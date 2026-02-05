Bateryjne nożyce do żywopłotu Kärcher HGE 36-60 Batter Set to solidne urządzenie. Dzięki 2-stopniowej regulacji prędkości użytkownik może wybierać między maksymalną prędkością i mocą, zależnie od zastosowania. Uchwyt można obrócić o 180° w wielu krokach, co zapewnia komfort w każdej pozycji roboczej - wszystko bez obciążania rąk i ramion np. przy pracy w pionie. Dodatkowy zgarniacz do ściętych gałązek jest wyjątkowo praktyczny. Gwarantuje on, że ścinki, które normalnie lądowałyby w żywopłocie mogą zostać łatwo zmiecione na ziemię. Wycinane laserowo ostrze z wykończeniem diamentowym zapewnia bardzo precyzyjny rezultat cięcia. Dodatkowa osłona ostrza zapobiega uszkodzeniu budynków i posadzek jak również samego ostrza, a wbudowany wieszak gwarantuje łatwe przechowywanie na ścianie. Funkcja piły sprawia, że cięcie nawet grubszych gałęzi staje się łatwe a zabezpieczenie przed zablokowaniem pozwala na pracę bez przerw. Zestaw zawiera jedną baterię oraz szybką ładowarkę.