Szybka ładowarka 36 V
Szybka ładowarka do baterii 36 V. Umożliwia naładowanie baterii 36 V / 2.5 Ah w 80 % w zaledwie 45 minut.
Szybka ładowarka do wszystkich 36-woltowych wymiennych akumulatorów w platformie bateryjnej Kärcher 36 V Battery Power szybko ładuje akumulatory do pełna. Na przykład szybka ładowarka ładuje wymienny akumulator 36 V/2,5 Ah Kärcher do 80% w zaledwie 48 minut. Ponadto obudowa akumulatora jest wyposażona również we wbudowany uchwyt ścienny.
Cechy i zalety
Szybka ładowarkaUmożliwia naładowanie baterii 36 V / 2.5 Ah do 80 % w zaledwie 48 minut. Ładuje wymienny akumulator 36 V/5,0 Ah Kärcher do 80% w 1,5 godziny.
Szeroki zakres zastosowańKompatybilna ze wszystkimi akumulatorami z platformy bateryjnej 36 V Kärcher.
Możliwość montażu na ścianieSchludne mocowanie na ścianie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|czas ładowania akumulatora za pomocą szybkiej ładowarki
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Bateria 36 V / 2.5 Ah:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)
Bateria 36 V / 5.0 Ah:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
|Moc znamionowa (A)
|2,5
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|184 x 133 x 88
Wideo
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