Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 3 Battery Premium Set
Bezprzewodowy, zasilany bateryjnie odkurzacz uniwersalny do pracy na sucho i na mokro. W zestawie z litowo-jonową baterią 36 V, jest równie funkcjonalny jak model zasilany sieciowo, ale znacznie bardziej mobilny i wygodny w użytkowaniu. Doskonale sprawdzi się w domu i na posesji, a także jako odkurzacz samochodowy. Gwarantuje pełną swobodę pracy i jest niezależny od dostępności do sieci elektrycznej.
Koniec z irytującym plątaniem się kabla pod nogami podczas pracy i koniecznością podpinania przedłużaczy przy odkurzaniu auta. Odkurzacz doskonale sprawdzi się w roli odkurzacza samochodowego oraz w piwnicy, garażu, przydomowym warsztacie, a także na podjeździe i tarasie. Jego zaletą są kompaktowe wymiary, niewielki ciężar, wielofunkcyjność i wyjątkowo korzystna cena w stosunku do jakości. Funkcja wydmuchu umożliwia usuwanie liści w jedno miejsce, gdy nie ma potrzeby zasysania ich do zbiornika. Zaczep na zderzaku umożliwia szybkie i wygodne odstawienie ssawki podczas krótkich przerw w pracy. Filtry kartridżowy przystosowany jest do pracy na mokro i sucho. W standardzie 17 litrowy zbiornik na zanieczyszczenia wykonany ze stali szlachetnej i wąż ssący o długości 2 m. Bateria 36 V jest kompatybilna z uniwersalną platformą bateryjną Kärcher i może być wykorzystywana we wszystkich urządzeniach Kärcher zasilanych baterią 36 V.
Cechy i zalety
Wymienna bateria 36 VPełna swoboda pracy i niezależność od dostępu do sieci elektrycznej. Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher zasilanymi baterią 36 V.
Niezawodny filtr kartridżowyPraca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.
Praktyczna funkcja wydmuchuUżyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika. Skuteczne odkurzanie zanieczyszczeń.
Ssawka podłogowa i rura ssąca
- Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
- Maksymalna wygoda odkurzania.
Wypinane kolanko
- Możliwość podłączenia różnych ssawek bezpośrednio do węża ssącego.
- Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
Praktyczna pozycja parking
- Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Praktyczny schowek na akcesoria
- Łatwo dostępny osprzęt odkurzacza – rura ssąca, kabel zasilający, czy akcesoria przechowywane na obudowie.
System zamykania "Pull & Push"
- Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
- Odkurzacz łatwy i wygodny w transporcie.
Duże rolki transportowe
- Wygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|300
|Moc ssania (W)
|80
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 110
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 40
|Pojemność zbiornika (l)
|17
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia żółty Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa żółty
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|36
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 70 (2,5 Ah) / ok. 140 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|ok. 15 (2,5 Ah)
|Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min)
|315
|Moc znamionowa (A)
|0,5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|67
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|10
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|388 x 340 x 525
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Akumulator: Akumulator Battery Power 36 V / 2.5 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Ładowarka standardowa 36 V Battery Power (1 szt.)
- Długość węża ssącego: 2 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Wypinane kolanko
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
- Ssawka szczelinowa
- Filtr kartridżowy: 1 szt., Celuloza
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy
Wyposażenie
- Inteligentny wyświetlacz: zintegrowane z akumulatorem
- Funkcja wydmuchu
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 4 szt.
Wideo
Zastosowania
- Tarasy
- Teren wokół domu i ogród
- Altana
- Wnętrze samochodu
- Płyny
- Warsztat
- Garaż
- Piwnica
- Czyszczenie strefy wejścia
- Warsztat majsterkowicza
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.