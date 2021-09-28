Cięcie drzew owocowych: kiedy, jak i czym?

Obcinanie gałęzi drzew owocowych – to musisz wiedzieć!

Przycinanie gałęzi drzew owocowych to podstawowy zabieg pielęgnacyjny, który wykonuje się głównie dla lepszego owocowania. Warunkiem jest przeprowadzenie cięcia we właściwym czasie, w prawidłowy dla danego gatunku sposób oraz przy użyciu odpowiednich narzędzi ogrodniczych.

Właściwie przycinanie drzew owocowych jest korzystne dla ich kondycji oraz poprawia jakość i obfitość zbiorów. Ponadto umożliwia regulowanie wysokości drzewa, przez co ułatwia zbiory, a także zapobiega chorobom i szkodnikom. Poprawia wygląd rośliny.

Kiedy podcinać drzewa owocowe? Ogólna zasada jest prosta. Zabieg przycinania wykonuje się od przedwiośnia do końca lata. Przy tym dokładny termin uzależniony jest od danego gatunku:

jabłonie, grusze, śliwy – od lutego do połowy kwietnia, cięcie uzupełniające od lipca do połowy września

– od lutego do połowy kwietnia, cięcie uzupełniające od lipca do połowy września brzoskwinie, nektaryny, morele – od kwietnia do połowy maja, cięcie uzupełniające od połowy lipca do połowy sierpnia

– od kwietnia do połowy maja, cięcie uzupełniające od połowy lipca do połowy sierpnia wiśnie, czereśnie – od połowy lutego do końca marca, cięcie uzupełniające od połowy lipca do połowy sierpnia.

Ponadto istotne są warunki atmosferyczne. Trzeba mieć świadomość, że cięcie to tworzenie ran, przez co drzewa są narażone na ataki grzybów i bakterii. Ryzyko infekcji ogranicza przeprowadzenie przycinania w słoneczny i suchy dzień.

Warto także wiedzieć, że pierwsze cięcie gałęzi drzewek owocowych wykonuje się zaraz po posadzeniu, ponieważ dzięki temu uszkodzony system korzeniowy może się rozkrzewić i lepiej pobiera wodę oraz składniki pokarmowe, co ma znaczenie dla wzrostu całej rośliny.

Jak obcinać drzewka owocowe? Przede wszystkim cięcie powinno być delikatne. Należy ciąć 3–4 mm powyżej pąka. Celem jest sprawienie, by korona drzewa była dobrze doświetlona z każdej strony i miała pożądany kształt. Usuwa się pędy naruszające jej bryłę – zbędne przyrosty jednoroczne rosnące pionowo (tzw. wilki), do dołu, do środka korony i krzyżujące się. W trakcie przycinania należy zwracać uwagę także na stan gałęzi. Chore pędy przycina się poniżej uszkodzeń. Warto także usunąć gałęzie zainfekowane przez szkodniki.