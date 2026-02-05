WD 3 Battery jest tak samo funkcjonalny jak odkurzacz uniwersalny z przewodem, ale nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej. W zależności od baterii, czas pracy wynosi od 15 do 30 minut (bateria nie wchodzi w zakres dostawy). Elastyczny akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho posiada również wytrzymały i odporny na uderzenia plastikowy pojemnik o pojemności 17 litrów, a także filtr kartridżowy ułatwiający odkurzanie suchych i mokrych zanieczyszczeń bez konieczności wymiany filtra. Wąż ssący o zoptymalizowanym przepływie i ssawka podłogowa z mieszaną wkładką pomagają zapewnić optymalne zbieranie brudu i gwarantują doskonałą czystość. Kolejnym praktycznym detalem jest odłączany uchwyt, który umożliwia podłączenie akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego. Akumulator WD 3 Compact sprawia, że sprzątanie staje się przyjemnością dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak funkcja wydmuchu, system blokady Pull & Push, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia i możliwość przechowywania wyposażenia na urządzeniu. Dzięki kompatybilności z platformą akumulatorową 36 V, akumulatory z innych urządzeń Kärcher Battery Power 36 V mogą być również używane w WD 3 Battery.