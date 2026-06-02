Akumulatorowo zasilany odkurzacz szczotkowy z 3-litrowym zbiornikiem umożliwiający profesjonalne czyszczenie wszystkich wykładzin i twardych powierzchni. Automatyczne wykrywanie posadzki sprawia, że urządzenie doskonale dostosowuje swoją pracę do rodzaju wykładziny. Mocna szczotka dokładnie czyści i prostuje włókna wykładzin. Kompaktowy, akumulatorowo zasilany odkurzacz szczotkowy dzięki wyjątkowo niewielkiemu prześwitowi ułatwia czyszczenie pod łóżkami oraz innymi meblami. Idealne dla personelu odpowiedzialnego za czyszczenie w budynkach lub hotelach. Szybka i higieniczna funkcja samooczyszczania szczotki walcowej-włosy i sierść zbierane przez szczotkę walcową są oddzielane przy pomocy przełącznika obsługiwanego stopą, a pozostałości są automatycznie odkurzane. CV 30/2 Bp jest łatwy w obsłudze dla użytkownika. Posiada wygodny uchwyt z przyciskami WŁ./WYŁ., tryb eco!efficiency i wyświetlacz LED, na którym widoczny jest pozostały czas pracy akumulatora. Akumulator Kärcher Battery Power+ i kompatybilna ładowarka nie są objęte zakresem dostawy i wymagają dokupienia. Opcjonalnie dostępny jest także wyjątkowo skuteczny filtr HEPA-14. Dodatkowa ssawka do powierzchni w standardzie.