Urządzenie CV 30/2 Bp z 3-litrowym zbiornikiem, to akumulatorowo zasilany odkurzacz szczotkowy umożliwiający profesjonalne czyszczenie wszystkich wykładzin i twardych powierzchni. Automatyczne wykrywanie posadzki sprawia, że urządzenie doskonale dostosowuje swoją pracę do rodzaju wykładziny. Mocna szczotka dokładnie czyści i prostuje włókna wykładzin. Odkurzacz szczotkowy dzięki wyjątkowo niewielkiemu prześwitowi ułatwia czyszczenie pod łóżkami oraz innymi meblami. Jest to urządzenie idealne dla personelu odpowiedzialnego za czyszczenie w budynkach lub hotelach. Funkcja samooczyszczania szczotki walcowej-włosy i sierść zbierane przez szczotkę walcową są oddzielane przy pomocy przełącznika obsługiwanego stopą, a pozostałości są automatycznie odkurzane. Bezprzewodowy odkurzacz szczotkowy CV 30/2 Bp jest łatwy w obsłudze dla użytkownika. Posiada wygodny uchwyt z przyciskami WŁ./WYŁ., tryb eco!efficiency i wyświetlacz LED, na którym widoczny jest pozostały czas pracy akumulatora. Zamawiając tę wersję należy pamiętać, że wysokowydajny akumulator Kärcher Battery Power+ i kompatybilną ładowarkę należy zamówić oddzielnie. Opcjonalnie dostępny jest także wyjątkowo skuteczny filtr HEPA-14.