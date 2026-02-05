Myjka ciśnieniowa K 5 Premium Smart Control Flex Home
Większa kontrola: urządzenie K 5 Premium Smart Control Flex z wężem PremiumFlex i pistoletem spustowym G 180 Q Smart Control do uporczywych zanieczyszczeń w całym domu. Zawiera bęben na wąż i zestaw domowy.
Dzięki zintegrowanej funkcji Bluetooth urządzenie wysokociśnieniowe K 5 Premium Smart Control Flex Home można połączyć z aplikacją Kärcher Home & Garden. To znaczy, że użytkownik otrzymuje optymalne wsparcie za pośrednictwem smartfonu w wielu sytuacjach związanych z czyszczeniem oraz w odniesieniu do wielu czyszczonych zadaniach związanych z czyszczeniem – dzięki czemu może osiągać jeszcze lepsze efekty czyszczenia. Aplikacja zapewnia wiele użytecznych funkcji, takich jak konsultant mobilny z pomocnymi wskazówkami i sztuczkami, instrukcje montażu, konserwacji i pielęgnacji, a także dostęp do portalu Kärcher Service. W urządzeniu można również włączyć tryb Boost zapewniający dodatkową moc. Ponadto urządzenie jest wyposażone w pistolet spustowy G 180 Q Smart Control z wyświetlaczem LCD oraz lancą spryskującą 3-w-1 Multi Jet. Ciśnienie ustawia się na samym pistolecie spustowym lub przesyła do pistoletu spustowego z aplikacji. Wyświetlacz LCD pozwala sprawdzić, jaki ustawiono poziom ciśnienia. Pozostałe wyposażenie obejmuje bęben na wąż, system detergentów Plug 'n' Clean, wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex, wysokiej jakości aluminiowy uchwyt teleskopowy i pozycję parkingową dla łatwo dostępnych akcesoriów. Zawiera zestaw domowy z przystawką do czyszczenia powierzchni płaskich T 5 i 1 litrem środka do czyszczenia kamienia i elewacji.
Cechy i zalety
Pistolet spustowy Smart Control z trybem boost i lancą 3-w-1 Multi JetPistolet spustowy z wyświetlaczem LCD i przyciskami do regulacji ciśnienia lub dozowania środka czyszczącego. Zawiera tryb boost zapewniający dodatkową moc do usuwania uporczywych zanieczyszczeń. Obrotowa lanca spryskująca 3-w-1 Multi Jet zawiera trzy różne dysze z łatwą zmianą strumienia. Adapter Quick Connect do łatwego mocowania węża wysokociśnieniowego i akcesoriów.
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlexElastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Połączenie Bluetooth na potrzeby aplikacji Home & GardenAplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia. Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia. Aplikacja przenosi optymalną wartość ciśnienia do urządzenia wysokociśnieniowego za pośrednictwem łączności Bluetooth.
Plug 'n' Clean — system podawania środka czyszczącego Kärcher
- Umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania i jego bezproblemową wymianę.
Bęben na wąż zapewniający komfort obsługi
- Wąż wysokociśnieniowy jest optymalnie zabezpieczony i przechowywany, nie zajmując zbyt dużo miejsca.
- Wygodna praca: wąż jest gotowy w dowolnym momencie dzięki łatwemu zwijaniu i rozwijaniu.
- Niski środek ciężkości zapewniający bezpieczną pozycję nawet na nierównych powierzchniach.
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
- Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 500
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|40
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (kW)
|2,1
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|13,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|19,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|417 x 306 x 584
Zakres dostawy
- Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer, środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1 l
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q Smart Control
- Lanca Multi Jet 3-w-1
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, PremiumFlex
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- Zintegrowana siatka na akcesoria
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
- Uchwyt teleskopowy
- Silnik chłodzony wodą
- Zintegrowany filtr wody
- Zasysanie wody
- Połączenie przez Bluetooth
- obsługa za pomocą aplikacji
- inteligentne usługi/funkcje w aplikacji
Zastosowania
- Rowery
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Teren wokół domu i ogród
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Do czyszczenia małych samochodów.
- Stopnie zewnętrzne
- Do czyszczenia średniej wielkości samochodów i kombi.
- Murki ogrodowe
