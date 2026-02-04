Profesjonalne odkurzacze bezprzewodowe Kärcher

Profesjonalne odkurzacze bateryjne Kärcher harmonijnie łączą niezawodność, precyzję i maksymalną wygodę użytkowania. Zasilane akumulatorowo spełnią swoje zadanie we wszystkich miejscach bez dostępu do prądu. Są niezależnie od zewnętrznych źródeł zasilania, wydajne i wyjątkowo ciche. Wykorzystują akumulatory Kärcher Battery Power+. Energooszczędny tryb eco!efficiency zapewnia wyjątkowo długi czas pracy akumulatora. Pozostały czas pracy skontrolujesz w dowolnym momencie dzięki technologii Kärcher Real Time.

0 Produkty
Kärcher

Do profesjonalnego czyszczenia pośredniego.

Przyglądając się bogatej ofercie Kärcher, warto zwrócić uwagę na nowe odkurzacze na sucho z zasilaniem bateryjnym. Osiągają one rezultaty czyszczenia na poziomie równym odkurzaczom zasilanym sieciowo, gwarantując przy tym pełną niezależność i możliwość pracy "w terenie". Odkurzacz T 9/1 Bp pracuje 24 minuty na jednym ładowaniu, a w trybie eco!efficiency nawet do 46 minut. Odkurzacz BV 5/1 Bp doskonale sprawdzi się przy sprzątaniu ciasnych przestrzeni np. w kinach, autobusach czy pociągach.

Cinema

Bez kabla

Odkurzacz plecakowy BV 5/1 Bp został wyposażony w innowacyjną 36-woltową baterię. Siła ssącą dorównuje odkurzaczom zasilanym tradycyjnie.

bedienfeld

Łatwy w użyciu

Wygodną pracę BV 5/1 Bp zapewnia panel sterowania, który znajduje się na pasie biodrowym. Wszystkie funkcje odkurzacza zebrane są w jednym miejscu, a dzięki wskaźnikowi naładowania baterii zawsze wiesz ile energii pozostało do jej wyczerpania.

Funkcja oszczędzania energii

Funkcja oszczędzania energii

Ekonomiczny tryb eco!efficiency redukuje pobór energii elektrycznej wydłużając tym samym czas pracy baterii, a przy regularnym użytkowaniu także jej żywotność oraz obniża poziom głośności pracy.

Akku_Kabellos

Bezprzewodowe odkurzanie

Koniec ze schylaniem się do odłączania i podłączania kabla. Jego brak gwarantuje pełną elastyczność zastosowań i łatwość manewrowania.

Innovative Real Time Technology

Widzieć zamiast zgadywać

Dzięki technologii Kärcher Real Time, z dokładnością co do minuty znasz czas działania pozostały do rozładowania akumulatora. Dokładny czas. W czasie rzeczywistym. Uwzględniona jest także ilość aktualnie zużywanej mocy. Wskaźnik naładowania akumulatora z dokładnością, co do minuty, pokazuje również czas pozostały do pełnego naładowania.

eco!efficiency Modus

Wydajny oraz ekologiczny

Dzięki trybowi eco!efficiency Twoje urządzenie Kärcher pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej energii i jest bardziej ciche w kontakcie z podłożem. Wydajność urządzenia zapewnia długi czas pracy akumulatora, a nawet umożliwia pracę w miejscach takich jak hotele, gdzie ważne jest zachowanie ciszy.

BVL 5/1 Bp – idealny do odkurzania w wąskich przestrzeniach

Profesjonalny odkurzacz na sucho zaprojektowany z myślą o wygodnym sprzątaniu powierzchni trudnodostępnych dla tradycyjnych odkurzaczy. Plecakowy odkurzacz Kärcher doskonale sprawdzi się w wąskich klatkach schodowych (w hotelach, szkołach, szpitalach), w autobusach, pociągach i samolotach oraz na salach kinowych czy aulach wykładowych.

  • ekonomiczny tryb eco!effciency
  • wskaźnik naładowania baterii na panelu kontrolnym
  • bateria litowo-jonowa (36 V) ze wskaźnikiem naładowania
Odkurzacz plecakowy BVL 5/1 Bp
Akkusauger_T_9

T 9/1 Bp – wysoka elastyczność zastosowań

Odkurzacz wyposażony w wyjątkowo pojemną baterię litowo-jonową, która gwarantuje 24 minuty czasu pracy w trybie standardowym i aż 46 minut pracy w trybie eco!effi ciency. Wysoka skuteczność odsysania zanieczyszczeń nie odbiega od tej oferowanej przez odkurzacze zasilane sieciowo, a brak krępującego ruchy kabla gwarantuje pełną elastyczność zastosowań i łatwość manewrowania.

  • szybka ładowarka
  • ekonomiczny tryb eco!effciency
  • bateria litowo-jonowa (36 V) ze wskaźnikiem ładowania

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny HV 1/1 Bp

 

Odkurzacz, który zawsze masz pod ręką. Łatwy w obsłudze, lekki i wytrzymały. W zależności od wersji wyposażony w różne zestawy akcesoriów przeznaczonych do konkretnych zastosowań. Nadaje się do wykorzystania w biurach, warsztatach lub w salonach samochodowych oraz przy pracach montażowych.

Odkurzacz posiada energooszczędny tryb eco!efficiency oraz wskaźnik stanu naładowania baterii. Dzięki zasilaniu bateryjnemu jest bardzo mobilny i szybko gotowy do pracy.

icon_arrow

Wideo

BVL 5/1 Bp – plecakowy odkurzacz zasilany bateryjnie

T 9/1 Bp - bezprzewodowy odkurzacz do pracy na sucho

HV 1/1 Bp - bezprzewodowy odkurzacz ręczny 

Najpopularniejsze zastosowania profesjonalnych odkurzaczy bezprzewodowych Kärcher

Bezprzewodowe profesjonalne urządzenia Kärcher to odkurzacze używane do czyszczenia na sucho w zamkniętych pomieszczeniach: budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej, biurach, sklepach, magazynach, kinach, samolotach, autobusach oraz w ciągach komunikacyjnych i windach. Niektóre modele będą odpowiednie także do sprzątania wnętrz zbiorników w transporcie i logistyce, w rolnictwie, przemyśle spożywczym oraz chemicznym. 

Profesjonalne bateryjne odkurzacze ręczne dzięki ssawce szczelinowej i elastycznemu wężowi ssącemu idealnie nadają się do odkurzania różnych rodzajów zanieczyszczeń powstających podczas prac instalacyjnych np. podczas wiercenia oraz w każdym trudno dostępnym miejscu. Ssawka podłogowa i ssawka do tapicerki pozwalają skutecznie odkurzyć meble i tapicerkę.

Bezprzewodowe profesjonalne odkurzacze do pracy na sucho szybko, wygodnie i bez konieczności podłączenia do prądu usuną brud, drobny pył, kurz i inne suche zanieczyszczenia z wykładziny, dywanu i innych posadzek twardych. Specjalne końcówki sprawiają, że urządzenia łatwo docierają także do trudno dostępnych miejsc: najwęższych przestrzeni, szpar i zakamarków. 

Wydajność pracy na jednym ładowaniu dla odkurzacza T 9/1 Bp to nawet ok. 150m2 (7,5 Ah), co pozwala na dokładne czyszczenie także dużych powierzchni bez konieczności przerywania pracy. Akumulator Kärcher Power+ o dużej mocy zapewnia długi czas pracy, natomiast wysoką moc 500 watową generuje wytrzymały bezszczotkowy silnik EC.

Lekkie modele plecakowe o imponującej mocy ssania i 5-litrowej pojemności zbiornika na zanieczyszczenia zapewniają wygodną pracę bez nadmiernego zmęczenia i pozwalają na komfortowe przenoszenie urządzenia pomiędzy obiektami. Dużym walorem takich modeli jest także bogate wyposażenie standardowe zapewniające efektywne sprzątanie w różnych warunkach: wąż ssący, kolanko, teleskopowa rura, ssawa combi, ssawka szczelinowa i do tapicerki, filtr koszykowy, odporna na rozerwanie torebka filtracyjna z fizeliny, akumulator Kärcher Power+ o dużej mocy i kompatybilna ładowarka umożliwiająca szybkie ładowanie.

Akumulatorowy odkurzacz profesjonalny Kärcher — dla kogo?

Niezawodne odkurzacze akumulatorowe Kärcher to urządzenia do komercyjnych i profesjonalnych zastosowań. Dedykowane przedstawicielom przemysłu, hotelarstwa, gastronomii, transportu czy firm sprzątających zapewniają łatwość obsługi i niezawodne działanie niezależnie od dostępu do źródła prądu. Dzięki użyciu systemu bezworkowego doskonale spełnią potrzeby osób, którym zależy na szybkim, dokładnym i wygodnym posprzątaniu nawet dużych powierzchni i trudno dostępnych miejsc przy zachowaniu maksymalnego komfortu i ograniczeniu ryzyka nadmiernego zmęczenia. Bezkonkurencyjne, wydajne i łatwe w obsłudze spełnią oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Skontaktuj się z nami!

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

*

* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe