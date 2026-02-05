Bezprzewodowa dmuchawa do liści 36 V, posiadająca dwustopniową regulację mocy, wytwarza strumień powietrza o prędkości maksymalnej 250 km/h. Dmuchawa do liści posiada odłączaną dyszę płaską ze skrobakiem, która umożliwia kontrolowanie i przesuwanie liści w danym kierunku oraz odrywanie wilgotnych i zdeptanych liści. W trakcie pracy urządzenie ergonomicznie leży w dłoni i jest bardzo dobrze wyważone.