Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 3 Battery Set

Bezprzewodowy, zasilany bateryjnie odkurzacz uniwersalny do pracy na sucho i na mokro. W zestawie z litowo-jonową baterią 36 V, jest równie funkcjonalny jak model zasilany sieciowo, ale znacznie bardziej mobilny i wygodny w użytkowaniu. Doskonale sprawdzi się w domu i na posesji, a także jako odkurzacz samochodowy. Gwarantuje pełną swobodę pracy i jest niezależny od dostępności do sieci elektrycznej.

Koniec z irytującym plątaniem się kabla pod nogami podczas pracy i koniecznością podpinania przedłużaczy przy odkurzaniu auta. Odkurzacz doskonale sprawdzi się w roli odkurzacza samochodowego oraz w piwnicy, garażu, przydomowym warsztacie, a także na podjeździe i tarasie. Jego zaletą są kompaktowe wymiary, niewielki ciężar, wielofunkcyjność i wyjątkowo korzystna cena w stosunku do jakości. Funkcja wydmuchu umożliwia usuwanie liści w jedno miejsce, gdy nie ma potrzeby zasysania ich do zbiornika. Zaczep na zderzaku umożliwia szybkie i wygodne odstawienie ssawki podczas krótkich przerw w pracy. Filtry kartridżowy przystosowany jest do pracy na mokro i sucho. W standardzie 17 litrowy zbiornik na zanieczyszczenia wykonany z tworzywa sztucznego i wąż ssący o długości 2 m. Bateria 36 V jest kompatybilna z uniwersalną platformą bateryjną Kärcher i może być wykorzystywana we wszystkich urządzeniach Kärcher zasilanych baterią 36 V.

Cechy i zalety
Wymienna bateria 36 V
Wymienna bateria 36 V
Pełna swoboda pracy i niezależność od dostępu do sieci elektrycznej. Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher zasilanymi baterią 36 V.
Niezawodny filtr kartridżowy
Niezawodny filtr kartridżowy
Praca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.
Praktyczna funkcja wydmuchu
Praktyczna funkcja wydmuchu
Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika. Skuteczne odkurzanie zanieczyszczeń.
Ssawka podłogowa i rura ssąca
  • Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
  • Maksymalna wygoda odkurzania.
Wypinane kolanko
  • Możliwość podłączenia różnych ssawek bezpośrednio do węża ssącego.
  • Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
Praktyczna pozycja parking
  • Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Praktyczny schowek na akcesoria
  • Łatwo dostępny osprzęt odkurzacza – rura ssąca, kabel zasilający, czy akcesoria przechowywane na obudowie.
System zamykania "Pull & Push"
  • Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
  • Odkurzacz łatwy i wygodny w transporcie.
Duże rolki transportowe
  • Wygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Znamionowa moc wejściowa (W) 300
Moc ssania (W) 80
Podciśnienie (mbar) maks. 110
Wydatek powietrza (l/s) maks. 40
Pojemność zbiornika (l) 17
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Składnik koloru Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 36
Wydajność (Ah) 2,5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) ok. 70 (2,5 Ah) / ok. 140 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) ok. 15 (2,5 Ah)
Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min) 315
Moc znamionowa (A) 0,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 67
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 5,2
Waga z opakowaniem (kg) 9,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 388 x 340 x 503

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 36 V / 2.5 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Ładowarka standardowa 36 V Battery Power (1 szt.)
  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Wypinane kolanko
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
  • Ssawka szczelinowa
  • Filtr kartridżowy: 1 szt., Celuloza
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy

Wyposażenie

  • Inteligentny wyświetlacz: zintegrowane z akumulatorem
  • Funkcja wydmuchu
  • Pozycja parking
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Listwa odbojowa
  • Kółka bez hamulca: 4 szt.
Wideo

Zastosowania
  • Tarasy
  • Teren wokół domu i ogród
  • Altana
  • Wnętrze samochodu
  • Płyny
  • Warsztat
  • Garaż
  • Piwnica
  • Czyszczenie strefy wejścia
  • Warsztat majsterkowicza
