Akumulator Battery Power 36 V / 2,5 Ah
36 V / 2.5 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 36 V platformą bateryjną.
Wymienny akumulator Kärcher 36 V/2,5 Ah nadaje się do wszystkich urządzeń w platformie bateryjnej Kärcher 36 V Battery Power. Dzięki innowacyjnej technologii Real Time Technology i wyświetlaczowi LCD możliwy jest stały wgląd w pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania oraz stan naładowania, zależnie od używanego urządzenia. Wydajne ogniwa litowo-jonowe zapewniają stałą wydajność oraz chronią akumulator przed samorozładowaniem i utratą pojemności z powodu częstego częściowego rozładowywania (efekt pamięci).
Cechy i zalety
Technologia pokazująca aktualny stan bateriiZintegrowany wyświetlacz LCD pokazuje pozostały czas pracy, czas ładowania i stan naładowania.
Platforma bateryjna Kärcher 36 VMoże być wykorzystywana we wszystkich 36 V urządzeniach opartych na platformie bateryjnej Kärcher Do wszystkich urządzeń akumulatorowych z platformy bateryjnej 36 V Kärcher Battery.
Bateria litowo-jonowaAkumulator litowo-jonowy gwarantuje stałą moc, zapobiegając samorozładowaniu się i efektowi pamięci.
Automatyczny tryb zabezpieczający przed głębokim rozładowaniem
- Przedłuża żywotność ogniw baterii.
Stopień ochrony IPX 5 — zabezpieczenie przed strumieniami wody ze wszystkich kierunków
- Niezawodna ochrona przed wodą.
Efektywne zarządzanie temperaturą
- Najwyższa jakość dzięki wydajnemu buforowi ciepła oraz inteligentnemu zarządzaniu akumulatorem.
Inteligentny monitoring ogniw baterii
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem baterii.
Solidna obudowa
- Obudowy akumulatorów Kärcher są niezwykle odporne na wstrząsy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|36
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Energia (Wh)
|90
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|134 x 88 x 73
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