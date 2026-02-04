Mobilne myjki niskociśnieniowe - Myjki terenowe - Kärcher

Terenowa myjka niskociśnieniowa to przenośne urządzenie do czyszczenia. Działa na baterie, dzięki czemu jest gotowa do użycia bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej. Jest wyposażona w zbiornik na wodę, co umożliwia jej działanie nawet w miejscach bez dostępu do bieżącej wody. Mobilna myjka niskociśnieniowa jest mała i lekka, łatwa w transporcie i przechowywaniu. Idealna do czyszczenia samochodów, mebli ogrodowych, tarasów i innych powierzchni.