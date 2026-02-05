Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 36-60 Battery Set
Spełniają wszystkie wymagania: mocne akumulatorowe nożyce HGE 36-60 Battery Set z obrotowym uchwytem i 2-stopniową regulacją prędkości. Bateria i szybka ładowarka w zestawie.
Bateryjne nożyce do żywopłotu Kärcher HGE 36-60 Batter Set to solidne urządzenie. Dzięki 2-stopniowej regulacji prędkości użytkownik może wybierać między maksymalną prędkością i mocą, zależnie od zastosowania. Uchwyt można obrócić o 180° w wielu krokach, co zapewnia komfort w każdej pozycji roboczej - wszystko bez obciążania rąk i ramion np. przy pracy w pionie. Dodatkowy zgarniacz do ściętych gałązek jest wyjątkowo praktyczny. Gwarantuje on, że ścinki, które normalnie lądowałyby w żywopłocie mogą zostać łatwo zmiecione na ziemię. Wycinane laserowo ostrze z wykończeniem diamentowym zapewnia bardzo precyzyjny rezultat cięcia. Dodatkowa osłona ostrza zapobiega uszkodzeniu budynków i posadzek jak również samego ostrza, a wbudowany wieszak gwarantuje łatwe przechowywanie na ścianie. Funkcja piły sprawia, że cięcie nawet grubszych gałęzi staje się łatwe a zabezpieczenie przed zablokowaniem pozwala na pracę bez przerw. Zestaw zawiera jedną baterię oraz szybką ładowarkę.
Cechy i zalety
2-stopniowa regulacja prędkościZależnie od zastosowania użytkownik może wybrać między maksymalną prędkością i maksymalną mocą. Poziom 1: wysoka prędkość. Idealne do precyzyjnego kształtowania. Poziom 2: wysoka moc. Idealne do cięcia grubszych gałęzi i gęstych żywopłotów.
Obrotowy tylny uchwytUchwyt można obracać o 180 ° w wielu pozycjach, aby zapewnić wygodną pozycję roboczą.
Zgarniacz do żywopłotuWygodnie zamiata ścinki, które normalnie wpadałyby w żywopłot, na ziemię przed użytkownikiem.
Funkcja piły
- Szczególnie praktyczny w przypadku żywopłotów z okazjonalnie grubszymi gałęziami.
Ostrze wycinane laserowo ze szlifem diamentowym
- Ostrze zapewnia precyzyjny rezultat cięcia.
Ergonomiczny uchwyt
- Wygodny i bezpieczny chwyt również przy dłuższej pracy.
Osłona kontrolna
- Chroni ostrze i zapobiega uszkodzeniu budynków i posadzek.
- Wbudowany wieszak do praktycznego przechowywania.
Oburęczny włącznik
- Przed niezamierzonym uruchomieniem nożyc do żywopłotu.
36 V bateria Kärcher do urządzeń opartych na platformie bateryjnej Kärcher.
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienna bateria może być wykorzystana z innymi urządzeniami z platformy akumulatorowej Kärcher 36 V.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Długość cięcia (cm)
|60
|Odległość pomiędzy ostrzami (mm)
|26
|Regulacja prędkości
|tak
|Zakresy prędkości
|2
|Prędkość ostrza (cięć/min)
|Poziom 1: 2700 / Poziom 2: 760
|Rodzaj noży koszących
|cięte laserowo, szlifowane techniką diamentową
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|36
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m)
|maks. 600 (2,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 85 (2,5 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|48 / 78
|Moc znamionowa (A)
|2,5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Wysokość żywopłotu, cięcie z jednej strony na poziomie 1
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Akumulator: Akumulator Battery Power 36 V / 2.5 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power+ 36 V (1 szt.)
- Osłona noży
- Zgarniacz do żywopłotu
Wyposażenie
- Uchwyt: obrotowa
- Funkcja piły
- Osłona kontrolna
- Uchwyt do zawieszania urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Żywopłoty
- Krzewy
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.