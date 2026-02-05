Myjka ciśnieniowa K 5 Premium Smart Control Flex Home

Większa kontrola: urządzenie K 5 Premium Smart Control Flex z wężem PremiumFlex i pistoletem spustowym G 180 Q Smart Control do uporczywych zanieczyszczeń w całym domu. Zawiera bęben na wąż i zestaw domowy.

Dzięki zintegrowanej funkcji Bluetooth urządzenie wysokociśnieniowe K 5 Premium Smart Control Flex Home można połączyć z aplikacją Kärcher Home & Garden. To znaczy, że użytkownik otrzymuje optymalne wsparcie za pośrednictwem smartfonu w wielu sytuacjach związanych z czyszczeniem oraz w odniesieniu do wielu czyszczonych zadaniach związanych z czyszczeniem – dzięki czemu może osiągać jeszcze lepsze efekty czyszczenia. Aplikacja zapewnia wiele użytecznych funkcji, takich jak konsultant mobilny z pomocnymi wskazówkami i sztuczkami, instrukcje montażu, konserwacji i pielęgnacji, a także dostęp do portalu Kärcher Service. W urządzeniu można również włączyć tryb Boost zapewniający dodatkową moc. Ponadto urządzenie jest wyposażone w pistolet spustowy G 180 Q Smart Control z wyświetlaczem LCD oraz lancą spryskującą 3-w-1 Multi Jet. Ciśnienie ustawia się na samym pistolecie spustowym lub przesyła do pistoletu spustowego z aplikacji. Wyświetlacz LCD pozwala sprawdzić, jaki ustawiono poziom ciśnienia. Pozostałe wyposażenie obejmuje bęben na wąż, system detergentów Plug 'n' Clean, wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex, wysokiej jakości aluminiowy uchwyt teleskopowy i pozycję parkingową dla łatwo dostępnych akcesoriów. Zawiera zestaw domowy z przystawką do czyszczenia powierzchni płaskich T 5 i 1 litrem środka do czyszczenia kamienia i elewacji.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 5 Premium Smart Control Flex Home: Pistolet spustowy Smart Control z trybem boost i lancą 3-w-1 Multi Jet
Pistolet spustowy Smart Control z trybem boost i lancą 3-w-1 Multi Jet
Pistolet spustowy z wyświetlaczem LCD i przyciskami do regulacji ciśnienia lub dozowania środka czyszczącego. Zawiera tryb boost zapewniający dodatkową moc do usuwania uporczywych zanieczyszczeń. Obrotowa lanca spryskująca 3-w-1 Multi Jet zawiera trzy różne dysze z łatwą zmianą strumienia. Adapter Quick Connect do łatwego mocowania węża wysokociśnieniowego i akcesoriów.
Myjka ciśnieniowa K 5 Premium Smart Control Flex Home: Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
Elastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Myjka ciśnieniowa K 5 Premium Smart Control Flex Home: Połączenie Bluetooth na potrzeby aplikacji Home & Garden
Połączenie Bluetooth na potrzeby aplikacji Home & Garden
Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia. Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia. Aplikacja przenosi optymalną wartość ciśnienia do urządzenia wysokociśnieniowego za pośrednictwem łączności Bluetooth.
Plug 'n' Clean — system podawania środka czyszczącego Kärcher
  • Umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania i jego bezproblemową wymianę.
Bęben na wąż zapewniający komfort obsługi
  • Wąż wysokociśnieniowy jest optymalnie zabezpieczony i przechowywany, nie zajmując zbyt dużo miejsca.
  • Wygodna praca: wąż jest gotowy w dowolnym momencie dzięki łatwemu zwijaniu i rozwijaniu.
  • Niski środek ciężkości zapewniający bezpieczną pozycję nawet na nierównych powierzchniach.
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
  • Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 500
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 40
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 2,1
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 13,5
Waga z opakowaniem (kg) 19,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 417 x 306 x 584

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer, środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1 l
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q Smart Control
  • Lanca Multi Jet 3-w-1
  • Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, PremiumFlex
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
  • Zintegrowana siatka na akcesoria
  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
  • Uchwyt teleskopowy
  • Silnik chłodzony wodą
  • Zintegrowany filtr wody
  • Zasysanie wody
  • Połączenie przez Bluetooth
  • obsługa za pomocą aplikacji
  • inteligentne usługi/funkcje w aplikacji
Myjka ciśnieniowa K 5 Premium Smart Control Flex Home
Myjka ciśnieniowa K 5 Premium Smart Control Flex Home
Myjka ciśnieniowa K 5 Premium Smart Control Flex Home
Zastosowania
  • Rowery
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Teren wokół domu i ogród
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Do czyszczenia małych samochodów.
  • Stopnie zewnętrzne
  • Do czyszczenia średniej wielkości samochodów i kombi.
  • Murki ogrodowe
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.