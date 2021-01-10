Najlepsze nożyce do żywopłotu, jakie wybrać? Ranking Kärcher

Nożyce do żywopłotu - rodzaje

Nożyce do cięcia żywopłotu możemy podzielić na 4 typy:

Ręczne – czyli, najprościej mówiąc, sekatory do żywopłotu. Sprawdzą się raczej do przycinania pojedynczych gałęzi niż dużych żywopłotów, przede wszystkim ze względu na fakt, że trudno za ich pomocą uzyskać dokładne i równe cięcie.

– czyli, najprościej mówiąc, sekatory do żywopłotu. Sprawdzą się raczej do przycinania pojedynczych gałęzi niż dużych żywopłotów, przede wszystkim ze względu na fakt, że trudno za ich pomocą uzyskać dokładne i równe cięcie. Nożyce do żywopłotu elektryczne – są stosunkowo tanie, ciche, a co ważne, nie wytwarzają spalin. Ze względu na ograniczenie związane z okablowaniem, sprawdzą się jednak głównie na średniej wielości działkach.

– są stosunkowo tanie, ciche, a co ważne, nie wytwarzają spalin. Ze względu na ograniczenie związane z okablowaniem, sprawdzą się jednak głównie na średniej wielości działkach. Nożyce do żywopłotu akumulatorowe – w przeciwieństwie do wspomnianych elektrycznych nożyc, dzięki braku kabli można je stosować w dowolnym miejscu, jednak ich funkcjonalność jest ograniczona pojemnością akumulatora i czasem pracy. Są ciche i stosunkowo niedrogie.

– w przeciwieństwie do wspomnianych elektrycznych nożyc, dzięki braku kabli można je stosować w dowolnym miejscu, jednak ich funkcjonalność jest ograniczona pojemnością akumulatora i czasem pracy. Są ciche i stosunkowo niedrogie. Nożyce do żywopłotu spalinowe – są mobilne i mocne, dzięki czemu w krótkim czasie pozwalają przyciąć nawet duże powierzchnie żywopłotu. Emitują jednak spory hałas, a ich pracy towarzyszy emisja spalin.

Dlaczego warto kupić nożyce do żywopłotu?

Estetycznie przycięty i gęsty żywopłot to coś, o czym marzy każdy posiadacz ogrodu. Dzięki zwartej strukturze roślin nie tylko zyskujemy naturalną elegancką ozdobę, ale także ciszę, prywatność i ochronę przed kurzem czy wiatrem. Efekt ten jednak trudno utrzymać przy wykorzystaniu drobnych sekatorów czy pił. Nożyce do żywopłotu pozwalają w prosty sposób nie tylko zadbać o jego elegancki wygląd, ale również nadać mu i innym drzewkom ozdobnym pożądany kształt. Decydując się na zakup mechanicznych nożyc do żywopłotu, zyskujemy także wygodę użytkowania, dokładność i sporą oszczędność czasu w porównaniu z narzędziami manualnymi.

Czy nożyce do żywopłotu wymagają ostrzenia: jak je naostrzyć?

By nożyce do żywopłotu odpowiednio spełniały swoje zadanie, a ich użytkowanie nie było uciążliwe, regularne ostrzenie przynajmniej raz w sezonie jest niezbędne. Tępe ostrza nie tylko wydłużą bowiem pracę, ale mogą również zwiększyć zużycie przez nie energii i skrócić żywotność samego sprzętu. Ostrzyć można samodzielnie przy użyciu specjalnego pilnika albo maszyny do ostrzenia, pamiętając, by żaden z zębów nie został pominięty. Wymaga to jednak nieco pracy i cierpliwości, dlatego, jeżeli nie chcesz tego robić samodzielnie, możesz skorzystać z usług serwisu narzędzi ogrodowych.