Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 3 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Odkurzanie bez ograniczeń: akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 3 Battery z platformy akumulatorowej 36 V Kärcher Battery Power. Akumulator i ładowarka do zakupienia osobno.

WD 3 Battery jest tak samo funkcjonalny jak odkurzacz uniwersalny z przewodem, ale nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej. W zależności od baterii, czas pracy wynosi od 15 do 30 minut (bateria nie wchodzi w zakres dostawy). Elastyczny akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho posiada również wytrzymały i odporny na uderzenia plastikowy pojemnik o pojemności 17 litrów, a także filtr kartridżowy ułatwiający odkurzanie suchych i mokrych zanieczyszczeń bez konieczności wymiany filtra. Wąż ssący o zoptymalizowanym przepływie i ssawka podłogowa z mieszaną wkładką pomagają zapewnić optymalne zbieranie brudu i gwarantują doskonałą czystość. Kolejnym praktycznym detalem jest odłączany uchwyt, który umożliwia podłączenie akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego. Akumulator WD 3 Compact sprawia, że sprzątanie staje się przyjemnością dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak funkcja wydmuchu, system blokady Pull & Push, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia i możliwość przechowywania wyposażenia na urządzeniu. Dzięki kompatybilności z platformą akumulatorową 36 V, akumulatory z innych urządzeń Kärcher Battery Power 36 V mogą być również używane w WD 3 Battery.

Cechy i zalety
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 3 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki): Wymienna bateria 36 V
Wymienna bateria 36 V
Pełna swoboda pracy i niezależność od dostępu do sieci elektrycznej. Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher zasilanymi baterią 36 V.
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 3 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki): Niezawodny filtr kartridżowy
Niezawodny filtr kartridżowy
Praca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 3 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki): Praktyczna funkcja wydmuchu
Praktyczna funkcja wydmuchu
Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika. Skuteczne odkurzanie zanieczyszczeń.
Ssawka podłogowa i rura ssąca
  • Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
  • Maksymalna wygoda odkurzania.
Wypinane kolanko
  • Możliwość podłączenia różnych ssawek bezpośrednio do węża ssącego.
  • Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
Praktyczna pozycja parking
  • Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Praktyczny schowek na akcesoria
  • Łatwo dostępny osprzęt odkurzacza – rura ssąca, kabel zasilający, czy akcesoria przechowywane na obudowie.
System zamykania "Pull & Push"
  • Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
  • Odkurzacz łatwy i wygodny w transporcie.
Duże rolki transportowe
  • Wygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Znamionowa moc wejściowa (W) 300
Moc ssania (W) 80
Podciśnienie (mbar) maks. 110
Wydatek powietrza (l/s) maks. 40
Pojemność zbiornika (l) 17
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Składnik koloru Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 36
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) ok. 70 (2,5 Ah) / ok. 140 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) ok. 15 (2,5 Ah) / ok. 30 (5,0 Ah)
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 67
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 5,2
Waga z opakowaniem (kg) 8,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 388 x 340 x 503

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Wypinane kolanko
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
  • Ssawka szczelinowa
  • Filtr kartridżowy: 1 szt., Celuloza
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy

Wyposażenie

  • Funkcja wydmuchu
  • Pozycja parking
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Listwa odbojowa
  • Kółka bez hamulca: 4 szt.
Wideo

Zastosowania
  • Tarasy
  • Teren wokół domu i ogród
  • Altana
  • Wnętrze samochodu
  • Płyny
  • Warsztat
  • Garaż
  • Piwnica
  • Czyszczenie strefy wejścia
  • Warsztat majsterkowicza
