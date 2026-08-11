Wymienny akumulator Kärcher 36 V/2,5 Ah nadaje się do wszystkich urządzeń w platformie bateryjnej Kärcher 36 V Battery Power. Dzięki innowacyjnej technologii Real Time Technology i wyświetlaczowi LCD możliwy jest stały wgląd w pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania oraz stan naładowania, zależnie od używanego urządzenia. Wydajne ogniwa litowo-jonowe zapewniają stałą wydajność oraz chronią akumulator przed samorozładowaniem i utratą pojemności z powodu częstego częściowego rozładowywania (efekt pamięci).