Akumulatorowy odkurzacz szczotkowy CV 30/2 Bp Anniversary Edtion

Profesjonalny akumulatorowy odkurzacz pionowy ze szczotką do dywanów i twardych powierzchni: CV 30/2 Bp Anniversary Edition w kolorze czarnym. Z automatycznym wykrywaniem podłoża, niskim prześwitem i funkcją czyszczenia szczotki.

Świętując 90. rocznicę firmy Kärcher, prezentujemy odkurzacz CV 30/2 Bp Anniversary Edition w eleganckim, czarnym kolorze. To pionowy odkurzacz szczotkowy do profesjonalnego czyszczenia wszystkich dywanów i twardych powierzchni. Idealnie dopasowuje się do wykładziny podłogowej dzięki automatycznemu wykrywaniu posadzki. Mocna szczotka dokładnie czyści włókna wykładzin tekstylnych i widocznie je prostuje. Dzięki wyjątkowo niskiej wysokości podwozia ten odkurzacz szczotkowy bez trudu sprząta również pod łóżkami i stołami. Kolejna zaleta: funkcja szybkiego i higienicznego samooczyszczania. Włosy zebrane przez szczotkę walcową są przecinane za pomocą przełącznika nożnego, a pozostałości są następnie automatycznie odkurzane. Ten zasilany akumulatorowo pionowy odkurzacz szczotkowy ma bardzo przyjazną dla użytkownika konstrukcję i jest wyposażony w innowacyjny uchwyt: przełącznik wł./wył., tryb eco!efficiency i wyświetlacz LED pokazujący pozostały czas pracy akumulatora. Uwaga: w przypadku tej wersji akumulator Kärcher Battery Power+ i kompatybilną ładowarkę zamawia się oddzielnie. Opcjonalnie dostępny jest również ultraskuteczny filtr HEPA-14. Jubileuszowa edycjia zawiera dodatkowo 10 fizelinowych worków filtracyjnych.

Cechy i zalety
Automatyczne wykrywanie posadzki
Automatyczne wykrywanie posadzki
Automatyczne dopasowanie wydajności czyszczenia do określonej powierzchni. Doskonałe rezultaty czyszczenia wykładzin i twardych posadzek.
Funkcja samooczyszczania szczotki walcowej uruchamiana za pomocą przełącznika obsługiwanego stopą.
Funkcja samooczyszczania szczotki walcowej uruchamiana za pomocą przełącznika obsługiwanego stopą.
Włosy i sierść zbierane przez szczotkę są oddzielane oraz odkurzane. Szybkie oraz skuteczne czyszczenie szczotki walcowej bez konieczności demontażu. Bezdotykowe i wyjątkowo higieniczne czyszczenie szczotki walcowej.
Wielofunkcyjny, innowacyjny uchwyt z wyświetlaczem LED
Wielofunkcyjny, innowacyjny uchwyt z wyświetlaczem LED
Ergonomiczny WŁ./WYŁ. Tryb eco!efficiency: wydłuża czas pracy akumulatora, obniża poziom moc akustycznej. Na wyświetlaczu LED widoczny jest pozostały czas pracy akumulatora.
Kompaktowy design z bardzo niewielkim prześwitem
  • Elastyczny odkurzacz można ustawić płasko na posadzce.
  • Umożliwia łatwe odkurzanie pod łóżkami oraz innymi meblami.
36 V platforma bateryjna Kärcher Battery Power+
  • Kompatybilne ze wszystkimi 36 V akumulatorami Kärcher Battery Power+ oraz Battery Power.
  • Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Podciśnienie (mbar/kPa) 187 / 18,7
Wydatek powietrza (l/s) 34
Moc znamionowa (W) 420
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 64
Pojemność zbiornika (l) 3
Szerokość robocza (cm) 30
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (/min) Tryb eco!efficiency: / maks. 50 (6,0 Ah) Tryb zasilania: / maks. 32 (6,0 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 67 (7,5 Ah) Tryb zasilania: / maks. 47 (7,5 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 44 / 68
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 6,5
Waga z opakowaniem (kg) 9,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 310 x 1150

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Ilość worków filtracyjnych: 10 szt.
  • Ssawka szczelinowa
  • Ssawka do tapicerki
  • Twardość szczotki walcowej: średnio-miękka
  • Ilość szczotek walcowych: 1 szt.
  • Kolor szczotki walcowej: czarny
  • Odłączana rura ssąca
  • Rozciągliwy wąż ssący

Wyposażenie

  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
Zastosowania
  • Polecany do zastosowania we wnętrzach
  • Dokładne czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg - od twardych po dywany.
