Akumulatorowy odkurzacz szczotkowy CV 30/2 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Profesjonalny, akumulatorowo zasilany odkurzacz szczotkowy do wszystkich rodzajów wykładzin oraz twardych powierzchni.

Urządzenie CV 30/2 Bp z 3-litrowym zbiornikiem, to akumulatorowo zasilany odkurzacz szczotkowy umożliwiający profesjonalne czyszczenie wszystkich wykładzin i twardych powierzchni. Automatyczne wykrywanie posadzki sprawia, że urządzenie doskonale dostosowuje swoją pracę do rodzaju wykładziny. Mocna szczotka dokładnie czyści i prostuje włókna wykładzin. Odkurzacz szczotkowy dzięki wyjątkowo niewielkiemu prześwitowi ułatwia czyszczenie pod łóżkami oraz innymi meblami. Jest to urządzenie idealne dla personelu odpowiedzialnego za czyszczenie w budynkach lub hotelach. Funkcja samooczyszczania szczotki walcowej-włosy i sierść zbierane przez szczotkę walcową są oddzielane przy pomocy przełącznika obsługiwanego stopą, a pozostałości są automatycznie odkurzane. Bezprzewodowy odkurzacz szczotkowy CV 30/2 Bp jest łatwy w obsłudze dla użytkownika. Posiada wygodny uchwyt z przyciskami WŁ./WYŁ., tryb eco!efficiency i wyświetlacz LED, na którym widoczny jest pozostały czas pracy akumulatora. Zamawiając tę wersję należy pamiętać, że wysokowydajny akumulator Kärcher Battery Power+ i kompatybilną ładowarkę należy zamówić oddzielnie. Opcjonalnie dostępny jest także wyjątkowo skuteczny filtr HEPA-14.

Cechy i zalety
Automatyczne wykrywanie posadzki
Automatyczne dopasowanie wydajności czyszczenia do określonej powierzchni. Doskonałe rezultaty czyszczenia wykładzin i twardych posadzek.
Funkcja samooczyszczania szczotki walcowej uruchamiana za pomocą przełącznika obsługiwanego stopą.
Włosy i sierść zbierane przez szczotkę są oddzielane oraz odkurzane. Szybkie oraz skuteczne czyszczenie szczotki walcowej bez konieczności demontażu. Bezdotykowe i wyjątkowo higieniczne czyszczenie szczotki walcowej.
Wielofunkcyjny, innowacyjny uchwyt z wyświetlaczem LED
Ergonomiczny WŁ./WYŁ. Tryb eco!efficiency: wydłuża czas pracy akumulatora, obniża poziom moc akustycznej. Na wyświetlaczu LED widoczny jest pozostały czas pracy akumulatora.
Kompaktowy design z bardzo niewielkim prześwitem
  • Pionowy odkurzacz szczotkowy można ustawić płasko na posadzce.
  • Umożliwia łatwe odkurzanie pod łóżkami oraz innymi meblami.
36 V platforma bateryjna Kärcher Battery Power+
  • Kompatybilne ze wszystkimi 36 V akumulatorami Kärcher Battery Power+ oraz Battery Power.
  • Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Podciśnienie (mbar/kPa) 187 / 18,7
Wydatek powietrza (l/s) 34
Moc znamionowa (W) 420
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 64
Pojemność zbiornika (l) 3
Szerokość robocza (cm) 30
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (/min) Tryb eco!efficiency: / maks. 50 (6,0 Ah) Tryb zasilania: / maks. 32 (6,0 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 67 (7,5 Ah) Tryb zasilania: / maks. 47 (7,5 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 44 / 68
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 6,5
Waga z opakowaniem (kg) 9,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 310 x 1150

Zakres dostawy

  • Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Ssawka szczelinowa
  • Ssawka do tapicerki
  • Twardość szczotki walcowej: średnio-miękka
  • Ilość szczotek walcowych: 1 szt.
  • Kolor szczotki walcowej: czarny
  • Odłączana rura ssąca
  • Rozciągliwy wąż ssący

Wyposażenie

  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
Zastosowania
  • Polecany do zastosowania we wnętrzach
  • Dokładne czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg - od twardych po dywany.
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.