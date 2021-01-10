Najlepsze nożyce do żywopłotu, jakie wybrać? Ranking Kärcher
Nożyce do żywopłotu to narzędzie, bez którego trudno obyć się w ogrodzie otoczonym żywopłotem, zwłaszcza jeśli dodatkowo pełny jest drzew i krzewów. Zastanawiasz się, jaki model wybrać? Dzięki naszemu rankingowi poznasz nie tylko poszczególne rodzaje nożyc do żywopłotu i sposób ich działania, ale także wady i zalety poszczególnych konstrukcji.
Jak działają nożyce do żywopłotu, w jaki sposób ułatwiają przycinanie żywopłotu?
Nożyce do żywopłotu to urządzenie, które, jak sama nazwa wskazuje, umożliwia odpowiednią pielęgnację żywopłotów i innych zwartych grup roślin, a nawet pojedynczych drzew czy krzewów. Przy ich pomocy możemy w wygodny i estetyczny sposób przycinać gałęzie i cieńsze pędy roślin, nadając im pożądany kształt i korzystnie wpływając na ich rozrost i zagęszczenie. Bez względu na rodzaj nożyc do żywopłotu, każde z nich posiadają dość długie ostrze, a także ergonomiczny uchwyt umożliwiający wygodne operowanie narzędziem.
Jak działają dobre nożyce do żywopłotu przedstawiono w poniższy materiale wideo:
Nożyce do żywopłotu - rodzaje
Nożyce do cięcia żywopłotu możemy podzielić na 4 typy:
- Ręczne – czyli, najprościej mówiąc, sekatory do żywopłotu. Sprawdzą się raczej do przycinania pojedynczych gałęzi niż dużych żywopłotów, przede wszystkim ze względu na fakt, że trudno za ich pomocą uzyskać dokładne i równe cięcie.
- Nożyce do żywopłotu elektryczne – są stosunkowo tanie, ciche, a co ważne, nie wytwarzają spalin. Ze względu na ograniczenie związane z okablowaniem, sprawdzą się jednak głównie na średniej wielości działkach.
- Nożyce do żywopłotu akumulatorowe – w przeciwieństwie do wspomnianych elektrycznych nożyc, dzięki braku kabli można je stosować w dowolnym miejscu, jednak ich funkcjonalność jest ograniczona pojemnością akumulatora i czasem pracy. Są ciche i stosunkowo niedrogie.
- Nożyce do żywopłotu spalinowe – są mobilne i mocne, dzięki czemu w krótkim czasie pozwalają przyciąć nawet duże powierzchnie żywopłotu. Emitują jednak spory hałas, a ich pracy towarzyszy emisja spalin.
Dlaczego warto kupić nożyce do żywopłotu?
Estetycznie przycięty i gęsty żywopłot to coś, o czym marzy każdy posiadacz ogrodu. Dzięki zwartej strukturze roślin nie tylko zyskujemy naturalną elegancką ozdobę, ale także ciszę, prywatność i ochronę przed kurzem czy wiatrem. Efekt ten jednak trudno utrzymać przy wykorzystaniu drobnych sekatorów czy pił. Nożyce do żywopłotu pozwalają w prosty sposób nie tylko zadbać o jego elegancki wygląd, ale również nadać mu i innym drzewkom ozdobnym pożądany kształt. Decydując się na zakup mechanicznych nożyc do żywopłotu, zyskujemy także wygodę użytkowania, dokładność i sporą oszczędność czasu w porównaniu z narzędziami manualnymi.
Czy nożyce do żywopłotu wymagają ostrzenia: jak je naostrzyć?
By nożyce do żywopłotu odpowiednio spełniały swoje zadanie, a ich użytkowanie nie było uciążliwe, regularne ostrzenie przynajmniej raz w sezonie jest niezbędne. Tępe ostrza nie tylko wydłużą bowiem pracę, ale mogą również zwiększyć zużycie przez nie energii i skrócić żywotność samego sprzętu. Ostrzyć można samodzielnie przy użyciu specjalnego pilnika albo maszyny do ostrzenia, pamiętając, by żaden z zębów nie został pominięty. Wymaga to jednak nieco pracy i cierpliwości, dlatego, jeżeli nie chcesz tego robić samodzielnie, możesz skorzystać z usług serwisu narzędzi ogrodowych.
Na co zwrócić uwagę, wybierając nożyce do żywopłotu?
Decydując się na zakup nożyc do żywopłotu, powinniśmy wziąć pod uwagę kilka aspektów, w tym przede wszystkim:
- Wielkość żywopłotu i częstotliwość, z jaką chcemy go przycinać – do niewielkiej liczby roślin doskonale sprawdzą się nożyce akumulatorowe, jeżeli jednak pracy jest dużo, warto rozważyć spalinowe lub elektryczne nożyce do żywopłotu.
- Wagę urządzenia – im lżejsze nożyce, tym praca z nimi będzie wygodniejsza.
- Rodzaj ostrzy i ergonomię uchwytu – z pewnością warto sprawdzić, czy uchwyt umożliwia wygodne użytkowanie zarówno w pionie, jak i w poziomie, a także czy jest możliwość pracy jednoręcznej. Nożyce powinny dodatkowo posiadać osłonkę na rękę, chroniącą przed odpryskami ścinanych pędów.
- Długość nożyc – im szerszy żywopłot, tym noże powinny być dłuższe.
- Rodzaj napędu i moc nożyc – nożyce elektryczne doskonale sprawdzą się do drobnych i stosunkowo rzadko wykonywanych prac, gdyż charakteryzują się nieco słabszą mocą niż nożyce do żywopłotu spalinowe. Jeżeli natomiast nasz żywopłot jest gęsty i twardy i często musimy go przycinać, lepszym rozwiązaniem będą nożyce o napędzie spalinowym.
- Czas pracy akumulatora – w przypadku nożyc akumulatorowych należy zweryfikować, czy pojemność akumulatora pozwoli nam na jednorazowe przycięcie całego żywopłotu.
- Elementy wymienne – niektóre modele posiadają np. wymienne noże, dzięki czemu mogą być stosowane nie tylko do przycinania żywopłotu czy krzewów ozdobnych, ale również trudno dostępnych miejsc na trawniku.
Nożyce do żywopłotu akumulatorowe: ranking Kärcher
Nożyce do żywopłotu akumulatorowe to jedne z najczęściej wybieranych modeli, głównie ze względu na wysoką mobilność, cichą pracę i stosunkowo atrakcyjną cenę. Co więcej, mogą być one wykorzystywane nawet tam, gdzie nie mamy dostępu do gniazdka i zasilania z sieci, sprawdzą się więc m.in. na ogródkach działkowych. Najlepiej wybierać te zasilane baterią litowo-jonową, jak np. nożyce do żywopłotu Karcher.
Nożyce do żywopłotu do 500zł – jakie wybrać?
fot.: nożyce do żywopłotu do 500zł
Nawet przy ograniczonym budżecie możemy kupić nożyce do żywopłotu, które będą charakteryzowały się wysoką jakością wykonania i efektywną pracą. Godne uwagi są przede wszystkim bezprzewodowe nożyce do żywopłotu HGE 18-45 Battery, które wyposażono w: szlifowane diamentowo ostrza, ergonomiczny uchwyt, zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem, a także pojemną baterię gwarantującą nawet 70 minut pracy na jednym ładowaniu. Co więcej, są one bardzo lekkie, a akumulator zastosowany w tych nożycach może być używany również w innych elektronarzędziach Kärcher.
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Najlepsze nożyce do żywopłotu – czym się wyróżniają?
fot.: bardzo dobre akumulatorowe nożyce do żywopłotu
Najlepsze nożyce do żywopłotu – czym się wyróżniają?
Jeżeli nie jesteśmy ograniczeni budżetem i chcemy kupić nożyce akumulatorowe do żywopłotu o wyjątkowo wysokich parametrach, na długie lata, najlepszym rozwiązaniem będą nożyce akumulatorowe Kärcher HGE 36-60 Batter Set. To najlepsze nożyce do żywopłotu z oferty Kärcher, które stanowią połączenie wysokiej funkcjonalności i doskonałej jakości wykonania. Posiadają one między innymi: obrotowy uchwyt, dwustopniową regulację prędkości oraz dodatkowy zgarniacz ściętych gałązek, dzięki któremu żadna nie wyląduje w głębi żywopłotu.
Ostrzone diamentowo nożyce gwarantują precyzyjne cięcie, a funkcja piły pozwala na cięcie nawet grubszych gałęzi. Nożyce te posiadają dodatkową osłonę ostrza i wieszak, dzięki któremu można je przechowywać w pozycji wiszącej. Bateria o pojemności aż 2 Ah pozwala na bezustanną pracę aż do 170 minut.
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Nożyce do żywopłotu na wysięgniku: ile kosztują, kiedy warto je wybrać?
fot.: nożyce do żywopłotu na wysięgniku
Nożyce do żywopłotu na wysięgniku to najlepszy wybór w sytuacji, kiedy nasz żywopłot jest wyjątkowo wysoki lub w ogrodzie rośnie wiele wysokich drzew i krzewów. Dzięki zastosowaniu teleskopowego uchwytu niepotrzebna jest drabina, a praca przy przycinaniu jest bezpieczna i wygodna, nie ma bowiem konieczności męczącego podnoszenia rąk. Wbrew pozorom takie rozwiązanie wcale nie jest drogie. Nożyce do żywopłotu na wysięgniku PHG 18-45 Battery z przedłużką o zasięgu do 4 m można kupić już za nieco ponad 500 złotych.
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Przycinanie obrzeży trawnika oraz kształtowanie krzaków i krzewów? Sprawdź nożyce akumulatorowe 2 w 1
Posiadasz w ogrodzie wiele zakamarków, w których ciężko Ci przyciąć trawę przy pomocy kosiarki? Rozwiązaniem mogą w tym wypadku okazać się nożyce akumulatorowe 2 w 1, dzięki którym nie tylko przytniesz swój żywopłot czy krzewy ozdobne, ale również precyzyjne skrócisz trawę w trudno dostępnych miejscach.
Akumulatorowe nożyce 2 w 1 GSH 18-20 Battery posiadają dwa wymienne komplety szlifowanych diamentowo ostrzy, które można w wygodny sposób wymieniać za pomocą specjalnej nakrętki:
- ostrze do trawy o szerokości 12 cm, idealne do przycinania trawnika w pobliżu głazów, ścieżek czy obrzeży,
- ostrze do krzewów o długości 20 cm, doskonałe do kształtowania krzewów.
Lekkie i kompaktowe, dzięki pojemnej baterii pozwalają na długą wszechstronną pracę w przydomowym ogrodzie.
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