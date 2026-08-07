Dmuchawa do liści LB 930/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowa dmuchawa do liści LB 930/36 Bp zdmuchnie liście i inne zanieczyszczenia szybko, dokładnie i cicho. Nie generuje przy tym absolutnie żadnych emisji spalin. Wymienny akumulator 36 V oraz szybka ładowarka wymagają dokupienia.
Wydajna, ekonomiczna i przyjazna dla środowiska: Akumulatorowa dmuchawa do liści LB 930/36 Bp imponuje pod każdym względem. Oczyszcza z liści, zanieczyszczeń i innych odpadów z zawrotną prędkością, szczególnie w trudno dostępnych miejscach. Dodatkowo jest tak cicha, że można ją z powodzeniem stosować w obszarach wrażliwych na hałas, takich jak dzielnice mieszkalne lub obszary w pobliżu szkół i szpitali, a także nawet nocą. Ponadto urządzenie nie generuje żadnych szkodliwych substancji ani innych emisji, które mogłyby zaszkodzić środowisku, jest bardzo wygodne w użyciu oraz niezwykle tanie w obsłudze i konserwacji.
Cechy i zalety
Metalowa skrobaczkaOczyszcza teren z klejących się pozostałości i zanieczyszczeń. Chroni koniec rury dmuchawy przed uszkodzeniami.
Dysza o dużej prędkościKoncentruje podmuch na niedużym obszarze. Z łatwością oczyszcza teren z liści i zanieczyszczeń.
Bezstopniowa regulacja prędkości i przycisk turboZoptymalizowana regulacja prędkości dmuchawy i wzrost wydajności według potrzeb. Maksymalna kontrola podczas usuwania uporczywych liści i zanieczyszczeń.
Wygodny pasek naramienny
- Zapewnia wygodną pozycję, dzięki której można pracować bez zmęczenia.
- Zrównoważona konstrukcja.
Nawet do 50% cichsza praca w porównaniu do pił spalinowych
- Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy.
- Zmniejszony wpływ na ludzi i środowisko.
Silnik bezszczotkowy
- Minimalny nakład pracy związany z konserwacją i długi okres eksploatacji.
- Nie generuje dużo ciepła i zapewnia wysoką wydajność.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
- Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
- Zwiększa produktywność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Brak emisji spalin / CO₂
- Chroni środowisko i zdrowie użytkownika.
Niższy poziom wibracji w porównaniu do pił spalinowych
- Długa praca bez wysiłku.
- Chroni zdrowie użytkownika.
Nawet o 90% niższe koszty obsługi i konserwacji w porównaniu do narzędzi spalinowych
- Szczególnie ekonomiczna z uwagi na brak kosztów paliwa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Przepływ powietrza (m³/h)
|930
|Prędkość nadmuchu (m/s)
|maks. 60
|Moc dmuchawy (N)
|14
|Napięcie (V)
|36
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 40 (6,0 Ah) / maks. 50 (7,5 Ah)
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3
|Waga z opakowaniem (kg)
|5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|916 x 177 x 325
Zakres dostawy
- Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Standardowa dysza z metalową skrobaczką
- Dysza o dużej prędkości
- Pasek na ramię
Wideo
Zastosowania
- Do oczyszczania małych i średnich obszarów oraz usuwania lekkich zanieczyszczeń
- Do usuwania zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc
- Do czyszczenia opadłych liści, ścinek ogrodowych, zanieczyszczeń i odpadów
- Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas w tym w nocy
Akcesoria
Części zamienne
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