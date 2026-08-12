Szybka ładowarka do wszystkich 36-woltowych wymiennych akumulatorów w platformie bateryjnej Kärcher 36 V Battery Power szybko ładuje akumulatory do pełna. Na przykład szybka ładowarka ładuje wymienny akumulator 36 V/2,5 Ah Kärcher do 80% w zaledwie 48 minut. Ponadto obudowa akumulatora jest wyposażona również we wbudowany uchwyt ścienny.