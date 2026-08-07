Dmuchawa do liści LBB 1060/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Akumulatorowa plecakowa dmuchawa do liści LBB 1060/36 Bp pozwala na pracę bez zmęczenia, przy czym praktycznie nie generuje żadnych wibracji. Wydajna i cicha, idealna do dużych obszarów. Wymienny akumulator 36 V oraz szybka ładowarka wymagają dokupienia.

Akumulatorowa dmuchawa do liści LBB 1060/36 Bp jest zarówno najwydajniejszym, jak i najcichszym urządzeniem w swojej klasie. Wygodna i ergonomiczna amortyzowana dmuchawa do noszenia na plecach nie generuje praktycznie żadnych drgań i pozwala na długą pracę bez zmęczenia. Dzięki dużej prędkości powietrza i przepustowości to wydajne urządzenie nadaje się do szybkiego czyszczenia dużych obszarów, w tym miejsc wrażliwych na hałas, takich jak: dzielnice mieszkalne oraz obszary w pobliżu szkół, szpitali i podobnych placówek.

Cechy i zalety
Dmuchawa do liści LBB 1060/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki): Bezstopniowa regulacja prędkości i przycisk turbo
Bezstopniowa regulacja prędkości i przycisk turbo
Zoptymalizowana regulacja prędkości dmuchawy i wzrost wydajności według potrzeb. Maksymalna kontrola podczas usuwania uporczywych liści i zanieczyszczeń.
Dmuchawa do liści LBB 1060/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki): Długi czas pracy
Długi czas pracy
Dwa gniazda na akumulator, zapewniające wyjątkowo długi okres eksploatacji. Idealna dla profesjonalistów.
Dmuchawa do liści LBB 1060/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki): Wygodne noszenie na plecach
Wygodne noszenie na plecach
Komfortowa praca dzięki poduszeczkom na paskach ramiennych. Inteligentny ergonomiczny design zapewniający długie okresy eksploatacji.
Amortyzowana turbina dmuchawy do liści
  • Ogranicza drgania i umożliwia pracę bez zmęczenia.
  • Chroni zdrowie użytkownika.
Wyjątkowo wysoka wydajność
  • Najwydajniejsza w swojej klasie akumulatorowa plecakowa dmuchawa do liści.
  • Wysoka prędkość powietrza i przepustowość, zapewniające najlepsze efekty czyszczenia.
Silnik bezszczotkowy
  • Minimalny nakład pracy związany z konserwacją i długi okres eksploatacji.
  • Nie generuje dużo ciepła i zapewnia wysoką wydajność.
Bardzo niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy
  • Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy.
  • Zmniejszony wpływ na ludzi i środowisko.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
  • Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
  • Zwiększa produktywność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Brak emisji spalin / CO₂
  • Chroni środowisko i zdrowie użytkownika.
Nawet o 90% niższe koszty obsługi i konserwacji w porównaniu do narzędzi spalinowych
  • Szczególnie ekonomiczna z uwagi na brak kosztów paliwa.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Przepływ powietrza (m³/h) 1060
Prędkość nadmuchu (m/s) maks. 65
Moc dmuchawy (N) 19
Regulacja prędkości obrotowej zmienna
Napięcie (V) 36
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 30 (6,0 Ah) / maks. 40 (7,5 Ah)
Waga bez akcesoriów (kg) 8,8
Waga z opakowaniem (kg) 10,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1597 x 546 x 470

Zakres dostawy

  • Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Standardowa dysza z metalową skrobaczką
Dmuchawa do liści LBB 1060/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Dmuchawa do liści LBB 1060/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Dmuchawa do liści LBB 1060/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Wideo

Zastosowania
  • Do czyszczenia dużych obszarów i usuwania dużych ilości lekkich zanieczyszczeń
  • Do czyszczenia opadłych liści, ścinek ogrodowych, zanieczyszczeń i odpadów
  • Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas w tym w nocy
Akcesoria
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