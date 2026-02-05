Dzięki zintegrowanej funkcji Bluetooth urządzenie wysokociśnieniowe K 5 Premium Smart Control Flex Home można połączyć z aplikacją Kärcher Home & Garden. To znaczy, że użytkownik otrzymuje optymalne wsparcie za pośrednictwem smartfonu w wielu sytuacjach związanych z czyszczeniem oraz w odniesieniu do wielu czyszczonych zadaniach związanych z czyszczeniem – dzięki czemu może osiągać jeszcze lepsze efekty czyszczenia. Aplikacja zapewnia wiele użytecznych funkcji, takich jak konsultant mobilny z pomocnymi wskazówkami i sztuczkami, instrukcje montażu, konserwacji i pielęgnacji, a także dostęp do portalu Kärcher Service. W urządzeniu można również włączyć tryb Boost zapewniający dodatkową moc. Ponadto urządzenie jest wyposażone w pistolet spustowy G 180 Q Smart Control z wyświetlaczem LCD oraz lancą spryskującą 3-w-1 Multi Jet. Ciśnienie ustawia się na samym pistolecie spustowym lub przesyła do pistoletu spustowego z aplikacji. Wyświetlacz LCD pozwala sprawdzić, jaki ustawiono poziom ciśnienia. Pozostałe wyposażenie obejmuje bęben na wąż, system detergentów Plug 'n' Clean, wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex, wysokiej jakości aluminiowy uchwyt teleskopowy i pozycję parkingową dla łatwo dostępnych akcesoriów. Zawiera zestaw domowy z przystawką do czyszczenia powierzchni płaskich T 5 i 1 litrem środka do czyszczenia kamienia i elewacji.