprzęt, odkryjesz pełne spektrum jego funkcji i znajdziesz miejsca w domu czy ogrodzie, o których nawet nie myślałeś, że mogą być czyszczone myjką i zyskać nowe oblicze.
Ranking myjek ciśnieniowych Kärcher 2025 – co polecamy?
Oto ranking myjek ciśnieniowych Kärcher 2025 – pięć polecanych urządzeń z różnych półek cenowych. Które z nich najlepiej sprawdzi się u Ciebie?
1. K 3 Power Control Car & Home – lekka myjka do podstawowych zadań
Kärcher K 3 Power Control to popularny model, idealny do typowych prac wokół domu. Myjka jest kompaktowa i łatwa w obsłudze – idealnie nadaje się do okazjonalnych zadań wokół domu. Z regulacją ciśnienia (do 120 bar) i wydajnością 380 l/h sprawdzi się przy myciu roweru, mebli ogrodowych, ogrodzenia czy balkonu. Można nią wyczyścić do 25 m² powierzchni na godzinę.
Dzięki lancy Vario Power można szybko dostosować moc strumienia, a czytelny wskaźnik na pistolecie pomaga dobrać właściwy tryb: delikatny, średni, silny lub z detergentem. Wersja Car & Home zawiera bogaty zestaw akcesoriów: szczotkę, pianownicę, T-Racer T1 i detergenty. Dobry wybór na start.
Zalety:
- Atrakcyjna cena (ok. 900–1000 zł).
- Kompaktowy rozmiar, niska waga (4,4 kg).
- Lanca Vario Power z regulacją ciśnienia.
- Zestaw Car & Home z T-Racer T1 i akcesoriami do auta.
- Zbiornik na detergent i aplikacja Home & Garden.
2. KHB 6 Plus Battery Set MJ – bezprzewodowa myjka ręczna do szybkich porządków
Jeżeli zależy Ci na pełnej mobilności i chcesz korzystać z myjki w miejscach bez dostępu do prądu – zainteresuje Cię Kärcher KHB 6 Plus Battery Set. To poręczny i bezprzewodowy model. Nie jest to klasyczna myjka wysokociśnieniowa jak modele z serii K, lecz urządzenie o nieco niższym ciśnieniu (do 24 bar maksymalnie). KHB 6 Plus przypomina wyglądem pistolet natryskowy – w rękojeści montuje się akumulator z serii 18 V Kärcher, a do korpusu podłącza się krótką lancę.
W zestawie znajduje się wymienny akumulator 18 V o pojemności 2,5 Ah (zapewnia do 12 minut pracy), ładowarka orazdysza 5-w-1 Multi Jet.
Urządzenie to świetnie nadaje się do drobnych, szybkich porządków w domu i ogrodzie. Ciśnienie 24 bar jest bezpieczne dla wrażliwych powierzchni – nie uszkodzi farby ani nie wyrwie spoin z kostki.
Wydajność wody 200 l/h oznacza, że KHB 6 zużywa mniej wody niż typowe duże myjki – to również korzystne przy drobnych pracach. Ponieważ brak tu dużej pompy, urządzenie jest bardzo lekkie (ok. 1,3 kg).
Zalety:
- Mobilność – zasilanie akumulatorem 18 V.
- Ciśnienie do 24 bar i wydajność 200 l/h.
- Niska waga (ok. 1,3 kg), łatwa obsługa jedną ręką.
- Dysza Multi Jet 5w1 w zestawie.
- Wąż ssący, wiadro, akumulator i ładowarka w komplecie.
3. OC 6-18 Battery Set – przenośna myjka terenowa do zadań w plenerze
Kolejną propozycją bezprzewodową w naszym rankingu jest Kärcher OC 6-18 Battery Set, określana jako myjka terenowa. Stanowi ona rozwinięcie pomysłu myjki akumulatorowej, kierowane do osób potrzebujących kompaktowego urządzenia czyszczącego w podróży lub na zewnątrz. Model OC 6-18, podobnie jak KHB 6, pracuje z ciśnieniem do 24 bar i wydajnością ok. 200 l/h, a zasila go akumulator 18 V (zestaw zawiera baterię 2,5 Ah i ładowarkę).
Różni się jednak konstrukcją – tutaj mamy odrębną jednostkę główną z uchwytem i osobną lancę natryskową połączoną elastycznym wężykiem. Myjka OC 6 wygląda jak mała skrzynka z rączką, do której podłączamy krótką lub długą lancę (obie w zestawie) oraz pistolet średniociśnieniowy. Taka budowa sprawia, że urządzenie można postawić na ziemi podczas pracy lub zamontować na opcjonalnym wózku z 12-litrowym zbiornikiem na wodę (dostępnym oddzielnie).
To model zaprojektowany z myślą o czyszczeniu w terenie. Świetnie sprawdzi się do mycia sprzętu kempingowego (np. stołów, krzeseł, grilla, a nawet namiotu czy przyczepy kempingowej), rowerów górskich po jeździe w błocie, butów turystycznych, a także wózków dziecięcych.
Zalety:
- Terenowa konstrukcja z uchwytem i elastycznym wężem.
- Ciśnienie do 24 bar i wydajność 200 l/h.
- Akumulator 18 V z wyświetlaczem (Real Time).
- Możliwość zasysania wody z pojemnika.
- Zestaw z pistoletami, lancami i ładowarką.
4. K 5 Premium Smart Control Flex Home – mocna myjka wysokociśnieniowa klasy średniej
Przechodzimy do urządzeń z wyższej półki – Kärcher K 5 Premium Smart Control to przedstawiciel popularnej serii K5, cenionej przez wymagających użytkowników domowych. Ten model to myjka wysokociśnieniowa o dużej mocy i zaawansowanych funkcjach, odpowiednia do regularnych prac czyszczących wokół domu.
Ciśnienie robocze K5 regulujemy w zakresie od 20 do 145 bar (maksymalnie 14,5 MPa), a wydajność tłoczenia dochodzi do 500 l/h – to znaczący skok w porównaniu do klasy K3. Dzięki temu urządzenie pozwala skutecznie usuwać silne zabrudzenia na większych powierzchniach, a tempo pracy jest szybkie (wydajność powierzchniowa ok. 40 m²/h wg danych producenta).
Moc silnika 2,1 kW zapewnia stabilne działanie nawet przy dłuższych sesjach mycia, a zastosowany tu silnik indukcyjny z chłodzeniem wodnym jest trwalszy i cichszy od silników szczotkowych stosowanych w tańszych modelach. K5 Premium posiada też solidną pompę wykonaną z aluminium, która znosi wyższe obciążenia i wydłuża żywotność całego urządzenia.
Jest to myjka wysokociśnieniowa do domu – ranking modeli średniej klasy stawia ją bardzo wysoko ze względu na wszechstronność. Doskonale nadaje się do regularnego mycia samochodów (nawet kilku), motocykli, rowerów, tarasów, podjazdów, ogrodzeń, a nawet elewacji domu na niewielkiej wysokości. Ciśnienie 145 bar z dyszy rotacyjnej potrafi odnowić stare powierzchnie z mchu i brudu, a regulacja pozwala zmniejszyć moc, by bezpiecznie umyć np. drewniany taras czy delikatne elementy auta.
Zalety:
- Ciśnienie do 145 bar, wydajność 500 l/h, moc 2,1 kW.
- Trwały silnik indukcyjny i aluminiowa pompa.
- Wąż 10 m PremiumFlex z bębnem.
- Pistolet Smart Control z wyświetlaczem LCD.
- Zestaw Home: T-Racer T5, Multi Jet 3w1, płyn czyszczący.
5. K 7 Premium Smart Control Flex Home – najwyższa półka dla najbardziej wymagających
Na szczycie oferty domowych myjek Kärcher stoi model K 7 Premium Smart Control – najmocniejsza myjka wysokociśnieniowa do użytku domowego. Urządzenie generuje ciśnienie regulowane od 20 do 180 bar (18 MPa). Wydajność wody do 600 l/h sprawia, że mycie nawet bardzo dużych powierzchni idzie szybko – wydajność powierzchniowa to aż 60 m²/h.
Takie parametry osiągane są dzięki mocnemu, 3-kilowatowemu silnikowi indukcyjnemu (chłodzonemu wodą) oraz wytrzymałej pompie wykonanej z metalu. K7 radzi sobie nawet z najbardziej uporczywym brudem – od wieloletnich nalotów na kamiennych murkach po zaschniętą glinę na sprzęcie budowlanym. Co istotne, model ten może zasilać się także ciepłą wodą do 60°C, co bywa przydatne przy odtłuszczaniu powierzchni (ciepła woda lepiej rozpuszcza tłuszcz i brud).
To sprzęt stworzony z myślą o użytkownikach, którzy często i intensywnie korzystają z myjki, mają rozległe powierzchnie do czyszczenia lub po prostu chcą mieć zapas mocy. Idealnie sprawdzi się przy dużym domu z ogrodem, gdzie regularnie myjemy długie podjazdy, duże tarasy, kilka samochodów, ogrodzenie wokół posesji, a nawet fasadę budynku. W zastosowaniach domowych trudno o zadanie, z którym K7 by sobie nie poradził – mycie kostki brukowej, usuwanie mchu z patio, czyszczenie basenu ogrodowego, a zimą np. mycie quadów czy sprzętu po odśnieżaniu.
Zalety:
- Najwyższe parametry: 180 bar, 600 l/h, silnik 3 kW.
- Możliwość pracy z ciepłą wodą i zasysania ze zbiornika.
- Zestaw Home: T-Racer T7, Multi Jet 3w1, pistolet Smart Control.
- Aplikacja i Bluetooth – zdalne ustawienia.
- Terenowe koła i teleskopowy uchwyt aluminiowy.
Zakup myjki ciśnieniowej – dlaczego warto?
Podstawowe powody, dla których warto kupić myjkę ciśnieniową do domu, to wykorzystanie jej do licznych prac porządkowych. Są to m.in.:
- Skuteczne czyszczenie mebli i akcesoriów ogrodowych – szybko, bez detergentów i szorowania, z mocą strumienia wody dopasowaną do powierzchni.
- Mycie roweru – w tym przypadku myjka musi działać precyzyjne, a regulacja ciśnienia pozwoli doczyścić zabłocone opony i przemyć ramę bez uszkadzania roweru. Przy myciu trzeba omijać elementy łożyska i napędu, a także uszczelnienia.
- Mycie pojazdów – myjką ciśnieniową można czyścić auto czy inne pojazdy oraz maszyny ogrodowe.
- Dbanie o altankę – altanka będzie wyglądać jak nowa, jeśli dobrze wyczyścimy podłogę, górną zabudową, elementy podtrzymujące daszek. Lanca ciśnieniowa ułatwi sięgnięcie do wysoko umiejscowionej konstrukcji altanki bez drabiny.
- Czyszczenie metalowych elementów i narzędzi – narzędzia ogrodowe łatwo się brudzą, a myjka doczyści je dokładnie, usuwając nawet zaschnięte błoto, trawę czy fragmenty liści z grabi, sekatorów, łopat, kosiarek etc. Można też stosować myjkę do czyszczenia metalowych elementów małej architektury ogrodowej, jak pergole, czy dekoracji ogrodowych, np. lamp lub figur ogrodowych. Pozwoli również dokładnie domyć ogrodzenie.
- Czyszczenie elewacji – jaka myjka ciśnieniowa jest najlepsza do trudnego zadania domycia jasnej czy białej elewacji ze śladami po deszczu, błocie, śniegu? Tutaj przydadzą się wysokie ciśnienie i trochę większa moc, a także profesjonalna lanca teleskopowa na wyposażeniu, żeby nie wchodzić na drabinę.
- Mycie kostki brukowej i tarasu – taras czy chodniki niejednokrotnie zajmują dużą powierzchnię w ogrodzie, której mycie ręczne jest czasochłonne. Do tego zabrudzenia na płytkach lub kostce mogą być uciążliwe, a w fugach i szczelinach gromadzi się brud. Myjka doskonale poradzi sobie z tymi zanieczyszczeniami, a mycie nawet sporego tarasu czy podjazdu będzie szybkie i wygodne.
O jakie akcesoria warto rozbudować domowy zestaw myjki wysokociśnieniowej?
Solidna i trwała myjka ciśnieniowa ma w zestawie podstawowe akcesoria ułatwiające użytkowanie. Czy warto pokusić się o dokupienie dodatkowych końcówek?
Specjalne przeznaczenie ma lanca pianowa, która wytwarza silną pianę, doskonałą do mycia aut: Lanca pianowa Connect ’n’ Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1 >>.
Szczotki wspomagają sprawne i dokładne czyszczenie różnych powierzchni – jak i gdzie ich używać, dowiesz się z tego filmu:
Szczotki sprawdzą się przy płaskich powierzchniach, jak taras czy podjazd, a także przy myciu auta. Co ważne, używanie tych akcesoriów nie wymaga wysokiego ciśnienia wody.
Szczotka obrotowa WB 120 ma wymienny pad z przezroczystym włosiem i doskonale myje szkło, tworzywa sztuczne czy powierzchnie lakierowane. Wachlarz zastosowań tego akcesorium zwiększa się dzięki możliwość dopasowania jej do złącza węża ogrodowego. Inne parametry szczotki opisane są tutaj: Szczotka obrotowa WB 120 do myjek ciśnieniowych i węży ogrodowych >>.
- Skorzystaj z wyszukiwarki dodatkowych akcesoriów >>
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- Akcesoria do domowej myjki ciśnieniowej: końcówki i osprzęt
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Najlepsza myjka ciśnieniowa do domu – już wiesz, co wybrać!
Wybór odpowiedniej myjki ciśnieniowej wcale nie musi być trudny – najważniejsze jest dopasowanie jej do tego, co faktycznie chcesz nią czyścić. W naszym rankingu znajdziesz zarówno lekkie i mobilne modele na baterię, jak i mocniejsze urządzenia do większych zadań wokół domu.
Niezależnie od tego, czy chcesz umyć rower, taras, samochód czy całą elewację – z odpowiednią myjką zrobisz to szybciej i wygodniej. A jeśli wciąż się wahasz, po prostu zajrzyj do najbliższego Kärcher Center – tam porównasz modele na żywo i porozmawiasz z doradcą, który pomoże dobrać sprzęt idealny do Twoich potrzeb.