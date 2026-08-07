Dmuchawa do liści LBB 1060/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowa plecakowa dmuchawa do liści LBB 1060/36 Bp pozwala na pracę bez zmęczenia, przy czym praktycznie nie generuje żadnych wibracji. Wydajna i cicha, idealna do dużych obszarów. Wymienny akumulator 36 V oraz szybka ładowarka wymagają dokupienia.
Akumulatorowa dmuchawa do liści LBB 1060/36 Bp jest zarówno najwydajniejszym, jak i najcichszym urządzeniem w swojej klasie. Wygodna i ergonomiczna amortyzowana dmuchawa do noszenia na plecach nie generuje praktycznie żadnych drgań i pozwala na długą pracę bez zmęczenia. Dzięki dużej prędkości powietrza i przepustowości to wydajne urządzenie nadaje się do szybkiego czyszczenia dużych obszarów, w tym miejsc wrażliwych na hałas, takich jak: dzielnice mieszkalne oraz obszary w pobliżu szkół, szpitali i podobnych placówek.
Cechy i zalety
Bezstopniowa regulacja prędkości i przycisk turboZoptymalizowana regulacja prędkości dmuchawy i wzrost wydajności według potrzeb. Maksymalna kontrola podczas usuwania uporczywych liści i zanieczyszczeń.
Długi czas pracyDwa gniazda na akumulator, zapewniające wyjątkowo długi okres eksploatacji. Idealna dla profesjonalistów.
Wygodne noszenie na plecachKomfortowa praca dzięki poduszeczkom na paskach ramiennych. Inteligentny ergonomiczny design zapewniający długie okresy eksploatacji.
Amortyzowana turbina dmuchawy do liści
- Ogranicza drgania i umożliwia pracę bez zmęczenia.
- Chroni zdrowie użytkownika.
Wyjątkowo wysoka wydajność
- Najwydajniejsza w swojej klasie akumulatorowa plecakowa dmuchawa do liści.
- Wysoka prędkość powietrza i przepustowość, zapewniające najlepsze efekty czyszczenia.
Silnik bezszczotkowy
- Minimalny nakład pracy związany z konserwacją i długi okres eksploatacji.
- Nie generuje dużo ciepła i zapewnia wysoką wydajność.
Bardzo niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy
- Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy.
- Zmniejszony wpływ na ludzi i środowisko.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
- Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
- Zwiększa produktywność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Brak emisji spalin / CO₂
- Chroni środowisko i zdrowie użytkownika.
Nawet o 90% niższe koszty obsługi i konserwacji w porównaniu do narzędzi spalinowych
- Szczególnie ekonomiczna z uwagi na brak kosztów paliwa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Przepływ powietrza (m³/h)
|1060
|Prędkość nadmuchu (m/s)
|maks. 65
|Moc dmuchawy (N)
|19
|Regulacja prędkości obrotowej
|zmienna
|Napięcie (V)
|36
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 30 (6,0 Ah) / maks. 40 (7,5 Ah)
|Waga bez akcesoriów (kg)
|8,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|10,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1597 x 546 x 470
Zakres dostawy
- Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Standardowa dysza z metalową skrobaczką
Wideo
Zastosowania
- Do czyszczenia dużych obszarów i usuwania dużych ilości lekkich zanieczyszczeń
- Do czyszczenia opadłych liści, ścinek ogrodowych, zanieczyszczeń i odpadów
- Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas w tym w nocy
Akcesoria
Części zamienne
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