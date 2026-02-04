Mobilne myjki niskociśnieniowe - Myjki terenowe - Kärcher
Terenowa myjka niskociśnieniowa to przenośne urządzenie do czyszczenia. Działa na baterie, dzięki czemu jest gotowa do użycia bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej. Jest wyposażona w zbiornik na wodę, co umożliwia jej działanie nawet w miejscach bez dostępu do bieżącej wody. Mobilna myjka niskociśnieniowa jest mała i lekka, łatwa w transporcie i przechowywaniu. Idealna do czyszczenia samochodów, mebli ogrodowych, tarasów i innych powierzchni.
Przemyślany projekt urządzenia
Wąż i pistolet spryskujący mogą być wygodnie przechowywane pod zbiornikiem na wodę. Dzięki temu urządzenie jest wygodne w przenoszeniu i transporcie.
Zasilanie bateryjne
Zintegrowana bateria litowo-jonowa umożliwia mycie bez dostępu do energii elektrycznej.
Zbiornik na wodę ze wskaźnikiem napełnienia
4 lub 7-litrowy zbiornik na wodę wystarcza na umycie dwóch rowerów lub kilku mniejszych przedmiotów.
Strumień o niskim ciśnieniu wody
Czyszczenie z użyciem strumienia o niskim ciśnieniu wody jest skuteczne i delikatne.
Myjka terenowa
Zestaw Adventure Box
Myjka terenowa
Zestaw Adventure Box
Zestaw Adventure Box
Dostosowany do specyficznych potrzeb użytkowników lubiących aktywność z dala od miejskiego zgiełku. Bateria litowo-jonowa, 4-litrowy zbiornik na wodę i dedykowane akcesoria pozwolą usunąć błoto z butów, wózków spacerowych itp. zanim spakujesz je do samochodu lub zabierzesz do domu. To czyni myjkę terenową doskonałym kompanem podczas wycieczek za miasto.
Myjka terenowa
Zestaw Bike Box
Myjka terenowa
Zestaw Bike Box
Zestaw Bike Box
Dostosowany do specyficznych potrzeb rowerzystów. Za sprawą dedykowanych akcesoriów po zakończonej w terenie jeździe umyjesz rower np. przed zamocowaniem go na bagażniku samochodowym. Pomoże w tym 4-litrowy zbiornik na wodę, bateria litowo-jonowa, środek czyszczący, uniwersalna szczotka oraz szmatka z mikrofibry.
Myjka terenowa
Zestaw Pet Box
Myjka terenowa
Zestaw Pet Box
Zestaw Pet Box
Zestaw Pet Box został dostosowany do specyficznych potrzeb właścicieli psów. Po zakończonbym spacerze w lesie dzięki strumieniu o niskim ciśnieniu wyczyścisz swojego pupila. Do mycia łapy psa, które wymagają delikatnego mycia warto użyć dyszy ze stumieniem stożkowym znajdującej się w zestawie. Z pomocą przyjdzie również szczotka do dokładnego oczyszczania sierści zwierząt.
Akcesoria
Bogata oferta akcesoriów znacznie poszerza zakres jej zastosowań. Dodatkowo myjka dostępna jest w zestawach dostosowanych do potrzeb aktywnych użytkowników, rowerzystów oraz właścicieli psów.