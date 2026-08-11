Po co wiele, skoro wystarczy jeden: wymienny akumulator 36 V/5.0 Ah Battery Power od Kärcher można używać we wszystkich urządzeniach z platformy bateryjnej 36 V Kärcher Battery Power. Umożliwia to oszczędność pieniędzy potrzebnych na zakup kilku akumulatorów. Akumulator zapewnia stałą wydajność dzięki ogniwom litowo-jonowym. Samorozładowanie akumulatora i utrata pojemności z powodu częstego częściowego rozładowania (efekt pamięci) to również problemy należące już do przeszłości. Innowacyjna technologia Real Time Technology z wyświetlaczem LCD umożliwia natychmiastowy wgląd w pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania oraz pojemność akumulatora. Dzięki przyjemnym w dotyku elementom obudowy akumulator się nie ślizga, nawet na gładkich lub pochylonych powierzchniach.