Akumulator Battery Power 36 V / 2,5 Ah

36 V / 2.5 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 36 V platformą bateryjną.

Wymienny akumulator Kärcher 36 V/2,5 Ah nadaje się do wszystkich urządzeń w platformie bateryjnej Kärcher 36 V Battery Power. Dzięki innowacyjnej technologii Real Time Technology i wyświetlaczowi LCD możliwy jest stały wgląd w pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania oraz stan naładowania, zależnie od używanego urządzenia. Wydajne ogniwa litowo-jonowe zapewniają stałą wydajność oraz chronią akumulator przed samorozładowaniem i utratą pojemności z powodu częstego częściowego rozładowywania (efekt pamięci).

Cechy i zalety
Akumulator Battery Power 36 V / 2,5 Ah: Technologia pokazująca aktualny stan baterii
Technologia pokazująca aktualny stan baterii
Zintegrowany wyświetlacz LCD pokazuje pozostały czas pracy, czas ładowania i stan naładowania.
Akumulator Battery Power 36 V / 2,5 Ah: Platforma bateryjna Kärcher 36 V
Platforma bateryjna Kärcher 36 V
Może być wykorzystywana we wszystkich 36 V urządzeniach opartych na platformie bateryjnej Kärcher Do wszystkich urządzeń akumulatorowych z platformy bateryjnej 36 V Kärcher Battery.
Akumulator Battery Power 36 V / 2,5 Ah: Bateria litowo-jonowa
Bateria litowo-jonowa
Akumulator litowo-jonowy gwarantuje stałą moc, zapobiegając samorozładowaniu się i efektowi pamięci.
Automatyczny tryb zabezpieczający przed głębokim rozładowaniem
  • Przedłuża żywotność ogniw baterii.
Stopień ochrony IPX 5 — zabezpieczenie przed strumieniami wody ze wszystkich kierunków
  • Niezawodna ochrona przed wodą.
Efektywne zarządzanie temperaturą
  • Najwyższa jakość dzięki wydajnemu buforowi ciepła oraz inteligentnemu zarządzaniu akumulatorem.
Inteligentny monitoring ogniw baterii
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem baterii.
Solidna obudowa
  • Obudowy akumulatorów Kärcher są niezwykle odporne na wstrząsy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 36
Wydajność (Ah) 2,5
Energia (Wh) 90
Kolor czarny
Waga (kg) 0,9
Waga z opakowaniem (kg) 1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 134 x 88 x 73
Akumulator Battery Power 36 V / 2,5 Ah
Akumulator Battery Power 36 V / 2,5 Ah

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