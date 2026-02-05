Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 36-60 Battery Set

Spełniają wszystkie wymagania: mocne akumulatorowe nożyce HGE 36-60 Battery Set z obrotowym uchwytem i 2-stopniową regulacją prędkości. Bateria i szybka ładowarka w zestawie.

Bateryjne nożyce do żywopłotu Kärcher HGE 36-60 Batter Set to solidne urządzenie. Dzięki 2-stopniowej regulacji prędkości użytkownik może wybierać między maksymalną prędkością i mocą, zależnie od zastosowania. Uchwyt można obrócić o 180° w wielu krokach, co zapewnia komfort w każdej pozycji roboczej - wszystko bez obciążania rąk i ramion np. przy pracy w pionie. Dodatkowy zgarniacz do ściętych gałązek jest wyjątkowo praktyczny. Gwarantuje on, że ścinki, które normalnie lądowałyby w żywopłocie mogą zostać łatwo zmiecione na ziemię. Wycinane laserowo ostrze z wykończeniem diamentowym zapewnia bardzo precyzyjny rezultat cięcia. Dodatkowa osłona ostrza zapobiega uszkodzeniu budynków i posadzek jak również samego ostrza, a wbudowany wieszak gwarantuje łatwe przechowywanie na ścianie. Funkcja piły sprawia, że cięcie nawet grubszych gałęzi staje się łatwe a zabezpieczenie przed zablokowaniem pozwala na pracę bez przerw. Zestaw zawiera jedną baterię oraz szybką ładowarkę.

Cechy i zalety
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 36-60 Battery Set: 2-stopniowa regulacja prędkości
2-stopniowa regulacja prędkości
Zależnie od zastosowania użytkownik może wybrać między maksymalną prędkością i maksymalną mocą. Poziom 1: wysoka prędkość. Idealne do precyzyjnego kształtowania. Poziom 2: wysoka moc. Idealne do cięcia grubszych gałęzi i gęstych żywopłotów.
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 36-60 Battery Set: Obrotowy tylny uchwyt
Obrotowy tylny uchwyt
Uchwyt można obracać o 180 ° w wielu pozycjach, aby zapewnić wygodną pozycję roboczą.
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 36-60 Battery Set: Zgarniacz do żywopłotu
Zgarniacz do żywopłotu
Wygodnie zamiata ścinki, które normalnie wpadałyby w żywopłot, na ziemię przed użytkownikiem.
Funkcja piły
  • Szczególnie praktyczny w przypadku żywopłotów z okazjonalnie grubszymi gałęziami.
Ostrze wycinane laserowo ze szlifem diamentowym
  • Ostrze zapewnia precyzyjny rezultat cięcia.
Ergonomiczny uchwyt
  • Wygodny i bezpieczny chwyt również przy dłuższej pracy.
Osłona kontrolna
  • Chroni ostrze i zapobiega uszkodzeniu budynków i posadzek.
  • Wbudowany wieszak do praktycznego przechowywania.
Oburęczny włącznik
  • Przed niezamierzonym uruchomieniem nożyc do żywopłotu.
36 V bateria Kärcher do urządzeń opartych na platformie bateryjnej Kärcher.
  • Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Wymienna bateria może być wykorzystana z innymi urządzeniami z platformy akumulatorowej Kärcher 36 V.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Długość cięcia (cm) 60
Odległość pomiędzy ostrzami (mm) 26
Regulacja prędkości tak
Zakresy prędkości 2
Prędkość ostrza (cięć/min) Poziom 1: 2700 / Poziom 2: 760
Rodzaj noży koszących cięte laserowo, szlifowane techniką diamentową
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 36
Wydajność (Ah) 2,5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m) maks. 600 (2,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 85 (2,5 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 48 / 78
Moc znamionowa (A) 2,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 3,3
Waga z opakowaniem (kg) 6,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1077 x 213 x 183

* Wysokość żywopłotu, cięcie z jednej strony na poziomie 1

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 36 V / 2.5 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power+ 36 V (1 szt.)
  • Osłona noży
  • Zgarniacz do żywopłotu

Wyposażenie

  • Uchwyt: obrotowa
  • Funkcja piły
  • Osłona kontrolna
  • Uchwyt do zawieszania urządzenia
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 36-60 Battery Set
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 36-60 Battery Set

Wideo

Zastosowania
  • Żywopłoty
  • Krzewy
