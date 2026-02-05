Akumulatorowe odkurzacze piorące Puzzi 9/1 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Dla maksymalnej swobody podczas dokładnego czyszczenia tapicerki: Nasze solidne, bezprzewodowe urządzenie spryskująco-ekstrakcyjne Puzzi 9/1 Bp Adv z bardzo krótką ssawką do tapicerki oferuje znacznie więcej. Wymienny akumulator 36 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.
Jedyne takie na świecie niezawodne urządzenie umożliwiające bezprzewodowe oraz elastyczne użytkowanie: Nasze bezprzewodowe urządzenie spryskująco-ekstrakcyjne Puzzi 9/1 Bp. Jako jedyne na rynku, zasilane akumulatorowo, profesjonalne urządzenie spryskująco-ekstrakcyjne Puzzi, zawsze zachwyca wyjątkową wydajnością i maksymalną swobodą ruchów podczas dokładnego czyszczenia tapicerki, jak również innych tekstyliów w dowolnej branży przemysłu. Niezależnie od tego, czy chodzi branżę hotelową, serwisowanie pojazdów, czy też czyszczenie budynków. Pomimo swojej mocy, Puzzi działa wyjątkowo cicho, co sprawia, że jest znakomitym wyborem dla obszarów publicznych; a ponadto posiada ergonomiczny uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie w jednym ręku. Dla uzyskania najlepszych efektów czyszczenia, włókna tekstylne są pod ciśnieniem dokładnie spryskiwane środkiem czyszczącym, a następnie środek czyszczący wraz z zanieczyszczeniami jest zasysany z powrotem. Urządzenie w standardowej wersji jest dostarczane z: Bardzo krótką ssawką do tapicerki, wężem do ekstrakcji, zbiornikiem 2 w 1 do wody czystej i brudnej. Możliwe jest również przechowywanie akcesoriów na obudowie urządzenia, a także znacznie więcej. Przy zamawianiu tej wersji urządzenia, proszę pamiętać, że akumulator 36 V Kärcher Battery Power+ oraz kompatybilna i szybka ładowarka muszą zostać zamówione osobno.
Cechy i zalety
Mocny akumulator Kärcher Battery Power+ 36VBrak przewodu zapewnia swobodę ruchu. Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami z platformy akumulatorowej 36 V Kärcher Battery Universe.
Trwały i solidny design urządzeniaDługa żywotność zapewnia wysoką wydajność. Solidna i wytrzymała pompa membranowa. Dwa duże przyciski, które można wygodnie obsługiwać ręcznie lub stopą.
Ergonomiczny design i bardzo krótka ssawka do tapicerkiIdealne urządzenie do użytkowania w ciasnych przestrzeniach (np.: wnętrzach pojazdów). Ergonomiczny design. Wygodny i przyjemny w dotyku uchwyt.
Wyjmowany, inteligentny pojemnik 2 w 1
- Szybkie i proste napełnienie zbiornika czystej wody.
- Wygodne i proste usuwanie brudnej wody.
- Instrukcja szybkiego uruchomienia Puzzi 9/1 Bp dla większego bezpieczeństwa użytkownika.
Ergonomiczny uchwyt
- Wygodny transport.
- Wygodne oraz odpowiednio wyważone urządzenie.
- Uchwyt rury ssącej zintegrowany z uchwytem do przenoszenia umożliwia bezpieczne i wygodne transportowanie urządzenia.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie odkurzacza.
- Praktyczny zbiornik na tabletki środka czyszczącego.
- Bezpieczne przechowywanie, nawet podczas transportu.
Niska waga
- Praca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów.
- Przeznaczony do długiej pracy bez zmęczenia.
- Lekkie urządzenie w podstawowej wersji.
Niski poziom ciśnienia akustycznego
- Odpowiednie do czyszczenia nawet obszarów wrażliwych na hałas, również w nocy.
- Zwiększa komfort użytkownika.
- Bardzo ciche urządzenie z segmentu wejściowego.
System do ekstrakcji zintegrowany z wężem ssącym
- Włókna są ciśnieniowo dokładnie spryskiwane środkiem czyszczącym.
- Dokładna ekstrakcja środka czyszczącego i uporczywych zanieczyszczeń.
- Szybkie suszenie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|12 - 18
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|9 / 7
|Wydatek powietrza (l/s)
|57
|Podciśnienie (kPa)
|15
|Wydajność spryskiwania (l/min)
|0,5
|Ciśnienie spryskiwania (MPa)
|0,16 - 0,22
|Moc turbiny (W)
|550
|Moc pompy (W)
|4
|Moc znamionowa (W)
|575
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|70
|Rozmiar nominalny akcesoriów ( )
|ID 32
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|58 / 81
|Moc znamionowa (A)
|6
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|7,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|540 x 332 x 460
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Wąż natryskowy/ssący: 2.5 m
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Filtr czystej wody
- Krótka dysza do tapicerki z trzonkiem
- Zbiornik na tabletki z środkiem czyszczącym
- Wyjmowany pojemnik 2 w 1 na czystą/brudną wodę
- Środki czyszczące: RM 760 w tabletkach, 2 Tabl.
Wyposażenie
- Blokada transportowa węża
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Zastosowania
- Skuteczne czyszczenie tapicerki i tapicerowanych mebli.
- Do doraźnego czyszczenia i precyzyjnego usuwania zanieczyszczeń z wykładzin
- Do czyszczenia wszystkich tekstylnych powierzchni - również wnętrz samochodu
- Skuteczne i dokładne czyszczenie tapicerowanych foteli samochodowych.
- Precyzyjne i dokładne czyszczenie włókien wykładzin znajdujących się na małym obszarze
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.