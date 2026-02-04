Profesjonalne odkurzacze bezprzewodowe Kärcher
Profesjonalne odkurzacze bateryjne Kärcher harmonijnie łączą niezawodność, precyzję i maksymalną wygodę użytkowania. Zasilane akumulatorowo spełnią swoje zadanie we wszystkich miejscach bez dostępu do prądu. Są niezależnie od zewnętrznych źródeł zasilania, wydajne i wyjątkowo ciche. Wykorzystują akumulatory Kärcher Battery Power+. Energooszczędny tryb eco!efficiency zapewnia wyjątkowo długi czas pracy akumulatora. Pozostały czas pracy skontrolujesz w dowolnym momencie dzięki technologii Kärcher Real Time.
Do profesjonalnego czyszczenia pośredniego.
Przyglądając się bogatej ofercie Kärcher, warto zwrócić uwagę na nowe odkurzacze na sucho z zasilaniem bateryjnym. Osiągają one rezultaty czyszczenia na poziomie równym odkurzaczom zasilanym sieciowo, gwarantując przy tym pełną niezależność i możliwość pracy "w terenie". Odkurzacz T 9/1 Bp pracuje 24 minuty na jednym ładowaniu, a w trybie eco!efficiency nawet do 46 minut. Odkurzacz BV 5/1 Bp doskonale sprawdzi się przy sprzątaniu ciasnych przestrzeni np. w kinach, autobusach czy pociągach.
Bez kabla
Odkurzacz plecakowy BV 5/1 Bp został wyposażony w innowacyjną 36-woltową baterię. Siła ssącą dorównuje odkurzaczom zasilanym tradycyjnie.
Łatwy w użyciu
Wygodną pracę BV 5/1 Bp zapewnia panel sterowania, który znajduje się na pasie biodrowym. Wszystkie funkcje odkurzacza zebrane są w jednym miejscu, a dzięki wskaźnikowi naładowania baterii zawsze wiesz ile energii pozostało do jej wyczerpania.
Funkcja oszczędzania energii
Ekonomiczny tryb eco!efficiency redukuje pobór energii elektrycznej wydłużając tym samym czas pracy baterii, a przy regularnym użytkowaniu także jej żywotność oraz obniża poziom głośności pracy.
Bezprzewodowe odkurzanie
Koniec ze schylaniem się do odłączania i podłączania kabla. Jego brak gwarantuje pełną elastyczność zastosowań i łatwość manewrowania.
Widzieć zamiast zgadywać
Dzięki technologii Kärcher Real Time, z dokładnością co do minuty znasz czas działania pozostały do rozładowania akumulatora. Dokładny czas. W czasie rzeczywistym. Uwzględniona jest także ilość aktualnie zużywanej mocy. Wskaźnik naładowania akumulatora z dokładnością, co do minuty, pokazuje również czas pozostały do pełnego naładowania.
Wydajny oraz ekologiczny
Dzięki trybowi eco!efficiency Twoje urządzenie Kärcher pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej energii i jest bardziej ciche w kontakcie z podłożem. Wydajność urządzenia zapewnia długi czas pracy akumulatora, a nawet umożliwia pracę w miejscach takich jak hotele, gdzie ważne jest zachowanie ciszy.
BVL 5/1 Bp – idealny do odkurzania w wąskich przestrzeniach
Profesjonalny odkurzacz na sucho zaprojektowany z myślą o wygodnym sprzątaniu powierzchni trudnodostępnych dla tradycyjnych odkurzaczy. Plecakowy odkurzacz Kärcher doskonale sprawdzi się w wąskich klatkach schodowych (w hotelach, szkołach, szpitalach), w autobusach, pociągach i samolotach oraz na salach kinowych czy aulach wykładowych.
- ekonomiczny tryb eco!effciency
- wskaźnik naładowania baterii na panelu kontrolnym
- bateria litowo-jonowa (36 V) ze wskaźnikiem naładowania
T 9/1 Bp – wysoka elastyczność zastosowań
Odkurzacz wyposażony w wyjątkowo pojemną baterię litowo-jonową, która gwarantuje 24 minuty czasu pracy w trybie standardowym i aż 46 minut pracy w trybie eco!effi ciency. Wysoka skuteczność odsysania zanieczyszczeń nie odbiega od tej oferowanej przez odkurzacze zasilane sieciowo, a brak krępującego ruchy kabla gwarantuje pełną elastyczność zastosowań i łatwość manewrowania.
- szybka ładowarka
- ekonomiczny tryb eco!effciency
- bateria litowo-jonowa (36 V) ze wskaźnikiem ładowania
BVL 5/1 Bp – plecakowy odkurzacz zasilany bateryjnie
T 9/1 Bp - bezprzewodowy odkurzacz do pracy na sucho
HV 1/1 Bp - bezprzewodowy odkurzacz ręczny
Najpopularniejsze zastosowania profesjonalnych odkurzaczy bezprzewodowych Kärcher
Bezprzewodowe profesjonalne urządzenia Kärcher to odkurzacze używane do czyszczenia na sucho w zamkniętych pomieszczeniach: budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej, biurach, sklepach, magazynach, kinach, samolotach, autobusach oraz w ciągach komunikacyjnych i windach. Niektóre modele będą odpowiednie także do sprzątania wnętrz zbiorników w transporcie i logistyce, w rolnictwie, przemyśle spożywczym oraz chemicznym.
Profesjonalne bateryjne odkurzacze ręczne dzięki ssawce szczelinowej i elastycznemu wężowi ssącemu idealnie nadają się do odkurzania różnych rodzajów zanieczyszczeń powstających podczas prac instalacyjnych np. podczas wiercenia oraz w każdym trudno dostępnym miejscu. Ssawka podłogowa i ssawka do tapicerki pozwalają skutecznie odkurzyć meble i tapicerkę.
Bezprzewodowe profesjonalne odkurzacze do pracy na sucho szybko, wygodnie i bez konieczności podłączenia do prądu usuną brud, drobny pył, kurz i inne suche zanieczyszczenia z wykładziny, dywanu i innych posadzek twardych. Specjalne końcówki sprawiają, że urządzenia łatwo docierają także do trudno dostępnych miejsc: najwęższych przestrzeni, szpar i zakamarków.
Wydajność pracy na jednym ładowaniu dla odkurzacza T 9/1 Bp to nawet ok. 150m2 (7,5 Ah), co pozwala na dokładne czyszczenie także dużych powierzchni bez konieczności przerywania pracy. Akumulator Kärcher Power+ o dużej mocy zapewnia długi czas pracy, natomiast wysoką moc 500 watową generuje wytrzymały bezszczotkowy silnik EC.
Lekkie modele plecakowe o imponującej mocy ssania i 5-litrowej pojemności zbiornika na zanieczyszczenia zapewniają wygodną pracę bez nadmiernego zmęczenia i pozwalają na komfortowe przenoszenie urządzenia pomiędzy obiektami. Dużym walorem takich modeli jest także bogate wyposażenie standardowe zapewniające efektywne sprzątanie w różnych warunkach: wąż ssący, kolanko, teleskopowa rura, ssawa combi, ssawka szczelinowa i do tapicerki, filtr koszykowy, odporna na rozerwanie torebka filtracyjna z fizeliny, akumulator Kärcher Power+ o dużej mocy i kompatybilna ładowarka umożliwiająca szybkie ładowanie.
Akumulatorowy odkurzacz profesjonalny Kärcher — dla kogo?
Niezawodne odkurzacze akumulatorowe Kärcher to urządzenia do komercyjnych i profesjonalnych zastosowań. Dedykowane przedstawicielom przemysłu, hotelarstwa, gastronomii, transportu czy firm sprzątających zapewniają łatwość obsługi i niezawodne działanie niezależnie od dostępu do źródła prądu. Dzięki użyciu systemu bezworkowego doskonale spełnią potrzeby osób, którym zależy na szybkim, dokładnym i wygodnym posprzątaniu nawet dużych powierzchni i trudno dostępnych miejsc przy zachowaniu maksymalnego komfortu i ograniczeniu ryzyka nadmiernego zmęczenia. Bezkonkurencyjne, wydajne i łatwe w obsłudze spełnią oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.
