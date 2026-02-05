Dmuchawa do liści LBL 4 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Mocna i mobilna: bezprzewodowa dmuchawa do liści 36 V, 2-stopniowa regulacja mocy, prędkość powietrza 250 km/h oraz ergonomiczna konstrukcja. Wymienny akumulator 36 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.

Bezprzewodowa dmuchawa do liści 36 V, posiadająca dwustopniową regulację mocy, wytwarza strumień powietrza o prędkości maksymalnej 250 km/h. Dmuchawa do liści posiada odłączaną dyszę płaską ze skrobakiem, która umożliwia kontrolowanie i przesuwanie liści w danym kierunku oraz odrywanie wilgotnych i zdeptanych liści. W trakcie pracy urządzenie ergonomicznie leży w dłoni i jest bardzo dobrze wyważone.

Cechy i zalety
Rura przedłużająca
  • Szybkie usuwanie dużych ilości liści i innych luźnych zanieczyszczeń.
Odpinana dysza płaska
  • Precyzyjne sprzątanie. Liście można formować w stosy.
Dwustopniowa regulacja mocy
  • Maksymalna moc lub maksymalny czas pracy: dopasowane do indywidualnych wymagań.
Zintegrowany skrobak
  • Skrobak umożliwia odrywanie silnie przylegających zanieczyszczeń, np. mokrych lub przydeptanych liści.
Ergonomiczna konstrukcja
  • Doskonale wyważone urządzenie.
Mocowanie bagnetowe
  • Rurę przedłużającą można łatwo zdemontować. Urządzenie zajmuje wtedy mniej miejsca przy przechowywania.
36 V bateria Kärcher do urządzeń opartych na platformie bateryjnej Kärcher.
  • Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Wymienna bateria może być wykorzystana z innymi urządzeniami z platformy akumulatorowej Kärcher 36 V.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Prędkość nadmuchu (km/h) maks. 250
Przepływ powietrza (m³/h) 330
Regulacja prędkości tak
Zakresy prędkości 2
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 36
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) maks. 550 (2,5 Ah) / maks. 1100 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5,0 Ah)
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 2,2
Waga z opakowaniem (kg) 3,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 975 x 170 x 305

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Rura przedłużająca
  • Płaska dysza ze skrobakiem
Dmuchawa do liści LBL 4 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Wideo

Zastosowania
  • Porządkowanie liści wokół domu
  • Usuwanie fragmentów przycinanych krzewów i żywopłotu
  • Ścieżki wokół domu
  • Teren wokół domu i ogród
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.