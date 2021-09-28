Cięcie drzew owocowych: kiedy, jak i czym?
Prawidłowe obcinanie gałęzi drzew owocowych w dużej mierze decyduje o wysokości i jakości zbiorów. Kiedy, jak i czym ciąć? Przedstawiamy kluczowe informacje o przycinaniu drzew owocowych.
Obcinanie gałęzi drzew owocowych – to musisz wiedzieć!
Przycinanie gałęzi drzew owocowych to podstawowy zabieg pielęgnacyjny, który wykonuje się głównie dla lepszego owocowania. Warunkiem jest przeprowadzenie cięcia we właściwym czasie, w prawidłowy dla danego gatunku sposób oraz przy użyciu odpowiednich narzędzi ogrodniczych.
Właściwie przycinanie drzew owocowych jest korzystne dla ich kondycji oraz poprawia jakość i obfitość zbiorów. Ponadto umożliwia regulowanie wysokości drzewa, przez co ułatwia zbiory, a także zapobiega chorobom i szkodnikom. Poprawia wygląd rośliny.
Kiedy podcinać drzewa owocowe? Ogólna zasada jest prosta. Zabieg przycinania wykonuje się od przedwiośnia do końca lata. Przy tym dokładny termin uzależniony jest od danego gatunku:
- jabłonie, grusze, śliwy – od lutego do połowy kwietnia, cięcie uzupełniające od lipca do połowy września
- brzoskwinie, nektaryny, morele – od kwietnia do połowy maja, cięcie uzupełniające od połowy lipca do połowy sierpnia
- wiśnie, czereśnie – od połowy lutego do końca marca, cięcie uzupełniające od połowy lipca do połowy sierpnia.
Ponadto istotne są warunki atmosferyczne. Trzeba mieć świadomość, że cięcie to tworzenie ran, przez co drzewa są narażone na ataki grzybów i bakterii. Ryzyko infekcji ogranicza przeprowadzenie przycinania w słoneczny i suchy dzień.
Warto także wiedzieć, że pierwsze cięcie gałęzi drzewek owocowych wykonuje się zaraz po posadzeniu, ponieważ dzięki temu uszkodzony system korzeniowy może się rozkrzewić i lepiej pobiera wodę oraz składniki pokarmowe, co ma znaczenie dla wzrostu całej rośliny.
Jak obcinać drzewka owocowe? Przede wszystkim cięcie powinno być delikatne. Należy ciąć 3–4 mm powyżej pąka. Celem jest sprawienie, by korona drzewa była dobrze doświetlona z każdej strony i miała pożądany kształt. Usuwa się pędy naruszające jej bryłę – zbędne przyrosty jednoroczne rosnące pionowo (tzw. wilki), do dołu, do środka korony i krzyżujące się. W trakcie przycinania należy zwracać uwagę także na stan gałęzi. Chore pędy przycina się poniżej uszkodzeń. Warto także usunąć gałęzie zainfekowane przez szkodniki.
Obcinanie gałęzi – ręcznie czy przy użyciu elektrycznych nożyc i sekatorów?
Ogrodnicy do wyboru mają różne typy narzędzi do przycinania gałęzi. Powszechnie używane są sprzęty ręczne, takie jak: sekatory, nożyce, siekiery, brzeszczoty, piły. Jednak cięcie z ich wykorzystaniem wymaga zastosowania siły, a także trwa długo. Sprawdzą się w przypadku posiadania niewielkiej liczby drzewek.
Dużą popularnością cieszą się elektryczne narzędzia zasilane akumulatorem, które w znacznym stopniu ułatwiają zabiegi pielęgnacyjne w przydomowym sadzie. Pozwalają na szybką i bezwysiłkową pracę. Stanowią o wiele lepszą alternatywę sprzętów spalinowych lub elektrycznych z kablem zasilającym. Urządzenia akumulatorowe łączą ich zalety, ale pozbawione są ich wad.
Akumulatorowe narzędzia do przycinania gałęzi drzew owocowych:
- Nie wymagają podłączenia do źródła prądu, co wpływa na możliwość swobodnej i nieograniczonej pracy w każdym miejscu.
- Ponadto brak kabla wpływa na poprawę bezpieczeństwa i eliminuje problem z jego przypadkowym przecięciem.
- Warto także podkreślić, że narzędzia akumulatorowe są ciche i nie zanieczyszczają środowiska szkodliwymi dla zdrowia spalinami.
- Ważna jest również lekka konstrukcja, zapewniająca swobodę ruchów, zwrotność i łatwość manewrowania.
Ponadto akumulatorowe narzędzia ogrodowe Kärcher zasilane są wymienną baterią, która jest kompatybilna z platformą bateryjną marki – jedna bateria pasuje do wielu sprzętów. Dzięki temu można pracować bez przerw, wymieniając rozładowaną baterię na inną. Wpływa to też na mniejszy koszt zakupu nowych urządzeń oraz łatwiejsze przechowywanie.
Bateria Battery Power 18 V lub 36 V wyróżnia się wodoodpornością, mocną obudową oraz wysoką wydajnością, którą zapewnia inteligentne zarządzanie temperaturą, nawet w czasie pracy wymagającej dużej mocy. Natomiast ochrona przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem gwarantuje długoletnią trwałość. Akumulator wyposażony jest również w zintegrowany wyświetlacz LCD i innowacyjną technologię Real Time – czas pracy i ładowania jest podany z dokładnością co do minuty.
Cięcie gałęzi przy pomocy akumulatorowych nożyc Kärcher
Nożyce akumulatorowe do przycinania gałęzi Kärcher TLO 18-32 >> to podstawowy sprzęt do pracy w sadzie. Sprzęt zasilany jest niezawodnym akumulatorem litowo-jonowym 18 V. Nożyce wyposażone są w wysokiej jakości ostrze typu bypass ze stali z powłoką teflonową, które wyróżniają się długim czasem eksploatacji. Precyzyjne tną gałęzie, bez szarpania i użycia siły. Co ważne, cięcie odbywa się za naciśnięciem przycisku. Dzięki temu można przycinać wygodnie drzewka jedną ręką, co ułatwia bezpieczną pracę, np. na drabinie.
Nożyce przeznaczone są do cięcia drewna zarówno świeżego i zielonego, jak również suchego o grubości nawet 3 cm. Długi korpus umożliwia usuwanie wyżej położonych gałęzi. Zintegrowany hak działa jak zacisk i pozwala na sprawne pozbywanie się wyciętych pędów, które utknęły w koronie drzewa.
Fot.: nożyce do gałęzi TLO 18-32 pozwalają przycinać gałęzie o grubości do 3 cm
Wielofunkcyjne nożyce do gałęzi TLO 18-32 charakteryzują się prostą obsługą oraz komfortowym i bezpiecznym użytkowaniem. Gumowy uchwyt zapewnia wygodną pracę, nawet przez długi czas. Niewielka waga (2,4 kg) i ergonomiczna konstrukcja umożliwiają swobodne manewrowanie podczas przycinania gałęzi. Przy tym użytkowanie nożyc jest w pełni bezpieczne. Blokada włącznika eliminuje ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
Obcinanie gałęzi starych jabłoni i innych dużych drzew
Fot.: obcinanie grubych gałęzi piłą elektryczną na wysięgniku
Wieloletnie wysokie drzewa owocowe mają grube gałęzie, których przycięcie wymaga zastosowania bardziej wydajnego urządzenia niż nożyce. W takiej sytuacji niezbędnym sprzętem jest piła akumulatorowa do gałęzi na wysięgniku Kärcher PSW 18-20 zasilana baterią 18 V >>.
Akumulatorowa pilarka na wysięgniku pozwala na precyzyjne i wygodne przycinanie gałęzi położonych na wysokości nawet 4 metrów. Jest wyposażona w ostrze o długości 20 cm i zoptymalizowanym kącie 30° dla precyzyjnego i wygodnego cięcia. Długi i wytrzymały wysięgnik wykonany z lekkiego włókna szklanego umożliwia sprawne i bezpieczne kierowanie piłą w koronie drzewa z poziomu ziemi, bez potrzeby wykorzystywania drabiny. Hak stabilizujący gwarantuje precyzyjne i dokładne cięcie gałęzi.
Przycinanie wysokich drzew owocowych z pomocą piły na wysięgniku Kärcher jest wygodne. Komfort zapewnia praktyczny pas na ramię, który w optymalny sposób rozkłada ciężar pilarki, przez co odciąża ręce i ramiona operatora. Dzięki temu nawet dłuższa praca nie jest męcząca. Szybkozłącze śrubowe sprawia, że wysięgnik złożony z 3 części szybko się montuje i demontuje.
Sama obsługa piły nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Funkcja automatycznego smarowania łańcucha znacznie upraszcza korzystanie z piły. Łańcuch naciąga się za pomocą klucza sześciokątnego. Przy tym śruba do regulacji znajduje się w dogodnym miejscu. Z kolei przezroczysty zbiornik oleju ułatwia kontrolę jego poziomu w dowolnym momencie.
Użytkowanie piły na wysięgniku jest bezpieczne nie tylko ze względu na pracę z poziomu ziemi, ale także liczne zabezpieczenia. Włącznik ma blokadę zapobiegającą przypadkowemu uruchomieniu.
Co jeszcze może się przydać, gdy masz drzewka owocowe?
Posiadanie drzewek owocowych wiąże się z szeregiem prac ogrodowych. Przycinanie, ochrona przed szkodnikami, zbiory, ale także sprzątanie terenu wokół. Zadbany sad ładnie się prezentuje, ale także można wygodnie się po nim przemieszczać i zrywać owoce.
Przycinanie trawy miedzy drzewkami owocowymi
Trawa między drzewkami owocowymi ładnie wygląda, ale też pełni praktyczne funkcje – m.in. utrzymuje dobrą strukturę gleby, ułatwia chodzenie (nie ma błota) i eliminuje problem chwastów. Trawnik trzeba jednak regularnie kosić. Tradycyjna kosiarka nie poradzi sobie ze ścinaniem trawy między drzewkami owocowymi, które rosną blisko siebie. Niezbędne jest wykorzystanie podkaszarki.
Akumulatorowe podkaszarki do trawy Kärcher z serii LTR zasilane baterią 18 V lub 36 V gwarantują maksymalną precyzję koszenia. Doskonale radzą sobie ze ścinaniem nawet wysokiej trawy i chwastów w miejscach trudno dostępnych dla tradycyjnej kosiarki, np. wokół drzew owocowych. Podkaszarki wyposażone są w skręcaną żyłkę, której długość jest regulowana automatycznie, dla precyzyjnego i cichego koszenia. Dodatkowo do wyjątkowo gęstej trawy można zastosować ostrze tnące.
Ponadto podkaszarki wyróżniają się lekką i ergonomiczną konstrukcją zapewniającą komfortową pracę. Niektóre modele posiadają funkcje, które sprawdzą się do koszenia w sadku. Regulacja głowicy pozwala na ustawienie odpowiedniego kąta nachylenia do cięcia pod nisko zawieszonymi przeszkodami, np. pod krzewami. Składana osłona chroni pnie drzew przed uszkodzeniem. Podkaszarki mają szeroki zakres zastosowań i doskonale sprawdzają się do dbania o teren wokół domu.
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Akumulatorowe nożyce do trawy Kärcher GSH 18-20 >> zasilane baterią 18 V przydadzą się posiadaczom niewielkiej liczby drzewek owocowych. Umożliwiają precyzyjnego przycinanie trawy przy pniach dzięki ostrzu o szerokości 12 cm. Lekka konstrukcja i wygodny uchwyt zapewniają komfortową pracę nawet przez długi czas. Bezpieczeństwo gwarantuje włącznik zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu.
Ponadto bateryjne nożyce wyróżniają się systemem 2 w 1. W łatwy sposób i bez użycia narzędzi można wymienić noże na specjalnie przeznaczone do przycinania krzewów oraz żywopłotów w eleganckie kształty. Ostrze o długości 20 cm z obosiecznymi szlifowanymi diamentowo krawędziami tnącymi gwarantuje doskonałe rezultaty cięcia.
Jak i czym zebrać opadłe liście drzew owocowych?
Jesienią drzewa owocowe, jak wszystkie inne, gubią liście. Ręczne grabienie jest męczące i pochłania dużo czasu. Kärcher oferuje funkcjonalne dmuchawy do liści, które pracują w oparciu o akumulatory 18 V lub 36 V. Urządzenia są niezwykle pomocne podczas jesiennych porządków. Szybko i bez wysiłku formują liście w stosy, które potem wystarczy zebrać.
Dmuchawy wyróżniają się wysoką prędkość wydmuchu oraz dużą przepustowością powietrza, dzięki temu sprawdzają się do porządkowania nawet mokrych liści. Ponadto cechują się wyjątkowym komfortem pracy oraz prostą obsługą.
Warto podkreślić, że akumulatorowe dmuchawy do liści to urządzenia wielozadaniowe. Służą do wykonywania wielu prac przez cały rok. Nadają się do oczyszczania trawnika, podjazdu, ogrodu, nawierzchni żwirowych, a nawet podłogi w garażu. Sprawnie radzą sobie z usuwaniem nie tylko liści, ale także fragmentów przycinanych krzewów i żywopłotu, wyrwanych chwastów, skoszonej trawy, niewielkimi kamykami, piaskiem oraz innymi odpadami, np. drobnymi gałązkami, szyszkami, igliwiem, a nawet lekkim śniegiem.
Przejdź do poradnika i dowiedz się, jaką dmuchawę wybrać: Jakie dmuchawy i odkurzacze do liści są najlepsze? >>
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