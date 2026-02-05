Akumulatorowy odkurzacz szczotkowy CV 30/2 Bp Anniversary Edtion
Profesjonalny akumulatorowy odkurzacz pionowy ze szczotką do dywanów i twardych powierzchni: CV 30/2 Bp Anniversary Edition w kolorze czarnym. Z automatycznym wykrywaniem podłoża, niskim prześwitem i funkcją czyszczenia szczotki.
Świętując 90. rocznicę firmy Kärcher, prezentujemy odkurzacz CV 30/2 Bp Anniversary Edition w eleganckim, czarnym kolorze. To pionowy odkurzacz szczotkowy do profesjonalnego czyszczenia wszystkich dywanów i twardych powierzchni. Idealnie dopasowuje się do wykładziny podłogowej dzięki automatycznemu wykrywaniu posadzki. Mocna szczotka dokładnie czyści włókna wykładzin tekstylnych i widocznie je prostuje. Dzięki wyjątkowo niskiej wysokości podwozia ten odkurzacz szczotkowy bez trudu sprząta również pod łóżkami i stołami. Kolejna zaleta: funkcja szybkiego i higienicznego samooczyszczania. Włosy zebrane przez szczotkę walcową są przecinane za pomocą przełącznika nożnego, a pozostałości są następnie automatycznie odkurzane. Ten zasilany akumulatorowo pionowy odkurzacz szczotkowy ma bardzo przyjazną dla użytkownika konstrukcję i jest wyposażony w innowacyjny uchwyt: przełącznik wł./wył., tryb eco!efficiency i wyświetlacz LED pokazujący pozostały czas pracy akumulatora. Uwaga: w przypadku tej wersji akumulator Kärcher Battery Power+ i kompatybilną ładowarkę zamawia się oddzielnie. Opcjonalnie dostępny jest również ultraskuteczny filtr HEPA-14. Jubileuszowa edycjia zawiera dodatkowo 10 fizelinowych worków filtracyjnych.
Cechy i zalety
Automatyczne wykrywanie posadzkiAutomatyczne dopasowanie wydajności czyszczenia do określonej powierzchni. Doskonałe rezultaty czyszczenia wykładzin i twardych posadzek.
Funkcja samooczyszczania szczotki walcowej uruchamiana za pomocą przełącznika obsługiwanego stopą.Włosy i sierść zbierane przez szczotkę są oddzielane oraz odkurzane. Szybkie oraz skuteczne czyszczenie szczotki walcowej bez konieczności demontażu. Bezdotykowe i wyjątkowo higieniczne czyszczenie szczotki walcowej.
Wielofunkcyjny, innowacyjny uchwyt z wyświetlaczem LEDErgonomiczny WŁ./WYŁ. Tryb eco!efficiency: wydłuża czas pracy akumulatora, obniża poziom moc akustycznej. Na wyświetlaczu LED widoczny jest pozostały czas pracy akumulatora.
Kompaktowy design z bardzo niewielkim prześwitem
- Elastyczny odkurzacz można ustawić płasko na posadzce.
- Umożliwia łatwe odkurzanie pod łóżkami oraz innymi meblami.
36 V platforma bateryjna Kärcher Battery Power+
- Kompatybilne ze wszystkimi 36 V akumulatorami Kärcher Battery Power+ oraz Battery Power.
- Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Wydatek powietrza (l/s)
|34
|Moc znamionowa (W)
|420
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|64
|Pojemność zbiornika (l)
|3
|Szerokość robocza (cm)
|30
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb eco!efficiency: / maks. 50 (6,0 Ah) Tryb zasilania: / maks. 32 (6,0 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 67 (7,5 Ah) Tryb zasilania: / maks. 47 (7,5 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|44 / 68
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|9,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|260 x 310 x 1150
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Ilość worków filtracyjnych: 10 szt.
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka do tapicerki
- Twardość szczotki walcowej: średnio-miękka
- Ilość szczotek walcowych: 1 szt.
- Kolor szczotki walcowej: czarny
- Odłączana rura ssąca
- Rozciągliwy wąż ssący
Wyposażenie
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
Zastosowania
- Polecany do zastosowania we wnętrzach
- Dokładne czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg - od twardych po dywany.
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.