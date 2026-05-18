Akumulatorowy odkurzacz szczotkowy CV 30/2 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Profesjonalny, akumulatorowo zasilany odkurzacz szczotkowy do wszystkich rodzajów wykładzin oraz twardych powierzchni.
Urządzenie CV 30/2 Bp z 3-litrowym zbiornikiem, to akumulatorowo zasilany odkurzacz szczotkowy umożliwiający profesjonalne czyszczenie wszystkich wykładzin i twardych powierzchni. Automatyczne wykrywanie posadzki sprawia, że urządzenie doskonale dostosowuje swoją pracę do rodzaju wykładziny. Mocna szczotka dokładnie czyści i prostuje włókna wykładzin. Odkurzacz szczotkowy dzięki wyjątkowo niewielkiemu prześwitowi ułatwia czyszczenie pod łóżkami oraz innymi meblami. Jest to urządzenie idealne dla personelu odpowiedzialnego za czyszczenie w budynkach lub hotelach. Funkcja samooczyszczania szczotki walcowej-włosy i sierść zbierane przez szczotkę walcową są oddzielane przy pomocy przełącznika obsługiwanego stopą, a pozostałości są automatycznie odkurzane. Bezprzewodowy odkurzacz szczotkowy CV 30/2 Bp jest łatwy w obsłudze dla użytkownika. Posiada wygodny uchwyt z przyciskami WŁ./WYŁ., tryb eco!efficiency i wyświetlacz LED, na którym widoczny jest pozostały czas pracy akumulatora. Zamawiając tę wersję należy pamiętać, że wysokowydajny akumulator Kärcher Battery Power+ i kompatybilną ładowarkę należy zamówić oddzielnie. Opcjonalnie dostępny jest także wyjątkowo skuteczny filtr HEPA-14.
Cechy i zalety
Automatyczne wykrywanie posadzkiAutomatyczne dopasowanie wydajności czyszczenia do określonej powierzchni. Doskonałe rezultaty czyszczenia wykładzin i twardych posadzek.
Funkcja samooczyszczania szczotki walcowej uruchamiana za pomocą przełącznika obsługiwanego stopą.Włosy i sierść zbierane przez szczotkę są oddzielane oraz odkurzane. Szybkie oraz skuteczne czyszczenie szczotki walcowej bez konieczności demontażu. Bezdotykowe i wyjątkowo higieniczne czyszczenie szczotki walcowej.
Wielofunkcyjny, innowacyjny uchwyt z wyświetlaczem LEDErgonomiczny WŁ./WYŁ. Tryb eco!efficiency: wydłuża czas pracy akumulatora, obniża poziom moc akustycznej. Na wyświetlaczu LED widoczny jest pozostały czas pracy akumulatora.
Kompaktowy design z bardzo niewielkim prześwitem
- Pionowy odkurzacz szczotkowy można ustawić płasko na posadzce.
- Umożliwia łatwe odkurzanie pod łóżkami oraz innymi meblami.
36 V platforma bateryjna Kärcher Battery Power+
- Kompatybilne ze wszystkimi 36 V akumulatorami Kärcher Battery Power+ oraz Battery Power.
- Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Wydatek powietrza (l/s)
|34
|Moc znamionowa (W)
|420
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|64
|Pojemność zbiornika (l)
|3
|Szerokość robocza (cm)
|30
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb eco!efficiency: / maks. 50 (6,0 Ah) Tryb zasilania: / maks. 32 (6,0 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 67 (7,5 Ah) Tryb zasilania: / maks. 47 (7,5 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|44 / 68
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|9,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|260 x 310 x 1150
Zakres dostawy
- Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka do tapicerki
- Twardość szczotki walcowej: średnio-miękka
- Ilość szczotek walcowych: 1 szt.
- Kolor szczotki walcowej: czarny
- Odłączana rura ssąca
- Rozciągliwy wąż ssący
Wyposażenie
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
Zastosowania
- Polecany do zastosowania we wnętrzach
- Dokładne czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg - od twardych po dywany.
Akcesoria
Części zamienne
