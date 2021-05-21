Cięcie bukszpanu: kiedy jak i czym przycinać bukszpan?

Jak często i w jaki sposób przycina się bukszpan w kolejnych latach?

Ogólna zasada dotycząca tego, kiedy obcinać bukszpan, mówi o 1 do 3 cięć w roku. Jeżeli zabieg wykonuje się raz, to najlepszą porą jest czerwiec. Zwykle jednorazowy zabieg jest wskazany u starszych bukszpanów.

Jeżeli założeniem jest uzyskanie gęstych bukszpanów, warto przez pierwsze 2–3 lata po posadzeniu przycinać krzewy częściej. Najkorzystniej dla rośliny jest wykonywać ten zabieg dwukrotnie, czyli jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji (przełom marca i kwietnia) oraz pod koniec czerwca. Pędy należy skrócić o ⅓-¼ długości.

Cięcie 3 razy w roku zalecane jest w przypadku uzyskania skomplikowanych figur formowanych z bukszpanu. Skracanie gałązek powinno nastąpić w marcu, czerwcu i sierpniu. Częste cięcie spowolni wzrost bukszpanów, ale znacznie poprawi przyrost nowych pędów.

Cięcie powinno być wykonane bez szarpania, pewnie i szybko. W przypadku pojedynczych krzewów najpierw przycina się wierzchołki, a następnie boki. Młode rośliny skraca się o ½–⅓ długości. Starsze można przyciąć bardziej, wycinając prawie całe jednoroczne przyrosty pędów. Trzeba pamiętać, że stare bukszpany przycina się rzadziej. Najstarsze gałęzie należy usunąć tylko w szczególnych przypadkach, np. gdy uschną. Trzeba pamiętać o tym, że dobrze się krzewią tylko młode, jednoroczne przyrosty. Starsze zdrewniałe gałęzie wolniej wypuszczają nowe pędy. Przez zbyt głębokie cięcie roślina może przez długi czas pozostawać „łysa”.

Strzyżenie bukszpanów najlepiej wykonywać w pochmurny, ale ciepły dzień. Nie należy tego robić w czasie, gdy świeci słońce. Warto też wiedzieć, że im częściej przycina się bukszpany, tym więcej trzeba je podlewać i nawozić.