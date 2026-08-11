Akumulator Battery Power 36 V / 5,0 Ah
36 V / 5.0 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 36 V platformą bateryjną.
Po co wiele, skoro wystarczy jeden: wymienny akumulator 36 V/5.0 Ah Battery Power od Kärcher można używać we wszystkich urządzeniach z platformy bateryjnej 36 V Kärcher Battery Power. Umożliwia to oszczędność pieniędzy potrzebnych na zakup kilku akumulatorów. Akumulator zapewnia stałą wydajność dzięki ogniwom litowo-jonowym. Samorozładowanie akumulatora i utrata pojemności z powodu częstego częściowego rozładowania (efekt pamięci) to również problemy należące już do przeszłości. Innowacyjna technologia Real Time Technology z wyświetlaczem LCD umożliwia natychmiastowy wgląd w pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania oraz pojemność akumulatora. Dzięki przyjemnym w dotyku elementom obudowy akumulator się nie ślizga, nawet na gładkich lub pochylonych powierzchniach.
Cechy i zalety
Technologia pokazująca aktualny stan bateriiZintegrowany wyświetlacz LCD pokazuje pozostały czas pracy, czas ładowania i stan naładowania.
Platforma bateryjna Kärcher 36 VMoże być wykorzystywana we wszystkich 36 V urządzeniach opartych na platformie bateryjnej Kärcher Do wszystkich urządzeń akumulatorowych z platformy bateryjnej 36 V Kärcher Battery.
Bateria litowo-jonowaAkumulator litowo-jonowy gwarantuje stałą moc, zapobiegając samorozładowaniu się i efektowi pamięci.
Automatyczny tryb zabezpieczający przed głębokim rozładowaniem
- Przedłuża okres eksploatacji ogniw
Stopień ochrony IPX 5 — zabezpieczenie przed strumieniami wody ze wszystkich kierunków
- Niezawodna ochrona przed wodą.
Efektywne zarządzanie temperaturą
- Najwyższa jakość dzięki wydajnemu buforowi ciepła oraz inteligentnemu zarządzaniu akumulatorem.
Inteligentny monitoring ogniw baterii
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem baterii.
Solidna obudowa
- Obudowy akumulatorów Kärcher są niezwykle odporne na wstrząsy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|36
|Wydajność (Ah)
|5
|Energia (Wh)
|180
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|1,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|134 x 88 x 118
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