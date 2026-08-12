Szybka ładowarka 36 V

Szybka ładowarka do baterii 36 V. Umożliwia naładowanie baterii 36 V / 2.5 Ah w 80 % w zaledwie 45 minut.

Szybka ładowarka do wszystkich 36-woltowych wymiennych akumulatorów w platformie bateryjnej Kärcher 36 V Battery Power szybko ładuje akumulatory do pełna. Na przykład szybka ładowarka ładuje wymienny akumulator 36 V/2,5 Ah Kärcher do 80% w zaledwie 48 minut. Ponadto obudowa akumulatora jest wyposażona również we wbudowany uchwyt ścienny.

Cechy i zalety
Szybka ładowarka 36 V: Szybka ładowarka
Szybka ładowarka
Umożliwia naładowanie baterii 36 V / 2.5 Ah do 80 % w zaledwie 48 minut. Ładuje wymienny akumulator 36 V/5,0 Ah Kärcher do 80% w 1,5 godziny.
Szybka ładowarka 36 V: Szeroki zakres zastosowań
Szeroki zakres zastosowań
Kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami z platformy bateryjnej 36 V Kärcher.
Szybka ładowarka 36 V: Możliwość montażu na ścianie
Możliwość montażu na ścianie
Schludne mocowanie na ścianie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
czas ładowania akumulatora za pomocą szybkiej ładowarki Bateria 36 V / 2.5 Ah:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)

Bateria 36 V / 5.0 Ah:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
Moc znamionowa (A) 2,5
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Kolor czarny
Waga (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 0,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 184 x 133 x 88
Szybka ładowarka 36 V

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