Profesjonalne odkurzacze szczotkowe Kärcher

Odkurzacz szczotkowy Kärcher – co to za urządzenie?

Odkurzacz szczotkowy to połączenie klasycznego odkurzacza z obrotową szczotką, która wyczesuje brud z dywanów i wykładzin. Dzięki temu radzi sobie lepiej niż standardowe urządzenia w miejscach, gdzie zabrudzenia wnikają głęboko we włókna. To rozwiązanie idealne do biur, hoteli i MIEJSC, w których podłogi szybko się brudzą, a zanieczyszczenia osiadają głęboko w strukturze dywanu.

Odkurzacz szczotkowy Kärcher to standardowy model odkurzacza, wyposażony w dodatkową szczotkę walcową lub obrotową. Podczas pracy szczotka unosi i rozczesuje włókna dywanu, dzięki czemu urządzenie usuwa brud zalegający głębiej, a nie tylko ten z powierzchni.

Jest przeznaczony do dokładnego czyszczenia dywanów, wykładzin dywanowych oraz twardych posadzek, na których gromadzą się włosy, sierść, piasek czy drobne nitki.