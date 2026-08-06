Odkurzacz akumulatorowy T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further to limitowana edycja czarnego odkurzacza akumulatorowego, wykonanego w 45% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonego w wyjątkowe akcesoria: 10 fizelinowych worków filtracyjnych
Limitowana edycja czarnego odkurzacza akumulatorowego T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further, wykonanego w 45% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾, jest wyposażona w wyjątkowe akcesoria i 10 fizelinowych worków filtracyjnych. Odkurzacz łączy w sobie trwałość, solidność, pierwszorzędną moc ssania i imponujący stosunek jakości do ceny. Wyposażony w filtr HEPA 14, spełnia najwyższe standardy higieny w obszarach o szczególnie wysokich wymaganiach. Wydajne akumulatory Kärcher Battery Power+ (36 V) zapewniają doskonałe efekty czyszczenia, a poziom hałasu roboczego wynoszący zaledwie 57 dB(A) pozwala na użytkowanie nawet w środowiskach wrażliwych na hałas. Kompaktowy, stabilny i zwrotny, zawiera 10-litrowy zbiornik, który pozwala na dłuższe przerwy w czyszczeniu. Składany uchwyt do przenoszenia zapewnia ergonomiczny transport, a ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki są zawsze pod ręką. Zakres dostawy obejmuje wąż ssący, kolanko antystatyczne, lekką, teleskopową rurę ssącą z aluminium z regulacją wysokości, przełączaną ssawkę podłogową, ssawkę do parkietu, ssawkę szczelinową, ssawkę do tapicerki, filtr HEPA 14 oraz 10 fizelinowych worków filtracyjnych. Akumulator i szybka ładowarka są sprzedawane oddzielnie.
Cechy i zalety
Wysoce skuteczny filtr HEPA 14Najwyższe normy bezpieczeństwa w miejscach wymagających szczególnej higieny. Wysoki stopień filtracji i separacji: 99,995%.
Tryb Eco!ModeZrównoważony rozwój dzięki zmniejszonemu zużyciu energii. Mniejsza głośność i zanieczyszczenie hałasem. Dłuższy czas pracy akumulatora.
Zrównoważony rozwójKonstrukcja w 45% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾. Bezszczotkowa turbina EC: wysoka odporność na zużycie i długa żywotność. Tryb Eco!Mode zmniejsza zużycie energii o 42% w porównaniu do najwyższego ustawienia (tryb standardowy) i redukuje hałas podczas pracy do zaledwie 53 dB(A).
Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcja
- Ergonomiczny transport: może być noszony blisko ciała.
- Ergonomiczne kolanko i wygodny uchwyt do przenoszenia.
- Oszczędność miejsca i inteligentne rozwiązania: łatwe przechowywanie.
Niski poziom hałasu roboczego wynoszący zaledwie 57 dB(A)
- Idealny do pracy w miejscach wrażliwych na hałas.
- Mniejsze zanieczyszczenie hałasem nawet w nocy.
- Zmniejsza ryzyko, takie jak stres lub uszkodzenie słuchu.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
- Kompatybilność: wszystkie akumulatory 36 V Kärcher Battery Power+/Power.
- Praktyczny wskaźnik pozostałego czasu pracy na samym akumulatorze.
- Wydajny akumulator można szybko i łatwo wymienić.
Przyjazna dla użytkownika koncepcja obsługi
- 2 duże przyciski: Włącznik/wyłącznik i tryb Eco!Mode.
- Szybka i łatwa obsługa nogą lub ręką.
- Praktyczna pozycja parkingowa do schludnego przechowywania.
Niska waga
- Transport bez wysiłku, nawet jedną ręką.
- Łatwy do przenoszenia po schodach.
Szeroka gama akcesoriów wchodzących w zakres dostawy
- Dysza podłogowa, dysza do parkietu, dysza szczelinowa i dysza do tapicerki.
- Wysokiej jakości kosz filtracyjny i 10 fizelinowych worków filtracyjnych.
- Lekka teleskopowa rura ssąca z regulacją wysokości wykonana z aluminium.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki: przechowywane na głowicy urządzenia.
- Oszczędność miejsca, zawsze pod ręką.
- Bezpieczny i wygodny transport urządzenia i akcesoriów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Pojemność zbiornika (l)
|10
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|57
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|500
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|223 / 22
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 150 (7,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb eco!efficiency: / maks. 66 (7,5 Ah) Tryb zasilania: / maks. 31 (7,5 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 50 (6,0 Ah) Tryb zasilania: / maks. 22 (6,0 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|58 / 81
|Moc znamionowa (A)
|6
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|10,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|440 x 250 x 355
Zakres dostawy
- Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
- Teleskopowa rura ssąca: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopowa rura ssąca, materiał: Aluminium
- Przełączana ssawka podłogowa
- Dysza do parkietów
- Ssawka do tapicerki
- Ssawka szczelinowa
- Ilość worków filtracyjnych: 10 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 14
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Tryb eco!efficiency
- Składany, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Zastosowania
- Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
- Podłogi twarde
- Wykładzina/dywan
Akcesoria
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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