Akumulatorowa dmuchawa do liści LBB 1060/36 Bp jest zarówno najwydajniejszym, jak i najcichszym urządzeniem w swojej klasie. Wygodna i ergonomiczna amortyzowana dmuchawa do noszenia na plecach nie generuje praktycznie żadnych drgań i pozwala na długą pracę bez zmęczenia. Dzięki dużej prędkości powietrza i przepustowości to wydajne urządzenie nadaje się do szybkiego czyszczenia dużych obszarów, w tym miejsc wrażliwych na hałas, takich jak: dzielnice mieszkalne oraz obszary w pobliżu szkół, szpitali i podobnych placówek.