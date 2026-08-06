Odkurzacz akumulatorowy T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further

T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further to limitowana edycja czarnego odkurzacza akumulatorowego, wykonanego w 45% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonego w wyjątkowe akcesoria: 10 fizelinowych worków filtracyjnych

Limitowana edycja czarnego odkurzacza akumulatorowego T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further, wykonanego w 45% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾, jest wyposażona w wyjątkowe akcesoria i 10 fizelinowych worków filtracyjnych. Odkurzacz łączy w sobie trwałość, solidność, pierwszorzędną moc ssania i imponujący stosunek jakości do ceny. Wyposażony w filtr HEPA 14, spełnia najwyższe standardy higieny w obszarach o szczególnie wysokich wymaganiach. Wydajne akumulatory Kärcher Battery Power+ (36 V) zapewniają doskonałe efekty czyszczenia, a poziom hałasu roboczego wynoszący zaledwie 57 dB(A) pozwala na użytkowanie nawet w środowiskach wrażliwych na hałas. Kompaktowy, stabilny i zwrotny, zawiera 10-litrowy zbiornik, który pozwala na dłuższe przerwy w czyszczeniu. Składany uchwyt do przenoszenia zapewnia ergonomiczny transport, a ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki są zawsze pod ręką. Zakres dostawy obejmuje wąż ssący, kolanko antystatyczne, lekką, teleskopową rurę ssącą z aluminium z regulacją wysokości, przełączaną ssawkę podłogową, ssawkę do parkietu, ssawkę szczelinową, ssawkę do tapicerki, filtr HEPA 14 oraz 10 fizelinowych worków filtracyjnych. Akumulator i szybka ładowarka są sprzedawane oddzielnie.

Cechy i zalety
Odkurzacz akumulatorowy T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further: Wysoce skuteczny filtr HEPA 14
Wysoce skuteczny filtr HEPA 14
Najwyższe normy bezpieczeństwa w miejscach wymagających szczególnej higieny. Wysoki stopień filtracji i separacji: 99,995%.
Odkurzacz akumulatorowy T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further: Tryb Eco!Mode
Tryb Eco!Mode
Zrównoważony rozwój dzięki zmniejszonemu zużyciu energii. Mniejsza głośność i zanieczyszczenie hałasem. Dłuższy czas pracy akumulatora.
Odkurzacz akumulatorowy T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further: Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
Konstrukcja w 45% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾. Bezszczotkowa turbina EC: wysoka odporność na zużycie i długa żywotność. Tryb Eco!Mode zmniejsza zużycie energii o 42% w porównaniu do najwyższego ustawienia (tryb standardowy) i redukuje hałas podczas pracy do zaledwie 53 dB(A).
Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcja
  • Ergonomiczny transport: może być noszony blisko ciała.
  • Ergonomiczne kolanko i wygodny uchwyt do przenoszenia.
  • Oszczędność miejsca i inteligentne rozwiązania: łatwe przechowywanie.
Niski poziom hałasu roboczego wynoszący zaledwie 57 dB(A)
  • Idealny do pracy w miejscach wrażliwych na hałas.
  • Mniejsze zanieczyszczenie hałasem nawet w nocy.
  • Zmniejsza ryzyko, takie jak stres lub uszkodzenie słuchu.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
  • Kompatybilność: wszystkie akumulatory 36 V Kärcher Battery Power+/Power.
  • Praktyczny wskaźnik pozostałego czasu pracy na samym akumulatorze.
  • Wydajny akumulator można szybko i łatwo wymienić.
Przyjazna dla użytkownika koncepcja obsługi
  • 2 duże przyciski: Włącznik/wyłącznik i tryb Eco!Mode.
  • Szybka i łatwa obsługa nogą lub ręką.
  • Praktyczna pozycja parkingowa do schludnego przechowywania.
Niska waga
  • Transport bez wysiłku, nawet jedną ręką.
  • Łatwy do przenoszenia po schodach.
Szeroka gama akcesoriów wchodzących w zakres dostawy
  • Dysza podłogowa, dysza do parkietu, dysza szczelinowa i dysza do tapicerki.
  • Wysokiej jakości kosz filtracyjny i 10 fizelinowych worków filtracyjnych.
  • Lekka teleskopowa rura ssąca z regulacją wysokości wykonana z aluminium.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
  • Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki: przechowywane na głowicy urządzenia.
  • Oszczędność miejsca, zawsze pod ręką.
  • Bezpieczny i wygodny transport urządzenia i akcesoriów.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Pojemność zbiornika (l) 10
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 57
Wydatek powietrza (l/s) 40
Moc znamionowa (W) 500
Podciśnienie (mbar/kPa) 223 / 22
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) ok. 150 (7,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (/min) Tryb eco!efficiency: / maks. 66 (7,5 Ah) Tryb zasilania: / maks. 31 (7,5 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 50 (6,0 Ah) Tryb zasilania: / maks. 22 (6,0 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 58 / 81
Moc znamionowa (A) 6
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 6,8
Waga z opakowaniem (kg) 10,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 440 x 250 x 355

Zakres dostawy

  • Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
  • Teleskopowa rura ssąca: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopowa rura ssąca, materiał: Aluminium
  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Dysza do parkietów
  • Ssawka do tapicerki
  • Ssawka szczelinowa
  • Ilość worków filtracyjnych: 10 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
  • Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 14
  • Kosz na filtr stały: Fizelina

Wyposażenie

  • Tryb eco!efficiency
  • Składany, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
  • Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Odkurzacz akumulatorowy T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
Odkurzacz akumulatorowy T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
Odkurzacz akumulatorowy T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
Odkurzacz akumulatorowy T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
Odkurzacz akumulatorowy T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
Zastosowania
  • Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
  • Podłogi twarde
  • Wykładzina/dywan
Akcesoria
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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