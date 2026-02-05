Koniec z irytującym plątaniem się kabla pod nogami podczas pracy i koniecznością podpinania przedłużaczy przy odkurzaniu auta. Odkurzacz doskonale sprawdzi się w roli odkurzacza samochodowego oraz w piwnicy, garażu, przydomowym warsztacie, a także na podjeździe i tarasie. Jego zaletą są kompaktowe wymiary, niewielki ciężar, wielofunkcyjność i wyjątkowo korzystna cena w stosunku do jakości. Funkcja wydmuchu umożliwia usuwanie liści w jedno miejsce, gdy nie ma potrzeby zasysania ich do zbiornika. Zaczep na zderzaku umożliwia szybkie i wygodne odstawienie ssawki podczas krótkich przerw w pracy. Filtry kartridżowy przystosowany jest do pracy na mokro i sucho. W standardzie 17 litrowy zbiornik na zanieczyszczenia wykonany ze stali szlachetnej i wąż ssący o długości 2 m. Bateria 36 V jest kompatybilna z uniwersalną platformą bateryjną Kärcher i może być wykorzystywana we wszystkich urządzeniach Kärcher zasilanych baterią 36 V.