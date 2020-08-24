Jaką myjkę ciśnieniową wybrać do użytku domowego? Oto ranking myjek ciśnieniowych Kärcher

Jakie parametry myjki ciśnieniowej są najważniejsze? Klasy wydajności

Przy wyborze modelu myjki ciśnieniowej do zastosowań domowych warto sugerować się klasą wydajności. Dzięki temu łatwiej znaleźć optymalne urządzenie do potrzeb wśród szerokiej oferty. Klasa wydajności grupuje profesjonalne myjki wysokociśnieniowe Kärcher na podstawie takich parametrów technicznych, jak:



● wydajność powierzchniowa (m²/h)

● ciśnienie (bar/MPa)

● wydajność tłoczenia wody (l/h)

● moc (W).

Parametry te decydują m.in. o sile, z jaką woda wypłukuje brud, efektywności mycia, szybkości pracy czy mocy silnika. W oparciu o te cechy do poszczególnych klas wydajności przypisany został zakres zastosowań oraz określono zdolność usuwania zabrudzeń o różnym stopniu.

W praktyce oznacza to, że im wyższa klasa urządzeń wysokociśnieniowych, tym większa wydajność i skuteczność czyszczenia, ale także krótszy czas pracy, szerszy wachlarz zastosowań oraz większy komfort obsługi. Nie każdy jednak potrzebuje myjki o mocy maksymalnej. Do czyszczenia mniejszych przedmiotów i powierzchni o lekkim lub średnim stopniu zabrudzenia polecane są modele niższych klas. Natomiast do intensywnych i wymagających zadań oraz silnego brudu najlepiej wybrać myjki ciśnieniowe wysokiej klasy wydajności.

Nie każdy jednak potrzebuje profesjonalnej myjki ciśnieniowej o mocy maksymalnej. Do czyszczenia mniejszych przedmiotów i powierzchni o lekkim lub średnim stopniu zabrudzenia polecane są modele niższych klas. Natomiast do intensywnych i wymagających zadań oraz silnego brudu najlepiej wybrać myjki ciśnieniowe wysokiej klasy wydajności. Jesteś rolnikiem i szukasz sprzętu, który poradzi sobie z czyszczeniem obejścia? Sprawdź, jakie profesjonalne myjki ciśnieniowe do gospodarstwa polecamy!

Warto też wiedzieć, że wybierając myjkę ciśnieniową niskiej klasy, można ją wykorzystać do czyszczenia dużych powierzchni. Jednak trzeba się liczyć z dłuższym czasem pracy, mniejszą efektywnością i ograniczoną skutecznością usuwania zabrudzeń. Może się okazać, że konieczne będzie zastosowanie środków czyszczących, aby pozbyć się zabrudzeń. Dlatego przy wyborze myjki warto wziąć pod uwagę planowane zastosowanie.