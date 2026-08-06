Nasz akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho T 15/1 Bp Adv o pojemności zbiornika wynoszącej 15 litrów charakteryzuje się trwałością, szeroką gamą akcesoriów i pierwszorzędnym stosunkiem ceny do wydajności. O trwałości i solidności świadczy również jakość wykonania podwozia, obudowy, zderzaka i dużych kół. Odkurzacz imponuje wydajnymi akumulatorami Kärcher Battery Power+ (36 V), które zapewniają doskonałe efekty czyszczenia. Przy zaledwie 57 dB(A) jest tak cichy, że może być używany w obszarach wrażliwych na hałas takich jak hotele czy szpitale. Ponieważ składa się w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾, zasoby oraz energia są oszczędzane już na etapie produkcji. Odkurzacz T 15/1 Bp Adv zawiera uchwyt do przenoszenia z funkcją składania dla ergonomicznego przechowywania, jest zwrotny oraz zaprojektowany w taki sposób by przy pracy nie możliwe było jego przewrócenie. W zestawie znajduje się ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki, które można zawsze przechowywać w łatwo dostępnym miejscu na odkurzaczu. W zestawie znajduje się również szeroka gama akcesoriów: wąż ssący, kolanko antystatyczne, lekka (aluminium) teleskopowa rura ssąca z regulacją wysokości , przełączana ssawka podłogowa i ssawka do parkietu. Należy pamiętać, że akumulator i odpowiednią szybką ładowarkę zamawia się oddzielnie.