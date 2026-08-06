Limitowana edycja czarnego odkurzacza akumulatorowego T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further, wykonanego w 45% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾, jest wyposażona w wyjątkowe akcesoria i 10 fizelinowych worków filtracyjnych. Odkurzacz łączy w sobie trwałość, solidność, pierwszorzędną moc ssania i imponujący stosunek jakości do ceny. Wyposażony w filtr HEPA 14, spełnia najwyższe standardy higieny w obszarach o szczególnie wysokich wymaganiach. Wydajne akumulatory Kärcher Battery Power+ (36 V) zapewniają doskonałe efekty czyszczenia, a poziom hałasu roboczego wynoszący zaledwie 57 dB(A) pozwala na użytkowanie nawet w środowiskach wrażliwych na hałas. Kompaktowy, stabilny i zwrotny, zawiera 10-litrowy zbiornik, który pozwala na dłuższe przerwy w czyszczeniu. Składany uchwyt do przenoszenia zapewnia ergonomiczny transport, a ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki są zawsze pod ręką. Zakres dostawy obejmuje wąż ssący, kolanko antystatyczne, lekką, teleskopową rurę ssącą z aluminium z regulacją wysokości, przełączaną ssawkę podłogową, ssawkę do parkietu, ssawkę szczelinową, ssawkę do tapicerki, filtr HEPA 14 oraz 10 fizelinowych worków filtracyjnych. Akumulator i szybka ładowarka są sprzedawane oddzielnie.