Odkurzacz akumulatorowy T 15/1 Bp Adv

Solidny i ergonomiczny akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho T 15/1 Bp Adv zachwyca swoją zrównoważoną konstrukcją, doskonałą mocą ssania i szeroką gamą akcesoriów. Składa się w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾.

Nasz akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho T 15/1 Bp Adv o pojemności zbiornika wynoszącej 15 litrów charakteryzuje się trwałością, szeroką gamą akcesoriów i pierwszorzędnym stosunkiem ceny do wydajności. O trwałości i solidności świadczy również jakość wykonania podwozia, obudowy, zderzaka i dużych kół. Odkurzacz imponuje wydajnymi akumulatorami Kärcher Battery Power+ (36 V), które zapewniają doskonałe efekty czyszczenia. Przy zaledwie 57 dB(A) jest tak cichy, że może być używany w obszarach wrażliwych na hałas takich jak hotele czy szpitale. Ponieważ składa się w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾, zasoby oraz energia są oszczędzane już na etapie produkcji. Odkurzacz T 15/1 Bp Adv zawiera uchwyt do przenoszenia z funkcją składania dla ergonomicznego przechowywania, jest zwrotny oraz zaprojektowany w taki sposób by przy pracy nie możliwe było jego przewrócenie. W zestawie znajduje się ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki, które można zawsze przechowywać w łatwo dostępnym miejscu na odkurzaczu. W zestawie znajduje się również szeroka gama akcesoriów: wąż ssący, kolanko antystatyczne, lekka (aluminium) teleskopowa rura ssąca z regulacją wysokości , przełączana ssawka podłogowa i ssawka do parkietu. Należy pamiętać, że akumulator i odpowiednią szybką ładowarkę zamawia się oddzielnie.

Cechy i zalety
Odkurzacz akumulatorowy T 15/1 Bp Adv: Zrównoważony i wytrzymały: 45% materiałów pochodzących z recyklingu
Zrównoważony i wytrzymały: 45% materiałów pochodzących z recyklingu
Produkcja: mniejsze zużycie surowców i energii. Niższa emisja CO₂ dzięki produkcji z materiałów pochodzących z recyklingu.
Odkurzacz akumulatorowy T 15/1 Bp Adv: Tryb eco!efficiency
Tryb eco!efficiency
Zrównoważony rozwój dzięki zmniejszonemu zużyciu energii. Mniejsza głośność i zanieczyszczenie hałasem. Dłuższy czas pracy akumulatora.
Odkurzacz akumulatorowy T 15/1 Bp Adv: Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcja
Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcja
Ergonomiczny transport: może być noszony blisko ciała. Ergonomiczne kolanko i wygodny uchwyt do przenoszenia. Oszczędność miejsca i inteligentne rozwiązania: łatwe przechowywanie.
Niski poziom hałasu roboczego wynoszący zaledwie 57 dB(A)
  • Idealny do pracy w miejscach wrażliwych na hałas.
  • Mniejsze zanieczyszczenie hałasem nawet w nocy.
  • Zmniejsza ryzyko, takie jak stres lub uszkodzenie słuchu.
Niska waga
  • Transport bez wysiłku, nawet jedną ręką.
  • Łatwy do przenoszenia po schodach.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
  • Kompatybilność: wszystkie akumulatory 36 V Kärcher Battery Power+/Power.
  • Praktyczny wskaźnik pozostałego czasu pracy na samym akumulatorze.
  • Wydajny akumulator można szybko i łatwo wymienić.
Przyjazna dla użytkownika koncepcja obsługi
  • Dwa duże przyciski: przełącznik wł./wył. i tryb eco!efficiency.
  • Szybka i łatwa obsługa nogą lub ręką.
  • Praktyczna pozycja parkingowa do schludnego przechowywania.
Kompleksowy zakres akcesoriów
  • Dysza podłogowa, dysza do parkietu, dysza szczelinowa i dysza do tapicerki.
  • Wysokiej jakości kosz filtrujący i fizelinowy worek filtracyjny.
  • Lekka teleskopowa rura ssąca z regulacją wysokości wykonana z aluminium.
Stały główny kosz filtrujący
  • Trwałość, solidność i zrównoważony rozwój.
  • Wzmocniona fizelina.
  • Nadają się do prania ręcznego w temperaturze 30°C i wielokrotnego użytku.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
  • Głowica urządzenia oferuje miejsce do przechowywania ssawki szczelinowej i ssawki do tapicerki.
  • Akcesoria są przechowywane w sposób oszczędzający miejsce i zawsze łatwo dostępne.
  • Bezpieczny i wygodny transport urządzenia i akcesoriów.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Pojemność zbiornika (l) 15
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 57
Wydatek powietrza (l/s) 40
Moc znamionowa (W) 500
Podciśnienie (mbar/kPa) 223 / 22
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) ok. 150 (7,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (/min) Tryb eco!efficiency: / maks. 66 (7,5 Ah) Tryb zasilania: / maks. 31 (7,5 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 50 (6,0 Ah) Tryb zasilania: / maks. 22 (6,0 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 58 / 81
Moc znamionowa (A) 6
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 7,1
Waga z opakowaniem (kg) 10
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 430 x 255 x 405

Zakres dostawy

  • Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
  • Teleskopowa rura ssąca: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopowa rura ssąca, materiał: Aluminium
  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Dysza do parkietów
  • Ssawka do tapicerki
  • Ssawka szczelinowa
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
  • Kosz na filtr stały: Fizelina

Wyposażenie

  • Tryb eco!efficiency
  • Składany, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
  • Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Odkurzacz akumulatorowy T 15/1 Bp Adv
Odkurzacz akumulatorowy T 15/1 Bp Adv
Odkurzacz akumulatorowy T 15/1 Bp Adv
Odkurzacz akumulatorowy T 15/1 Bp Adv
Odkurzacz akumulatorowy T 15/1 Bp Adv

Wideo

Zastosowania
  • Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
  • Podłogi twarde
  • Wykładzina/dywan
Akcesoria
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