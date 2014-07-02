Profesjonalne odkurzacze szczotkowe Kärcher
Tradycyjne i akumulatorowe profesjonalne odkurzacze szczotkowe Kärcher to nowy wymiar profesjonalnego sprzątania. Ciche, niezawodne i precyzyjne zapewniają wysoką skuteczność czyszczenia dywanów, wykładzin dywanowych i innych twardych posadzek. Wysoka siła ssąca, odporne na uszkodzenia zbiorniki na zanieczyszczenia i przemyślana konstrukcja są gwarancją niezawodnej pracy przez lata.
Odkurzacz szczotkowy Kärcher – co to za urządzenie?
Odkurzacz szczotkowy to połączenie klasycznego odkurzacza z obrotową szczotką, która wyczesuje brud z dywanów i wykładzin. Dzięki temu radzi sobie lepiej niż standardowe urządzenia w miejscach, gdzie zabrudzenia wnikają głęboko we włókna. To rozwiązanie idealne do biur, hoteli i MIEJSC, w których podłogi szybko się brudzą, a zanieczyszczenia osiadają głęboko w strukturze dywanu.
Odkurzacz szczotkowy Kärcher to standardowy model odkurzacza, wyposażony w dodatkową szczotkę walcową lub obrotową. Podczas pracy szczotka unosi i rozczesuje włókna dywanu, dzięki czemu urządzenie usuwa brud zalegający głębiej, a nie tylko ten z powierzchni.
Jest przeznaczony do dokładnego czyszczenia dywanów, wykładzin dywanowych oraz twardych posadzek, na których gromadzą się włosy, sierść, piasek czy drobne nitki.
Najpopularniejsze zastosowania profesjonalnych odkurzaczy szczotkowych Kärcher
Profesjonalne odkurzacze kolumnowe i standardowe Kärcher to urządzenia, które doskonale sprawdzają się do dogłębnego odkurzania podłóg twardych, dywanów oraz wykładzin tekstylnych i dywanowych. Znajdują zastosowanie przede wszystkim w budynkach mieszkalnych, biurowcach, obiektach gastronomicznych, sklepach, magazynach, szpitalach, hotelach czy przedszkolach. Modele o najniższym poziom ciśnienia akustycznego to idealny wybór do użytkowania w obszarach wrażliwych na hałas.
Dzięki bogatemu wyposażeniu standardowemu (w zależności od modelu - szczotka walcowa, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, odłączana rura ssąca, rozciągliwy wąż ssący, torebka filtracyjna) profesjonalne odkurzacze szczotkowe świetnie radzą sobie z dokładnym zbieraniem suchych elementów: kurzu, pyłu, sierści, włosów, nici, cząstek brudu oraz innych zanieczyszczeń, które trudno usunąć za pomocą standardowego odkurzacza. Z powodzeniem docierają także do trudno dostępnych miejsc: narożników, listew podłogowych czy zakamarków.
Modele wyposażone w system przeciwbieżnych walców szczotki dostosowują się do struktury dywanów i wykładzin, umożliwiając odkurzanie na twardych i tekstylnych wykładzinach podłogowych bez konieczności zmiany szczotki. Możliwość dopasowania ustawień szczotki głównej do rodzaju wykładziny zapewnia skuteczne zebranie każdego rodzaju zanieczyszczeń z różnych powierzchni.
To urządzenie szczególnie poleca się je do miejsc, w których dywany są mocno narażone na ciągłe zabrudzenia, np.:
- biura i open space,
- hotele i pensjonaty,
- sklepy i butiki,
- restauracje i korytarze,
- domy z dywanami i wykładzinami,
- wnętrza, w których mieszkają zwierzęta,
- obiekty komercyjne o dużym natężeniu ruchu.
Profesjonalny odkurzacz szczotkowy Kärcher — dla kogo?
Profesjonalne urządzenia szczotkowe Kärcher to uniwersalne odkurzacze przeznaczone do dogłębnego odkurzania dywanów i wykładzin na małych, średnich i dużych powierzchniach. Dedykowane przedstawicielom przemysłu, hotelarstwa, gastronomii, transportu czy firm sprzątających zapewniają maksymalny komfort odkurzania, niezawodność i precyzję. Zaprojektowane z myślą o profesjonalistach, którzy chcą uczynić sprzątanie szybszym, wygodniejszym i dokładniejszym niż kiedykolwiek wcześniej wyznaczają standardy w dziedzinie wydajności, funkcjonalności oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Dlaczego warto wybrać odkurzacz szczotkowy?
Odkurzacze szczotkowe sprawdzają się tam, gdzie typowe urządzenia mają ograniczone możliwości. Najważniejsze ich zalety to:
- dokładne czyszczenie dywanów dzięki pracy obrotowej szczotki,
- wydajne zbieranie włosów i sierści,
- wysoka skuteczność na wykładzinach obiektowych,
- usuwanie zabrudzeń, które wniknęły między włókna,
- równomierne prowadzenie po powierzchni,
- odporność na intensywną eksploatację w profesjonalnych warunkac
Jakie są rodzaje odkurzaczy szczotkowych?
Odkurzacze szczotkowe występują w kilku wariantach. Dzięki temu można dobrać model idealnie dopasowany do rodzaju powierzchni, intensywności pracy i warunków, w jakich urządzenie będzie używane.
Odkurzacz z elektroszczotką
To klasyczny odkurzacz do dywanów i wykładzin z końcówką wyposażoną w małą, elektrycznie napędzaną szczotkę. Sprawdza się w domu, szczególnie tam, gdzie są dywany z krótkim włosiem i schody. Nie jest to pełnoprawny odkurzacz szczotkowy, ale stanowi jego lżejszą wersję z możliwością wyczesywania brudu z powierzchni.
Odkurzacz kolumnowy (pionowy)
Dzięki dużej szerokości roboczej umożliwia szybkie czyszczenie wykładzin w biurach, hotelach, korytarzach i większych powierzchniach. To najpopularniejszy typ w segmencie profesjonalnym.
Modele akumulatorowe
Zapewniają pełną mobilność, brak kabla i dużą swobodę pracy. Idealne do obiektów o rozbudowanym układzie pomieszczeń, hoteli, galerii handlowych czy biur. Dzięki akumulatorom dużej pojemności pracują długo i cicho.
Urządzenia z przeciwbieżnymi szczotkami
Wyposażone w dwa wałki, które obracają się w przeciwnych kierunkach. Taka konstrukcja pozwala na głębokie czyszczenie wykładzin i rozczesywanie włókien, co znacząco zwiększa skuteczność usuwania piasku, włosów i zbitego brudu.
Skontaktuj się z nami!
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
Kontakt i newsletter
Kontakt z Kärcher: skontaktuj się z nami wypełniając formularz powyżej lub zadzwoń 12 63 97 105 lub 801 811 234
Newsletter: zapisz się do newslettera jeśli chcesz otrzymywać w przyszłości informacje o nowych produktach i promocjach.
Jaki odkurzacz szczotkowy wybrać? Praktyczne porady
Dobór odpowiedniego modelu zależy od rodzaju podłoża, intensywności użytkowania oraz tego, czy pracujesz w przestrzeni domowej, czy komercyjnej. Oto najważniejsze elementy, które warto przeanalizować:
- Rodzaj szczotki – odkurzacz z obrotową szczotką świetnie nadaje się do czyszczenia dywanów z sierści zwierząt. Szczotka walcowa to dobry wybór do dywanów z krótkim i średnim włosiem oraz wykładzin obiektowych.
- Szerokość robocza szczotki – im większa, tym szybciej odkurzysz duże powierzchnie.
- Moc i siła ssania – modele dwusilnikowe (osobny silnik dla ssania i szczotki) zapewniają wysoką efektywność.
- Filtracja – do biur, hoteli i miejsc o dużym ruchu najlepiej wybrać filtrację wielostopniową lub HEPA, która zatrzymuje alergeny i drobny pył. W mniej wymagających przestrzeniach wystarczy standardowy filtr, który zabezpiecza silnik i utrzymuje podstawową czystość powietrza.
- Zasilanie – akumulator zapewnia swobodną i cichą pracę. Urządzenia na kablu ma nieograniczony czas pracy i stabilną moc.
- Głośność pracy – jeśli odkurzacz ma być używany w obiektach czynnych przez cały dzień (hotele, recepcje, biura), wybierz model emitujący do ok. 60–65 dB. Wtedy sprzątanie nie będzie zakłócać pracy ani komfortu osób przebywających w środku.
- Dodatkowe akcesoria – przydatne mogą być np. ssawki do krawędzi, wymienne szczotki, rury teleskopowe czy końcówki do twardych powierzchni.
Szczotkowy odkurzacz do sierści to doskonały wybór do czyszczenia dywanów, wykładzin i powierzchniach z włosiem. Dzięki mechanicznej pracy szczotki urządzenie usuwa brud z głębszych warstw i zapewnia znacznie większą skuteczność czyszczenia.
Wybierz model dopasowany do swoich powierzchni, aby sprzątanie było szybsze, dokładniejsze i wygodniejsze.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o odkurzacz szczotkowy
Jaki odkurzacz szczotkowy najlepiej poradzi sobie z sierścią zwierząt?
Najskuteczniejsze są modele z mocną szczotką obrotową i wysoką siłą ssania. Dobrze sprawdzają się urządzenia z podwójnymi szczotkami lub automatyczną regulacją docisku.
Czym różni się odkurzacz szczotkowy od tradycyjnego odkurzacza?
Odkurzacz szczotkowy ma obrotową szczotkę, która wyczesuje zabrudzenia z włókien dywanu. Tradycyjny odkurzacz zasysa brud tylko z powierzchni, więc nie czyści tak głęboko.
Czy odkurzacz z obrotową szczotką jest bezpieczny?
Tak, jest bezpieczny, o ile używasz go zgodnie z przeznaczeniem. Nie zaleca się stosowania go na bardzo delikatnych tkaninach lub dywanach z luźnym włosiem. Tam lepiej wyłączyć szczotkę lub użyć delikatnej końcówki.