Jedyne takie na świecie niezawodne urządzenie umożliwiające bezprzewodowe oraz elastyczne użytkowanie: Nasze bezprzewodowe urządzenie spryskująco-ekstrakcyjne Puzzi 9/1 Bp. Jako jedyne na rynku, zasilane akumulatorowo, profesjonalne urządzenie spryskująco-ekstrakcyjne Puzzi, zawsze zachwyca wyjątkową wydajnością i maksymalną swobodą ruchów podczas dokładnego czyszczenia tapicerki, jak również innych tekstyliów w dowolnej branży przemysłu. Niezależnie od tego, czy chodzi branżę hotelową, serwisowanie pojazdów, czy też czyszczenie budynków. Pomimo swojej mocy, Puzzi działa wyjątkowo cicho, co sprawia, że jest znakomitym wyborem dla obszarów publicznych; a ponadto posiada ergonomiczny uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie w jednym ręku. Dla uzyskania najlepszych efektów czyszczenia, włókna tekstylne są pod ciśnieniem dokładnie spryskiwane środkiem czyszczącym, a następnie środek czyszczący wraz z zanieczyszczeniami jest zasysany z powrotem. Urządzenie w standardowej wersji jest dostarczane z: Bardzo krótką ssawką do tapicerki, wężem do ekstrakcji, zbiornikiem 2 w 1 do wody czystej i brudnej. Możliwe jest również przechowywanie akcesoriów na obudowie urządzenia, a także znacznie więcej. Przy zamawianiu tej wersji urządzenia, proszę pamiętać, że akumulator 36 V Kärcher Battery Power+ oraz kompatybilna i szybka ładowarka muszą zostać zamówione osobno.