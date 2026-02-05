Myjka terenowa OC 6-18 Battery Set

Lekka i kompaktowa akumulatorowa myjka do czyszczenia bez konieczności podłączania do zasilania. W zestawie wymienny akumulator 18 V i ładowarka. Wąż ssący jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

Kompaktowe i przenośne czyszczenie niezależne od źródła zasilania - średniociśnieniowa myjka akumulatorowa OC 6-18 jest idealna do szybkiego i wydajnego czyszczenia pośredniego w podróży lub w domu. Wystarczy podłączyć wąż i myjka jest gotowa do pracy. Dostępny oddzielnie wąż ssący pozwala korzystać z zewnętrznych źródeł zasilania w wodę np. studni, cystern, wiader lub naturalnych zbiorników wodnych. Delikatna lanca płaskostrumieniowa umożliwia szybkie usuwanie uporczywych zabrudzeń z rowerów, mebli kempingowych lub ogrodowych, zabawek i wielu innych przedmiotów. Szeroka gama akcesoriów rozszerza zakres zastosowań OC 6-18: na przykład lanca 5-w-1 Multi Jet, dysza pianowa lub szczotka do mycia są dostepne jako wyposażenie dodatkowe. Wymienny akumulator nie jest objęty zakresem dostawy i może być używany we wszystkich urządzeniach zasilanych akumulatorowo nalężących do 18 V Kärcher Battery Power. Dzięki innowacyjnej technologii Real Time, wyświetlacz LCD akumulatora pokazuje pozostałą pojemność podczas pracy, ładowania i przechowywania. Pobierz aplikację Home & Garden i uzyskaj praktyczne wskazówki dotyczące myjki i jej zastosowania.

Cechy i zalety
Mobilne czyszczenie
  • Niezależność od źródła zasilania dzięki technologii akumulatorowej.
  • Czyszczenie jest również możliwe bez podłączenia do wody dzięki wężowi ssącemu lub wózkowi ze zbiornikiem na wodę o pojemności 12 litrów (oba dostępne osobno).
Uchwyty na wyposażenie
  • Wąż, pistolet spustowy i lancę natryskową można łatwo i bezpiecznie przechowywać na urządzeniu, aby zaoszczędzić miejsce.
  • Akcesoria są zawsze pod ręką, nawet w podróży.
  • Wózek na wodę o pojemności 12 l z możliwością wielokrotnego napełniania jest dostępny jako akcesorium opcjonalne.
Aplikacja Home & Garden
  • Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia.
Wydajny i optymalny średni poziom ciśnienia podawanej wody.
  • Ciśnienie 24 bar (maks.) zapewnia wydajne czyszczenie.
  • Delikatnie, bezpiecznie i niezawodnie czyści nawet wrażliwe powierzchnie.
Elastyczny wąż
  • Łatwa obsługa węża.
18 V wymienny akumulator Kärcher Battery Power (nie jest dostarczony z urządzeniem)
  • Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami korzystającymi z 18 V platformy bateryjnej Kärcher.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Ciśnienie (bar) maks. 24
Zakres ciśnienia Średnie ciśnienie
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 200
Typ baterii Wymienna bateria litowo-jonowa
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 2,5
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 12 (2,5 Ah)
Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min) 300
Moc znamionowa (A) 0,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 2,5
Waga z opakowaniem (kg) 4,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 384 x 241 x 204

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
  • Dysza płaska
  • Zintegrowany filtr wody
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • Zasysanie wody
  • Typ węża: Elastyczny wąż średniociśnieniowy
  • Wysokociśnieniowy Pistolet: Pistolet średniociśnieniowy
  • Lanca spryskująca: krótki i długi
Wideo

Zastosowania
  • Zabawki ogrodowe
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Kosze na śmieci
  • Kwietniki
  • Rowery
  • Felg
  • Żaluzje/rolety
  • Namioty
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

