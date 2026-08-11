Akumulator Battery Power 36 V / 5,0 Ah

36 V / 5.0 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 36 V platformą bateryjną.

Po co wiele, skoro wystarczy jeden: wymienny akumulator 36 V/5.0 Ah Battery Power od Kärcher można używać we wszystkich urządzeniach z platformy bateryjnej 36 V Kärcher Battery Power. Umożliwia to oszczędność pieniędzy potrzebnych na zakup kilku akumulatorów. Akumulator zapewnia stałą wydajność dzięki ogniwom litowo-jonowym. Samorozładowanie akumulatora i utrata pojemności z powodu częstego częściowego rozładowania (efekt pamięci) to również problemy należące już do przeszłości. Innowacyjna technologia Real Time Technology z wyświetlaczem LCD umożliwia natychmiastowy wgląd w pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania oraz pojemność akumulatora. Dzięki przyjemnym w dotyku elementom obudowy akumulator się nie ślizga, nawet na gładkich lub pochylonych powierzchniach.

Cechy i zalety
Akumulator Battery Power 36 V / 5,0 Ah: Technologia pokazująca aktualny stan baterii
Technologia pokazująca aktualny stan baterii
Zintegrowany wyświetlacz LCD pokazuje pozostały czas pracy, czas ładowania i stan naładowania.
Akumulator Battery Power 36 V / 5,0 Ah: Platforma bateryjna Kärcher 36 V
Platforma bateryjna Kärcher 36 V
Może być wykorzystywana we wszystkich 36 V urządzeniach opartych na platformie bateryjnej Kärcher Do wszystkich urządzeń akumulatorowych z platformy bateryjnej 36 V Kärcher Battery.
Akumulator Battery Power 36 V / 5,0 Ah: Bateria litowo-jonowa
Bateria litowo-jonowa
Akumulator litowo-jonowy gwarantuje stałą moc, zapobiegając samorozładowaniu się i efektowi pamięci.
Automatyczny tryb zabezpieczający przed głębokim rozładowaniem
  • Przedłuża okres eksploatacji ogniw
Stopień ochrony IPX 5 — zabezpieczenie przed strumieniami wody ze wszystkich kierunków
  • Niezawodna ochrona przed wodą.
Efektywne zarządzanie temperaturą
  • Najwyższa jakość dzięki wydajnemu buforowi ciepła oraz inteligentnemu zarządzaniu akumulatorem.
Inteligentny monitoring ogniw baterii
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem baterii.
Solidna obudowa
  • Obudowy akumulatorów Kärcher są niezwykle odporne na wstrząsy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 36
Wydajność (Ah) 5
Energia (Wh) 180
Kolor czarny
Waga (kg) 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 1,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 134 x 88 x 118
Akumulator Battery Power 36 V / 5,0 Ah
Akumulator Battery Power 36 V / 5,0 Ah

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne