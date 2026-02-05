Świętując 90. rocznicę firmy Kärcher, prezentujemy odkurzacz CV 30/2 Bp Anniversary Edition w eleganckim, czarnym kolorze. To pionowy odkurzacz szczotkowy do profesjonalnego czyszczenia wszystkich dywanów i twardych powierzchni. Idealnie dopasowuje się do wykładziny podłogowej dzięki automatycznemu wykrywaniu posadzki. Mocna szczotka dokładnie czyści włókna wykładzin tekstylnych i widocznie je prostuje. Dzięki wyjątkowo niskiej wysokości podwozia ten odkurzacz szczotkowy bez trudu sprząta również pod łóżkami i stołami. Kolejna zaleta: funkcja szybkiego i higienicznego samooczyszczania. Włosy zebrane przez szczotkę walcową są przecinane za pomocą przełącznika nożnego, a pozostałości są następnie automatycznie odkurzane. Ten zasilany akumulatorowo pionowy odkurzacz szczotkowy ma bardzo przyjazną dla użytkownika konstrukcję i jest wyposażony w innowacyjny uchwyt: przełącznik wł./wył., tryb eco!efficiency i wyświetlacz LED pokazujący pozostały czas pracy akumulatora. Uwaga: w przypadku tej wersji akumulator Kärcher Battery Power+ i kompatybilną ładowarkę zamawia się oddzielnie. Opcjonalnie dostępny jest również ultraskuteczny filtr HEPA-14. Jubileuszowa edycjia zawiera dodatkowo 10 fizelinowych worków filtracyjnych.